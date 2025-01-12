Мичков забил, а «Филадельфия» вынесла соперника! Помогло безумное поведение Тортореллы?

А ещё болельщики и игроки «лётчиков» устроили «тёплый» приём молодому американцу, отказавшемуся за них выступать.

«Филадельфия», которая ещё совсем недавно была в зоне плей-офф, неудачно начала новый календарный год, проиграв четыре матча кряду. Эти поражения быстро отбросили «лётчиков» на седьмое место в дивизионе – настолько плотная борьба в этом году на Востоке.

Но встреча была интересна не только турнирными раскладами – впервые на выездную игру с «Флайерз» приехал КаттерГотье, который в прошлом сезоне запросил обмена из организации: «У меня была не одна конкретная причина запросить обмен, их было много, и эти причины повторялись на протяжении последних полутора лет из двух, которые я провёл в организации «Флайерз». В конце концов меня это достало, и я подумал «я так больше не могу» и «мне действительно нужно самому принять решение и понять, как будет лучше для моего будущего», и я это сделал».

Забегая вперёд, встретили американца подобающим образом: по ходу матча болельщики приветствовали каждое касание Готье огульным свистом, в один момент зарядили оскорбление на три буквы, а также выкрикивали, что «Джейми (Драйсдейл, который перешёл в «Филадельфию» в результате обмена) лучше». Игроки команды тоже не оставались в стороне и весь матч донимали Каттера.

Но страсти не утихали и на скамейке запасных – главный тренер хозяев Джон Торторелла во втором периоде остался недоволен работой арбитра и так порывался выяснить отношения, что оттолкнул Мичкова, который, кажется, от неожиданности испугался экспрессивности своего наставника.

Как выяснилось позже, возможно, Матвею это пошло на пользу – российский форвард реализовал большинство в третьем периоде, оказавшись первым на шайбе после отскока от лицевого борта и забил первый с 7 декабря гол при игре в численном неравенстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но главным героем встречи стал лучший бомбардир «Филадельфии» Трэвис Конечны. Канадский нападающий вёл игру, создавал моменты для партнёров и сделал четыре голевые передачи за вечер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:0 – «Филадельфия» вынесла «Анахайм» и прервала серию поражений. И тут встаёт вопрос, помогло ли такое безумное поведение главного тренера команде? Непонятно, но Мичкову, кажется, точно.