«Всё произошло за несколько дней. Таков хоккейный бизнес». Интервью с Шаровым

Позавчера, 10 января, «Куньлунь Ред Стар» одержал историческую победу, сумев на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нанести поражение ЦСКА (3:0). Благодаря этому успеху китайская команда продлила победную серию до шести встреч, чего ранее с «драконами» в истории лиги ещё не происходило.
Команда Михаила Кравца продолжает борьбу за попадание в плей-офф, а сразу после завершения игры новичок китайского клуба Александр Шаров дал небольшое интервью корреспонденту «Чемпионата». Нынешний сезон 29-летний форвард начинал в родном «Тракторе», но за две недели до дедлайна челябинский клуб принял довольно неожиданное решение обменять хоккеиста в «Куньлунь». Теперь Александр намерен помочь своему новому клубу в решении его турнирных задач.
«Знали о клубном рекорде, но у нас другие цели — хотим попасть в плей-офф»
— До начала матча знали, что ранее «Куньлунь» никогда не выигрывал шесть встреч подряд и что вы можете установить новый клубный рекорд?
— Знали, но не уделяли этому особого внимания. У нас немного другие цели. Наша задача – просто выигрывать, потому что нужно бороться за попадание в плей-офф. Мы очень этого хотим, поэтому выходим с настроем на победу в каждом матче. С ЦСКА получилась хорошая игра.
— Положа руку на сердце, на третий период выходили с установкой – в первую очередь удержать победный счёт? Показалось, что об атаках на чужие ворота уже особо не помышляли.
— Мы понимали, что соперник наверняка взвинтит темп, потому что их не могла устраивать ситуация – они же и до этого уступили в трёх встречах, и терпели четвёртое поражение подряд. Нам надо было сыграть строго, но при этом не отходить от своей игры и по возможности продолжать атаковать.
— Согласны с мнением, что сейчас по именам ЦСКА уже не выглядит столь грозно, как в прежние годы? И когда выходишь на матч, есть понимание, что нет ничего невозможного в победе над ними.
— В принципе у нас и раньше не было такого настроя, что встреча с ЦСКА – сразу поражение (смеётся). Они хорошая команда, высоко идут в Западной конференции. Не могу сказать о них ничего плохого.
— Сейчас в сезоне уже наступил тот момент, когда вы пристально изучаете турнирную таблицу и смотрите за результатами прямых конкурентов – тех же «Торпедо» или «Витязя» – или пока ещё рано?
— После матча можно посмотреть, что происходит. Конечно, нам интересна эта гонка. Но в первую очередь настраиваемся на свои игры. Если будем просто побеждать, тогда уже можно на что-то претендовать.
Александр Шаров
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Про «Трактор» не буду говорить ничего плохого. Случилось как случилось»
— Насколько неожиданным лично для вас стал обмен в «Куньлунь»? Для болельщиков и многих экспертов всё произошло довольно внезапно, потому что вроде бы у вас всё хорошо складывалось.
— Наверное, таков хоккейный бизнес. Что тут ещё сказать. Не буду говорить ничего плохого. Случилось как случилось. Рад, что оказался в «Куньлуне». Здесь хорошие условия.
— Но вы чувствовали, что может произойти обмен? Может, были ли какие-то внутренние предпосылки?
— В принципе, всё произошло за несколько дней. Даже не разбирался, почему так.
— Что сказали в «Тракторе» на прощание?
— Просто поблагодарили за работу и пожелали удачи в новом клубе. Обменялись любезностями – вот и всё.
— С Михаилом Котляревским остаётесь на связи? Ведь у вас была такая неплохая связка, и спустя несколько дней «Трактор» обменял и его в «Северсталь».
— Постоянно общаемся. И с ним, и с Егором Поповым. Обязательно остаёмся на связи.
Александр Шаров в «Тракторе»
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
«Второй обмен воспринимаешь уже гораздо спокойнее»
— Несколько лет назад «Трактор» уже ведь обменивал вас в ходе сезона – тогда вы перешли в «Амур». В этом плане второй обмен воспринимается легче, чем первый, потому что уже получили подобный опыт?
— Да, конечно. Второй обмен воспринимаешь уже гораздо спокойнее, потому что и возраст такой, и семья, в принципе, к этому готова, так как жизнь помотала. Плюс Москва рядом, в этом плане тут достаточно просто наладить быт.
— Про себя не подумали – как повезло, что «Куньлунь» сейчас базируется в Московской области, а не в Китае?
— Наверное. Но я же знал, что клуб играет в Мытищах, поэтому даже и не думал – Китай, не Китай. В принципе, всё хорошо.
— Как прошёл процесс адаптации в новой команде, костяк которой на 90% составляют иностранные игроки?
— Думал, что процесс адаптации получится более трудным. Но команда хорошо меня приняла. К тому же персонал и тренерский штаб – русскоязычный. Были и игроки, которые мне помогли. С Яриком Лихачёвым вместе играли, Зият Пайгин недавно приехал. И английский язык я немного знаю, поэтому всё более-менее хорошо.
«Попасть в плей-офф — тоже интересно. С позитивом смотрю вперёд»
— Ваша игровая роль как-то изменилась после перехода в «Куньлунь» или нужно в первую очередь продолжать делать то, в чём вы преуспевали в бывшей команде?
— Да, согласен с вами. Все от меня ждут агрессивной игры и надёжной при обороне. По возможности надо забивать голы и вести команду вперёд. Всё ровно то же самое.
— Ментально не было ли сложно переключиться с игры за «Трактор» на «Куньлунь»? Всё-таки Челябинск борется за Кубок Гагарина, а ваша новая команда объективно ставит иные задачи.
— Наверное, в моменте действительно и были такие мысли, некоторое сожаление, но довольно быстро всё ушло. Пришла новая цель: попасть в плей-офф – тоже интересно. У нас хорошая команда. Я с позитивом смотрю вперёд.
— В будущем ещё хотелось бы снова вернуться в «Трактор»?
— Посмотрим. Жизнь покажет. Никогда не открещивался от «Трактора». Всегда готов играть за клуб, но на данный момент я нахожусь в «Куньлуне», и все мысли у меня только об этой команде. Так далеко в будущее не заглядываю.
Александр Шаров в «Тракторе»
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
— Ваш контракт истекает в конце нынешнего сезона – задумывались, что будет дальше? Может быть, «Куньлунь» уже выходил на вас с какими-то переговорами или пока всё на паузе до конца сезона?
— Тут же такая обстановка, что клуб всегда может вернуться в Пекин. До конца никто не знает, что и как будет. Думаю, что все разговоры об этом будут позже.