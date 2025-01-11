Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему побеждает минское Динамо, как играет минское Динамо в КХЛ

Самая горячая команда КХЛ — минское «Динамо». Что стоит за победной серией белорусов?
Родион Власов
Самая горячая команда КХЛ — минское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Квартальнова проиграла лишь трижды за полтора месяца: помогли перемены в воротах и в тренерском штабе.

Турнирная борьба в Западной конференции внезапно стала самой интересной за годы. На заснеженной горной вершине устроился «Локомотив», а «Сочи» уже фактически доигрывает сезон — а все остальные команды устраивают жёсткое рубилово, второе и седьмое место разделяет лишь четыре очка. ЦСКА после шикарной формы конца года жесточайше буксует на старте 2025-го, «Спартак» после 5:0 в Петербурге начинает игру в Ярославле с 1:4, а СКА идёт на шестом месте — и не где-то в октябре, а после почти двух третей чемпионата.

Один из главных поставщиков суеты в турнирную таблицу — минское «Динамо». Минчан высоко котировали уже после летних трансферов, когда клуб подписал Вадима Шипачёва, создал почти полностью североамериканскую линию обороны, привёз из НХЛ фигуранта секс-скандала Диллона Дюбе, в мастерстве которого сомнений всё равно не было. Однако на проектную мощность динамовцы вышли только в последнее время: после 1 декабря команда выиграла 10 матчей из 13 и набрала 21 очко из 26 возможных.

Первая часть сезона для «Динамо» вышла качельной. Пожалуй, основной инфоповод вокруг минчан в это время — рекорд Вадима Шипачёва. Суперветеран при этом не только набирал очки в вечную копилку, но и в отдельных матчах чуть ли не единолично помогал выгрызать их — как в домашней игре с ЦСКА, где минчане дважды забили, играя вшестером, или в гостевой игре с «Витязем» (6:4), где Вадим набрал 2+2.

Как был установлен рекорд:
«Именно так выглядит величие!» Вадим Шипачёв — официально главная легенда КХЛ
Видео
«Именно так выглядит величие!» Вадим Шипачёв — официально главная легенда КХЛ

При этом «Динамо» не выглядело цельным. После пары лет слегка анархического хоккея от Крэйга Вудкрофта (сам тренер, по слухам, не был особым «режимником»), при Квартальнове удалось подтянуть оборону, но в атаке фирменный квартальновский стиль мы могли видеть только на отдельных отрезках. Весь сезон держать привычный для команд тренера уровень прессинга не получалось. Некоторые игроки совсем разочаровали — в особенности Дюбе, который ни с кем толком не мог сыграться и уже переподписал контракт в сторону понижения.

Дмитрий Квартальнов и Игорь Горбенко

Дмитрий Квартальнов и Игорь Горбенко

Фото: РИА Новости

Однако в паузу на игры сборных в «Динамо» произошли две важные перемены, одна из которых осталась в тени. С неё и начнём: сменились оба основных ассистента Квартальнова. Вместо Сергея Пушкова (ушёл работать в «Брест») и Павла Перепехина (остался в системе клуба) пришли Андрей Ковалёв и Игорь Горбенко. Ковалёв уже дважды входил в штаб «Динамо», а сезон-2015/2016 заканчивал в роли главного тренера. А вот на Горбенко стоит остановиться поподробнее: это давний сподвижник Квартальнова, который работал с ним и в ЦСКА, и в «Локомотиве», и в «Ак Барсе», покидая эти команды вместе с шефом.

«Мы не просим вбрасывать шайбу, мы просим её не терять. Ты можешь комбинировать, но не теряй. Я всегда даю молодым ребятам, которые не играют, считать – сколько раз мы вошли вбросом, а сколько раз – гладко, то есть через пас или на ведении. Нам не нужны голые вбросы. Нужно их контролировать, чтобы наши игроки были первыми на шайбе», — в 2020-м объяснял «квартальновский» стиль Горбенко в интервью Sports.ru. Горбенко пришёл в «Динамо» после отставки из объективно провалившего сезон в ВХЛ «Юнисона», однако в Минске он возвращался к более привычной позиции ассистента.

