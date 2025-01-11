Самая горячая команда КХЛ — минское «Динамо». Что стоит за победной серией белорусов?

Турнирная борьба в Западной конференции внезапно стала самой интересной за годы. На заснеженной горной вершине устроился «Локомотив», а «Сочи» уже фактически доигрывает сезон — а все остальные команды устраивают жёсткое рубилово, второе и седьмое место разделяет лишь четыре очка. ЦСКА после шикарной формы конца года жесточайше буксует на старте 2025-го, «Спартак» после 5:0 в Петербурге начинает игру в Ярославле с 1:4, а СКА идёт на шестом месте — и не где-то в октябре, а после почти двух третей чемпионата.

Один из главных поставщиков суеты в турнирную таблицу — минское «Динамо». Минчан высоко котировали уже после летних трансферов, когда клуб подписал Вадима Шипачёва, создал почти полностью североамериканскую линию обороны, привёз из НХЛ фигуранта секс-скандала Диллона Дюбе, в мастерстве которого сомнений всё равно не было. Однако на проектную мощность динамовцы вышли только в последнее время: после 1 декабря команда выиграла 10 матчей из 13 и набрала 21 очко из 26 возможных.

Первая часть сезона для «Динамо» вышла качельной. Пожалуй, основной инфоповод вокруг минчан в это время — рекорд Вадима Шипачёва. Суперветеран при этом не только набирал очки в вечную копилку, но и в отдельных матчах чуть ли не единолично помогал выгрызать их — как в домашней игре с ЦСКА, где минчане дважды забили, играя вшестером, или в гостевой игре с «Витязем» (6:4), где Вадим набрал 2+2.

При этом «Динамо» не выглядело цельным. После пары лет слегка анархического хоккея от Крэйга Вудкрофта (сам тренер, по слухам, не был особым «режимником»), при Квартальнове удалось подтянуть оборону, но в атаке фирменный квартальновский стиль мы могли видеть только на отдельных отрезках. Весь сезон держать привычный для команд тренера уровень прессинга не получалось. Некоторые игроки совсем разочаровали — в особенности Дюбе, который ни с кем толком не мог сыграться и уже переподписал контракт в сторону понижения.

Дмитрий Квартальнов и Игорь Горбенко Фото: РИА Новости

Однако в паузу на игры сборных в «Динамо» произошли две важные перемены, одна из которых осталась в тени. С неё и начнём: сменились оба основных ассистента Квартальнова. Вместо Сергея Пушкова (ушёл работать в «Брест») и Павла Перепехина (остался в системе клуба) пришли Андрей Ковалёв и Игорь Горбенко. Ковалёв уже дважды входил в штаб «Динамо», а сезон-2015/2016 заканчивал в роли главного тренера. А вот на Горбенко стоит остановиться поподробнее: это давний сподвижник Квартальнова, который работал с ним и в ЦСКА, и в «Локомотиве», и в «Ак Барсе», покидая эти команды вместе с шефом.

«Мы не просим вбрасывать шайбу, мы просим её не терять. Ты можешь комбинировать, но не теряй. Я всегда даю молодым ребятам, которые не играют, считать – сколько раз мы вошли вбросом, а сколько раз – гладко, то есть через пас или на ведении. Нам не нужны голые вбросы. Нужно их контролировать, чтобы наши игроки были первыми на шайбе», — в 2020-м объяснял «квартальновский» стиль Горбенко в интервью Sports.ru. Горбенко пришёл в «Динамо» после отставки из объективно провалившего сезон в ВХЛ «Юнисона», однако в Минске он возвращался к более привычной позиции ассистента.

Не совсем понятно, правда, как распределяются их обязанности в штабе: оба — бывшие форварды, Горбенко отвечал за большинство в штабах Квартальнова. Ковалёв, что особенно отмечает сайт самого «Динамо», в сезоне-2014/2015 ставил игру спецбригаде минчан, которая реализовывала каждое четвёртое удаление соперника (тот самый сезон, когда в Минск приехала бригада из «Медвешчака»). Впрочем, улучшения налицо: после паузы минчане забросили семь шайб после 27 попыток (25,9%), а в первой половине чемпионата было только 20 в 117 (17,1%).

Кроме того, сегодня утром минчане объявили о приходе ещё одного давнего «квартальновца» Владимира Чебатуркина, который работал с Дмитрием Вячеславовичем ещё в ЦСКА. Совпадение или нет, но возвращение бывшего защитника «Айлендерс» и «Чикаго» в штаб Сергея Фёдорова в октябре 2021-го отметило конец того жёсткого кризиса, в котором находились армейцы первые два месяца с новым тренером — а чем это закончилось, вы помните.

Второе — конечно же, переход Василия Демченко. Стоит сказать, что с вратарями в «Динамо» давно не всё так гладко. Последний голкипер, который отражал более 91,5% бросков по ходу сезона — это Юнас Энрот, который ещё в сезоне-2017/2018 имел весьма солидные 92,3%. После этого с легионерами у Минска как-то не выходило, а перспективный Алексей Колосов уехал в НХЛ. Летом у Колосова с «Филадельфией» случилась совершенно загадочная история, но белорус всё-таки остался в команде — правда, играет так, что журналисты называют его худшим вратарём в лиге.

Колосова в Минске не дождались, и в сезон команда заходила с тандемом Кареев — Тихомиров: первый оказался третьим лишним в «Спартаке», второй проиграл конкуренцию в «Нефтехимике». Как и ожидалось, из этого мало что получилось: Карееву помешала травма, Тихомиров отражал менее 90% бросков. Несколько сильных игр провёл Егор Вельмакин, но ставить на 21-летнего неопытного вратаря было бы невероятно рискованно. Демченко же и в «Адмирале» показывал статистику выше среднего в лиге, и совсем недавно проводил очень сильный сезон в «Авангарде».

Василий Демченко Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Пока результаты превосходят все ожидания. За девять встреч у Василия 95,6% сейвов, коэффициент надёжности 1,04 и сразу три «сухих» матча: причём игра с ЦСКА была для вратаря второй за два дня. «Вася [Демченко] нам даёт шансы, это большая вещь. Мы смотрим на «Локомотив», где играют хорошие вратари. Они многое решают. Мы и до этой серии играли неплохо, но в конце что-то рвалось. Сейчас мы должны этот результат держать», — говорил Квартальнов. Правда, во втором перерыве игры с «Сибирью» Демченко заменили из-за повреждения. Впрочем, вышедший на замену Вельмакин после матча сказал, что речь шла просто о мышечном спазме и это было перестраховкой.

Правда, впереди у «Динамо» две недели вообще без игр: из-за президентских выборов и мероприятий на «Минск-Арене» было перенесено сразу несколько матчей. После короткой поездки Екатеринбург — Тольятти команда Квартальнова будет отдыхать до 28 января, а на домашнем льду теперь сыграет лишь 2 февраля. Как это скажется на команде — большая загадка.