«У нас в команде все равны». Бомба замедленного действия в СКА всё-таки сработала?

Роман Ротенберг посадил в запас того, кто ранее казался неприкасаемым. Пока только на один период, но что будет дальше?

Неплохое начало года от СКА испортили матчи с двумя московскими командами. Сперва над армейцами в Санкт-Петербурге поиздевался «Спартак», всухую разгромивший подопечных Романа Ротенберга со счётом 5:0, а через несколько дней уже в столице их переиграло «Динамо», забросив решающую шайбу на последней минуте встречи.

После двух поражений в матчах с прямыми конкурентами в борьбе за более высокий посев от Запада СКА откатился на шестое место в конференции. С учётом большой плотности в таблице, это не такая уж и проблема – положение команд до конца регулярного сезона ещё не раз может поменяться. Другой вопрос в том, смогут ли петербуржцы это положение для себя исправить – ведь с микроклиматом в раздевалке, кажется, может быть не всё в порядке.

Похоже, случилось то, что на протяжении нескольких месяцев ожидалось многими – сработала бомба замедленного действия в лице Тони Деанджело. О его проблемах во взаимодействии с одноклубниками мы слышали уже не раз по ходу его энхаэловской карьеры. Вдаваться в подробности в очередной раз нет смысла – о репутации Тони все и так знали ещё до его переезда в Северную столицу.

За то время, что он провёл в составе СКА, его буйный нрав давал о себе знать преимущественно в общении с судьями – наставник армейцев не раз говорил, что просил Деанджело поменьше общаться с официальными лицами матча, чтобы не подставлять команду под удар. Но это не прекратилось, а со временем Тони стал всё чаще говорить на повышенных ещё и с соперниками и даже вымещать злость на бортах.

По игре к американцу тоже нередко появлялись вопросы – несмотря на продуктивность в атакующей трети, он раз за разом «привозил» у собственных ворот. Однако Ротенберг на многое закрывал глаза, защищая Деанджело на пресс-конференциях словами «А кто из игроков не ошибается?». Результативные ошибки не прощались многим защитникам СКА, которые плотно присаживались на скамейку ещё по ходу матчей, а затем и вовсе оказывались в резерве (Степана Фальковского вообще обменяли), но звёздному новичку всё сходило с рук благодаря той работе, что он проводил у чужих ворот.

Новый год начался с двух лучших встреч Тони в КХЛ с оборонительной точки зрения — он не пожарил, надёжно играл даже в меньшинстве, выносил шайбу с линии в практически безвыходных ситуациях и был почти безупречен.

Продлилось это недолго, ведь уже в игре со «Спартаком» мы увидели старого доброго Деанджело, а Ансель Галимов, спровоцировавший ошибку американца в эпизоде с первым голом красно-белых, не стал упускать возможность поиронизировать над соперником.

А во вчерашнем матче с «Динамо» случилось неожиданное – Тони провёл на льду антирекордные 13 минут и 18 секунд, потому что… не вышел на третий период. Роман Ротенберг принял решение посадить на скамейку одного из своих главных любимчиков, которые ни при каких условиях не отправлялись в запас. И это в ситуации, когда СКА было необходимо отыгрывать отставание в одну шайбу во встрече с принципиальным соперником. Удивительно? Не то слово.

В первых двух периодах Деанджело успел схватить «-2» – он из первого ряда наблюдал за голами Дмитрия Рашевского и Максима Джиошвили, в обоих случаях позволив оппонентам пройти себя без особого сопротивления. Стало ли это причиной посадки Тони? Почему-то кажется, что едва ли – подобные случаи происходили не единожды и до вчерашнего матча, терпение Ротенберга могло закончиться гораздо раньше.

Сам главный тренер СКА на послематчевом флеш-интервью сослался на какую-то «хоккейную ситуацию», а на пресс-конференции ответил чуть более развёрнуто: «У нас в команде все равны. Это командная работа, а личная статистика – это часть командной работы. Личный вклад каждого в коллективный труд. Каждый человек – он равный в команде. У нас нет звёзд в команде. У нас команда-звезда. Здесь нет никаких причин. Есть только хоккейные причины – выполнение игрового задания, уважение к партнёру, уважение к команде, уважение друг к другу. Эти детали».

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Судя по всему, проблема с Деанджело кроется как раз в уважении. А вернее, в его отсутствии – иначе объяснить его непоявление даже на скамейке (обычно после ошибок на льду хоккеисты всё равно досматривают встречу вместе с товарищами по команде) и вот такую реакцию от обычно спокойного Евгения Корешкова (хоть и не до конца понятно, в сторону Тони ли она была направлена) просто не получается.

Выходит любопытная ситуация, когда в СКА под вопросом находится дальнейшая игра одного из ключевых хоккеистов команды и её лучшего бомбардира среди защитников. Даже если Деанджело вернётся в строй уже завтра, в Ярославле, нельзя утверждать, что его импульсивность и вспыльчивость вновь не сыграют против него и всего клуба.

Если же и в матче с «Локомотивом» Тони не окажется в заявке, впору будет куда более серьёзно порассуждать о будущем американского защитника в Санкт-Петербурге. Роман Ротенберг уже не раз легко расставался с игроками, для подписания которых когда-то прикладывал очень большие усилия – один из таких вчера и приговорил СКА на последних секундах основного времени.

Станет ли Деанджело ещё одним в этой компании?