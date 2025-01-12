«Овечкин — сама неотвратимость!» Америка без ума от 873-го гола и нового достижения Алекса

Александр Овечкин покорил очередную историческую веху! Капитан «Вашингтона» повторил уникальное достижение великого Горди Хоу. Благодаря голу в ворота «Нэшвилла» Ови в 20-й раз добрался до отметки в 20 голов за сезон. Россиянин стал лишь вторым хоккеистом в истории, забрасывавшим не менее 20 шайб в 20 чемпионатах подряд.

До этого момента только Хоу сумел покорить такое достижение. На счету Мистера Хоккея 22 таких сезона.

А кроме того, Ови стал только третьим игроком, кто в принципе смог добраться до отметки в 20 голов в 20+ кампаниях. Помимо Хоу, подобного результата добивался только Рон Фрэнсис (20).

Теперь на счету Овечкина 873 шайбы в НХЛ. И до рекорда Уэйна Гретцки остаётся всего 21 гол!

По традиции приводим лучшие комментарии наших североамериканских коллег об очередной шайбе и очередном достижении Александра.

«Великая погоня — это удивительное зрелище»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер подробно рассказала, каких достижений добился Овечкин и на какой результат нападающий теперь претендует.

«Великая восьмёрка — в погоне всей своей жизни.

«Вашингтон» узрел, как Овечкин снова вошёл в историю, в Нэшвилле. Заблокировав бросок, Алекс погнался за шайбой и довёл её до ворот, забив свой 20-й гол в сезоне.

Теперь Овечкин — всего лишь второй игрок в истории НХЛ, наряду с Горди Хоу, который забрасывал 20 шайб в 20 сезонах подряд. Ему не хватает двух кампаний с 20+ голами до рекорда НХЛ, лучший результат по-прежнему удерживает Хоу.

Александр Овечкин/Горди Хоу Фото: Getty Images

39-летнему хоккеисту также не хватает всего 22 шайб, чтобы обойти Уэйна Гретцки. Ови вполне может побить рекорд в этом сезоне, хотя он не слишком задумывается об этом, поскольку его приоритет — успех команды.

Овечкин ещё не проводил более трёх матчей подряд без голов в нынешней регулярке. Он идёт по графику на 49 шайб к концу чемпионата. Это позволит Алексу не только обойти Гретцки, но и достичь отметки в 900 голов.

Хотя Великая погоня — это удивительное зрелище, которое стоит увидеть, также впечатляют и стойкость и выносливость Овечкина. Он смог сохранять стабильность на протяжении всей своей карьеры и находить способы забить.

В то же время Алекс не позволил сломанной малоберцовой кости замедлить его. В девяти матчах после травмы — он вернулся всего через 40 дней после перелома ноги в матче с «Ютой» — Овечкин забил пять голов», — написала Сильбер.

Телеканал Sportsnet на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) эмоционально отреагировал на 873-й гол и новое достижение Ови: «Пополнение резюме. Овечкин — сама неотвратимость!»

Пресс-служба НХЛ также следит за Александром: «Ови продолжает взбираться!»

«20 из 20 свидетельств Овеличия»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти напомнил, что капитану «Вашингтона» также принадлежат несколько крутых снайперских рекордов НХЛ.

«Горди Хоу — единственный игрок с бо́льшим количеством сезонов подряд с 20+ голами, чем у Овечкина. Он достигал этого результата 22 раза подряд с кампании-1949/1950 по регулярку-1970/1971. Помимо Овечкина и Хоу, Рон Фрэнсис (20) — единственный игрок в истории НХЛ, забивший не менее 20 голов в 20 сезонах в течение своей карьеры (вне зависимости от того, подряд или нет).

Овечкин, выбранный «Вашингтоном» под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, никогда не забивал меньше 24 голов за свои 20 регулярок в НХЛ. Таким был его общий результат в сезоне-2020/2021, который сократил до 56 матчей из-за пандемии COVID-19. Тот чемпионат также стал единственным в его карьере, когда Алекс не забил хотя бы 30 голов.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 30 (18) и 40 голами (13), а также делит лучший результат с Гретцки и Майком Босси по наибольшему количеству сезонов с 50 голами (9)», — написал Гулитти.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд отметил, что, видимо, даже болельщики «Нэшвилла» хотели увидеть гол Овечкина.

«Болельщики на «Бриджстоун-Арене» сходили с ума, когда он забил. Даже были слышны скандирования: «Мы хотим Ови», — когда «Нэшвилл» заменил своего вратаря на шестого полевого», — написал Оланд.

Пресс-служба «Вашингтона» также не осталась в стороне, забавно прокомментировав 20-й сезон Ови с 20+ голами: «20 из 20 свидетельств Овеличия».