Не совсем понятно, правда, как распределяются их обязанности в штабе: оба — бывшие форварды, Горбенко отвечал за большинство в штабах Квартальнова. Ковалёв, что особенно отмечает сайт самого «Динамо», в сезоне-2014/2015 ставил игру спецбригаде минчан, которая реализовывала каждое четвёртое удаление соперника (тот самый сезон, когда в Минск приехала бригада из «Медвешчака»). Впрочем, улучшения налицо: после паузы минчане забросили семь шайб после 27 попыток (25,9%), а в первой половине чемпионата было только 20 в 117 (17,1%).

Кроме того, сегодня утром минчане объявили о приходе ещё одного давнего «квартальновца» Владимира Чебатуркина, который работал с Дмитрием Вячеславовичем ещё в ЦСКА. Совпадение или нет, но возвращение бывшего защитника «Айлендерс» и «Чикаго» в штаб Сергея Фёдорова в октябре 2021-го отметило конец того жёсткого кризиса, в котором находились армейцы первые два месяца с новым тренером — а чем это закончилось, вы помните.

Второе — конечно же, переход Василия Демченко. Стоит сказать, что с вратарями в «Динамо» давно не всё так гладко. Последний голкипер, который отражал более 91,5% бросков по ходу сезона — это Юнас Энрот, который ещё в сезоне-2017/2018 имел весьма солидные 92,3%. После этого с легионерами у Минска как-то не выходило, а перспективный Алексей Колосов уехал в НХЛ. Летом у Колосова с «Филадельфией» случилась совершенно загадочная история, но белорус всё-таки остался в команде — правда, играет так, что журналисты называют его худшим вратарём в лиге.

Колосова в Минске не дождались, и в сезон команда заходила с тандемом Кареев — Тихомиров: первый оказался третьим лишним в «Спартаке», второй проиграл конкуренцию в «Нефтехимике». Как и ожидалось, из этого мало что получилось: Карееву помешала травма, Тихомиров отражал менее 90% бросков. Несколько сильных игр провёл Егор Вельмакин, но ставить на 21-летнего неопытного вратаря было бы невероятно рискованно. Демченко же и в «Адмирале» показывал статистику выше среднего в лиге, и совсем недавно проводил очень сильный сезон в «Авангарде».

Василий Демченко

Василий Демченко

Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Пока результаты превосходят все ожидания. За девять встреч у Василия 95,6% сейвов, коэффициент надёжности 1,04 и сразу три «сухих» матча: причём игра с ЦСКА была для вратаря второй за два дня. «Вася [Демченко] нам даёт шансы, это большая вещь. Мы смотрим на «Локомотив», где играют хорошие вратари. Они многое решают. Мы и до этой серии играли неплохо, но в конце что-то рвалось. Сейчас мы должны этот результат держать», — говорил Квартальнов. Правда, во втором перерыве игры с «Сибирью» Демченко заменили из-за повреждения. Впрочем, вышедший на замену Вельмакин после матча сказал, что речь шла просто о мышечном спазме и это было перестраховкой.

Разговор с одним из минских легионеров:
«В Америке последние пару лет везде говорят об Овечкине». Интервью с топ-легионером КХЛ
Эксклюзив
«В Америке последние пару лет везде говорят об Овечкине». Интервью с топ-легионером КХЛ

Правда, впереди у «Динамо» две недели вообще без игр: из-за президентских выборов и мероприятий на «Минск-Арене» было перенесено сразу несколько матчей. После короткой поездки Екатеринбург — Тольятти команда Квартальнова будет отдыхать до 28 января, а на домашнем льду теперь сыграет лишь 2 февраля. Как это скажется на команде — большая загадка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android