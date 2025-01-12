Великая погоня продолжается! Овечкин создал себе 873-й гол в НХЛ и вошёл в элитный клуб

«Вашингтон» угодил в небольшой кризис: команда проиграла три встречи из последних пяти, но при этом во всех набрала очки. У Александра Овечкина дела тоже пошли не лучшим образом – игра с «Монреалем» стала третьей подряд, в которой Ови не отличился. С начала сезона это самая длинная серия. Тем интереснее становился очный матч с «Нэшвиллом», с которым пришлось играть уже на следующий день.

В первом периоде голов зрители не увидели – игра была слишком академичной. Во втором ничего не поменялось в плане содержания, но пришли голы. Хозяева позволили себе два удаления подряд, и второе «столичные» реализовали – отличился Том Уилсон с передач Овечкина и Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Нэшвилл» ответил своим большинством – разящий бросок с кистей нанёс Филип Форсберг.

В третьем отрезке игра приняла такой характер, что всё шло до первого гола. И забили его гости – Этен Фрэнк, который проводил только второй матч в лиге, оторвался от защитника и направил шайбу в домик Саросу. За пять минут до конца отличился Манджапане, «хищники» сняли вратаря, и пришло время Овечкина – Александр прервал безголевую серию, забросив в пустые ворота. Перед этим Ови заблокировал бросок Йози, так что очередную шайбу в таком формате россиянин совершенно точно заслужил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 – «Вашингтон» при далеко не лучшей игре смог перетерпеть «Нэшвилл» и одержать трудовую победу. А Овечкин забросил 20-ю шайбу в этом чемпионате – эту отметку Александр достиг в 20-й раз за карьеру. Больше сезонов с 20 голами подряд, чем Ови, провёл только Горди Хоу – у него их было 22. Таким образом, наш снайпер вошёл в самый настоящий элитный клуб. История пишется на наших глазах!