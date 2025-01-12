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Нэшвилл — Вашингтон — 1:4, обзор матча, Овечкин забросил 20 шайбу в сезоне и 873 в карьере, погоня за Гретцки

Великая погоня продолжается! Овечкин создал себе 873-й гол в НХЛ и вошёл в элитный клуб
Максим Макаров
Овечкин создал себе 873-й гол в НХЛ
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А «Вашингтон» укрепил позиции на первом месте в Восточной конференции.

«Вашингтон» угодил в небольшой кризис: команда проиграла три встречи из последних пяти, но при этом во всех набрала очки. У Александра Овечкина дела тоже пошли не лучшим образом – игра с «Монреалем» стала третьей подряд, в которой Ови не отличился. С начала сезона это самая длинная серия. Тем интереснее становился очный матч с «Нэшвиллом», с которым пришлось играть уже на следующий день.

В первом периоде голов зрители не увидели – игра была слишком академичной. Во втором ничего не поменялось в плане содержания, но пришли голы. Хозяева позволили себе два удаления подряд, и второе «столичные» реализовали – отличился Том Уилсон с передач Овечкина и Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Нэшвилл» ответил своим большинством – разящий бросок с кистей нанёс Филип Форсберг.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Строум, Овечкин) – 29:03 (pp)     1:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 36:14 (pp)     1:2 Фрэнк (Рой, Фехервари) – 48:30     1:3 Манджапане (Дьюхейм, Карлсон) – 54:54     1:4 Овечкин – 59:01    

В третьем отрезке игра приняла такой характер, что всё шло до первого гола. И забили его гости – Этен Фрэнк, который проводил только второй матч в лиге, оторвался от защитника и направил шайбу в домик Саросу. За пять минут до конца отличился Манджапане, «хищники» сняли вратаря, и пришло время Овечкина – Александр прервал безголевую серию, забросив в пустые ворота. Перед этим Ови заблокировал бросок Йози, так что очередную шайбу в таком формате россиянин совершенно точно заслужил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:1 – «Вашингтон» при далеко не лучшей игре смог перетерпеть «Нэшвилл» и одержать трудовую победу. А Овечкин забросил 20-ю шайбу в этом чемпионате – эту отметку Александр достиг в 20-й раз за карьеру. Больше сезонов с 20 голами подряд, чем Ови, провёл только Горди Хоу – у него их было 22. Таким образом, наш снайпер вошёл в самый настоящий элитный клуб. История пишется на наших глазах!

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