«Видео сейва на Овечкине сохраню в телефон!» «Вашингтон» остановил вратарь-дебютант НХЛ

«Вашингтон» продолжают преследовать неприятности. Команда не лучшим образом начала календарный год, чередуя победы с поражениями, а Александр Овечкин внезапно перестал забивать. Уже третий матч подряд без голов, при этом в сегодняшней встрече с «Монреалем» он нанёс всего лишь один бросок по воротам.

Впрочем, бросок получился запоминающимся. Прямо перед ним он выбил шайбой лезвие конька у Александра Каррье, фактически выключив того из игры. «Хэбс» и так играли в меньшинстве, а остались в ещё более усечённом составе. Следом Ови выстрелил в касание уже по воротам, но с этим броском уверенно справился молодой вратарь-дебютант Якуб Добеш.

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«Сыграть против Овечкина – это осуществление мечты. А видео своего сейва на его вантаймере я сохраню себе на телефоне. Он – невероятный игрок, и мне очень повезло выйти вместе с ним на лёд. Нашей целью было «выключить» его, иногда хоккейные боги на твоей стороне», — сказал после игры Добеш.

Чех пропустил уже на исходе третьей минуты, когда Джейкоб Чикран получил шайбу в большинстве, беспрепятственно приблизился к воротам и прицельно выстрелил под ловушку. Но дальше Добеш действовал безупречно, а во втором периоде у «Кэпиталз» совсем расклеилась игра.

Сначала вратарь Чарли Линдгрен получил травму – в него жёстко въехал Ник Судзуки, попав тому в голову, но в этом эпизоде вопросы скорее не к нападающему «Монреаля», а к Брэндону Дьюхейму, который толкнул его на собственного вратаря.

Линдгрен некоторое время остался в игре, но вскоре был заменён с формулировкой «травма верхней части тела». Вышедший вместо него Логан Томпсон вскоре пропустил от Коула Кофилда, улизнувшего от внимания обороны «Вашингтона». На экваторе игры «Кэпс» допустили ещё один провал, на этот раз – в большинстве. Расмус Сандин не удержал шайбу на синей линии, упал, и Джош Андерсон убежал один на один с вратарём.

На старте третьего периода Ларс Эллер сравнял счёт, что в итоге принесло «Вашингтону» одно очко в копилку. В овертайме «Монреаль» провёл контратаку, которую завершил Судзуки. «Хэбс» сейчас на подъёме, это их девятая победа в последних 11 матчах, и они уже совсем рядом с зоной плей-офф.

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«Вашингтон» продолжает лидировать на Востоке и даже при всех игровых проблемах стабильно набирает очки. «Наступает момент, когда игра становится борьбой, и нам необходимо вновь вдохновить некоторых игроков. Некоторым нужно вернуть форму, чтобы они начали показывать свою лучшую игру. Потому что, когда это затягивается, это не просто трёхматчевый спад, где ты просто не выглядишь хорошо несколько игр подряд. Это превращается в 10-12-14 плохих встреч для игроков, и это уже бо́льшая часть сезона. Необходимо быть осторожными, и, опять же, нам нужно это исправить», — сказал Карбери после матча.