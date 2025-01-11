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Поражение СКА в концовке суперматча и фантастический камбэк «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

11 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Подводим их итоги.

В Магнитогорске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал лидера Восточной конференции челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На последней минуте первого периода Дмитрий Силантьев с передач Никиты Камалова и Данилы Юрова открыл счёт во встрече.

На 21-й секунде второго игрового отрезка Алексей Маклюков с передач Робина Пресса и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. Спустя 71 секунду Игорь Гераськин с передач Данилы Паливко и Борны Рендулича сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Григорий Дронов забросил первую шайбу «Трактора» во встрече. На 15-й минуте периода Чарльз Робинсон с передач Андрея Светлакова и Виталия Кравцова сократил отставание гостей до минимума.

На старте заключительного периода нападающий Даниил Вовченко упрочил лидерство хозяев с передач Юрова и Минулина. Через несколько минут Роман Канцеров забросил пятую шайбу «Металлурга» с передачи Робина Пресса, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Сократил отставание гостей на последних минутах матча Виталий Кравцов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичное «Динамо» одержало волевую победу над санкт-петербургским СКА со счётом 5:4.

В составе москвичей шайбами отметились Егор Римашевский, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Макс Комтуа и Никита Гусев. У гостей дубль на счету Александра Никишина. Ещё по шайбе забросили Павел Акользин и Захар Бардаков.

Отметим, что решающий гол бело-голубые забили за 27 секунд до конца третьего периода благодаря точному броску Гусева в большинстве. По ходу встречи команда Алексея Кудашова уступала со счётом 1:3.

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел вторую неудачу кряду, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» нанёс поражение астанинскому «Барысу» (5:4 ОТ).

У хозяев голы забили Александр Барабанов, Артемий Князев, Дмитрий Яшкин, Ник Петан и Никита Лямкин. В составе казахстанской команды шайбами отметились Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов.

Отметим, что казанцы совершили невероятный камбэк в концовке встречи. За 01:21 до конца третьего периода хозяева уступали со счётом 2:4.

Команда из столицы Татарстана набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» не может выиграть уже 10 матчей подряд, оставшись с 25 очками и занимая 11-ю строчку Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от «Адмирала» со счётом 1:6.

Шайбами в составе победителей отметились Аркадий Шестаков, Никита Сошников, Егор Степанов, Вячеслав Основин и дважды – Даниил Гутик. У нижегородцев единственный гол на счету 18-летнего Андрея Крутова.

Отметим, что первые две шайбы гостей в этой игре получились курьёзными. Сначала всё тот же Крутов поразил собственные ворота из-за оплошности своего голкипера Ивана Бочарова. А через три минуты шайба ударилась в заградительное стекло у ворот автозаводцев, после чего отлетела в спину Бочарову и рикошетом от него оказалась в воротах.

Таким образом, дальневосточники прервали свою серию поражений из шести встреч, набрали 45 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» осталось с 46 очками и идёт восьмым на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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