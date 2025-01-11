Вратаря «Локомотива» сломали в матче со «Спартаком». Что делать Ярославлю?

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (5:4) случился неприятный эпизод: в начале третьего периода Герман Рубцов, забрасывая шайбу в большинстве, неудачно столкнулся с вратарём хозяев Даниилом Исаевым и упал на него. Злого умысла со стороны форварда москвичей точно не было, тем более что на повторе отчётливо видно, что защитник ярославцев Андрей Сергеев подталкивал Германа в спину.

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По сути, произошёл несчастный случай, чем-то напомнивший ситуацию с Шалуновым и Фукале в прошлогоднем розыгрыше плей-офф. Только теперь в роли пострадавшего оказался ярославский клуб. В итоге на лёд вышел сменщик Даниила – Алексей Мельничук – и отыграл вполне достойно. Мельничука, напомним, пригласили в «Локомотив» по личной инициативе тренера вратарей Рашита Давыдова. И голкипер выглядит здорово, справляясь со своей ролью и заслужив тем самым новый контракт.

Что же в сложившейся ситуации делать «Локомотиву», лишившемуся основного вратаря? В клубе о сроках лечения и характере травмы Исаева пока не говорят, но, по предварительной информации, Даниил пропустит около месяца.

«Выиграли. Единственное, травма Исаева – это неприятный момент. Она должна мобилизовать, сплотить. Что с Исаевым? Он уехал на обследование. Надеемся, что будет по минимуму», – заявил накануне на пресс-конференции главный тренер железнодорожников Игорь Никитин.

Действительно, теперь ещё больше шансов проявить себя во всей красе получит Мельничук, но и ответственность, в том числе психологическая, значительно возрастёт. Значит, и задача Давыдова тоже автоматически усиливается: нужно максимально хорошо подготовить игрока к важной роли. Проработать с ним все аспекты, включая ментальный вопрос.

Кроме того, в обойме у Ярославля есть молодые местные воспитанники, а своим в «Локомотиве» всегда доверяли и здорово их развивали. Да, трансферное окно в КХЛ уже закрыто, попробовать усилить вратарскую бригаду с помощью обмена не получится, но вряд ли в этом есть какая-то серьёзная необходимость. Хотя, безусловно, в ближайшей игре со СКА, намеченной на 13 января, «Локомотиву» будет непросто.

Однако со сложностями в ярославском клубе справляться умеют, а опытный тренерский штаб, не сомневаемся, с достоинством выйдет из сложившейся ситуации, придумав оптимальное решение.