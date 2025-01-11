Овечкин может забить 894-й гол в НХЛ быстрее Гретцки! Как так?

Александр Овечкин удивил всех в этом сезоне. Со старта регулярки он так разогнался, что, казалось, его невозможно остановить.

В какой-то момент средняя результативность Ови доходила до 0,83 шайбы за встречу — а это лучше, чем в молодости! Для сравнения: в сезоне-2007/2008, когда нападающий «Вашингтона» забил рекордные 65 голов в 82 матчах, этот показатель составлял лишь 0,79.

Несмотря на небольшой спад, сейчас Овечкин забрасывает 0,73 шайбы за встречу. И это всё ещё крутой результат — второй в его карьере, сразу после того легендарного чемпионата в конце 2000-х.

Мало кто ожидал от 39-летнего нападающего подобной скорострельности. Даже не так. Вряд ли вообще хоть кто-то ожидал такой результативности! А на счету Ови тем временем уже 19 голов в 26 матчах сезона.

За всю прошлую регулярку он забросил 31 шайбу…

Такая результативность открыла новые горизонты для Овечкина. Да и для всего хоккейного мира. И речь даже не об отметках в 900 или 1000 голов.

Сейчас я напишу то, во что по-настоящему тяжело поверить.

Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем это сделал сам Уэйн Гретцки.

Как так?!

Что ж, давайте разбираться.

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Величайший провёл долгую карьеру в НХЛ. За 20 легендарных сезонов он отыграл 1487 матчей. А свой последний гол — тот самый, 894-й — забил в 1479-й встрече.

Это произошло 29 марта 1999 года на «Мэдисон Сквер Гарден». Гретцки тогда играл за «Рейнджерс» — и «синерубашечников» ждало дерби с «Айлендерс». К концу третьего периода счёт был равным — 1:1. Примерно за две минуты до конца основного времени Гретцки на правом фланге подхватил шайбу, выехал в слот и бросил по воротам Уэйда Флаэрти. Голкипер, суммарно за 11 лет в НХЛ сыгравший всего 120 матчей (к слову, сегодня, 11 января, он празднует 57-летие), спас свои владения.

Но Гретцки не остановился и в сутолоке на пятачке проткнул шайбу в уже пустые ворота. «Рейнджерс» успели забить ещё раз, когда «островитяне» заменили Флаэрти на шестого полевого, и одержали победу. А гол Уэйна стал не только победным, но и последним в его великой карьере. С того момента прошло почти 26 лет.

ВИДЕО.

Затем Гретцки отыграл ещё восемь матчей, в которых отдал четыре ассиста, но не смог отличиться. А 18 апреля провёл последнюю встречу в карьере — с «Питтсбургом» на домашней арене.

Овечкин же к этому моменту забросил 872 шайбы, сыграв в НХЛ 1452 матча. То есть у него осталось всего 26 встреч, чтобы забить 894-й гол быстрее Гретцки.

Если бы нападающий «Вашингтона» сохранял свою лучшую результативность (0,83), то управился бы и того раньше — за 1476 матчей. Тогда бы исторической гол случился 14 марта в гостевой встрече с «Лос-Анджелесом».

При текущей результативности Ови повторит рекорд Величайшего в своём 57-м матче сезона. То есть ему потребуется ещё 31 игра — при таких раскладах 894-й гол будет забит позднее, чем это сделал Уэйн.

Однако это всё просто статистика. Капитан «столичных» даже в рамках этого сезона не раз рушил все ожидания экспертов, журналистов и болельщиков. Чего только стоят четыре шайбы в первых пяти встречах после возвращения — а ведь он только что пережил непростой перелом!

Если Ови больше не будет пропускать игры, то дедлайном для установления достижения является матч с «Детройтом» 19 марта. Встреча пройдёт на домашней арене «Вашингтона», так что будет очень красиво сравняться с Гретцки на глазах родной публики.

Стоит отметить, что сейчас совершенно не зазорно думать о подобном достижении. В этом сезоне стало очевидно, что падение рекорда великого канадца — это вопрос времени. И это же время может позволить Овечкину показать результаты даже лучше, чем у самого Гретцки. Хотя совсем недавно казалось, что это самое время играет против Александра.

Однако сам Ови, видимо, предпочитает не думать о таких вещах. После матча с «Рейнджерс» журналисты в раздевалке задали Александру вопрос, думал ли он о шансах забить 894-й гол быстрее Гретцки. Капитан «столичных», казалось, был почти ошеломлён, услышав о такой возможности. Но в ответ только посмеялся, покачал головой и сказал: «Нет». И на этом завершил общение с представителями СМИ. А уходя в душ, пробормотал: «О боже».

Возможно, Александр на самом деле думает о подобном достижении. И эти мысли более чем справедливы и обоснованы. Шансы действительно есть.

И это удивляет больше всего. Когда только подумалось, что мы точно станем свидетелями исторического достижения — и даже, возможно, уже в нынешнем сезоне, — оказалось, что история может выйти куда более красивой и грандиозной.

Овечкин может не просто забросить 894-ю шайбу, побив рекорд Гретцки, но и сделать это быстрее самого Гретцки.

Просто безумие.