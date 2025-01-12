Топ-события понедельника: ЦСКА — «Спартак» в КХЛ, футбол и матч Шнайдер в теннисе

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Посмотреть все события 13 января в Матч-центре
- 🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 1:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 3:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия), Australian Open, первый круг
- 🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 19:00: «Торпедо» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 19-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 1:00: «Каролина Харрикейнз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: сможет ли аутсайдер Запада преподнести сенсацию?
«Анахайм» и так проводит сезон сильно хуже невысоких ожиданий, а в двух последних матчах пропустил 12 шайб от «Сент-Луиса» и «Филадельфии». «Каролина» в последних играх чередует победы и поражения, не отличаясь стабильной игрой в равных составах. Возможно, «утки», почти потерявшие шансы на плей-офф, этим воспользуются.
🏒 1:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: удержится ли «Питтсбург» в плей-оффной гонке?
Гонка за два места в зоне уайлд-кард в Восточной конференции стала безумием: даже кажущийся безнадёжным «Баффало» отстал ненамного. Оживились «Детройт» после смены тренера и «Монреаль», которому помогает вернувшийся Патрик Лайне. «Питтсбург» вчера всухую проиграл «Оттаве», и каждое новое поражение бьёт по их шансам — но и отрыв «молний» не настолько велик, чтобы расслабляться.
🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: лучшая команда НБА продлит победную серию?
«Кливленд Кавальерс» в этом сезоне всерьёз претендует на то, чтобы побить легендарный рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» по победам в регулярном чемпионате. «Воины» выиграли 73 матча, уступив всего в девяти. На данный момент «кавалеристы» потерпели лишь четыре поражения в 37 играх. К тому же подопечные Аткинсона имеют серию из 12 побед. «Индиана Пэйсерс» не славится стабильностью, но в последнее время выступает отлично. Удастся ли «иноходцам» остановить лучшую команду в НБА?
🎾 3:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия), Australian Open, первый круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: повторит ли Диана Шнайдер свой лучший результат на Australian Open?
20-летняя россиянка Диана Шнайдер начинает своё третье выступление на Australian Open. В 2023 году она добралась до второго круга, и теперь, чтобы повторить своё лучшее выступление в Мельбурне, 12-й ракетке мира необходимо справиться на старте с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Девушки ранее встречались трижды. На W25 в Анталье-2022 и в Бирмингеме-2024 сильнее была итальянка, а на Олимпиаде-2024 в Париже первенствовала Диана. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Айла Томлянович — Эшлин Крюгер.
🏒 4:00: «Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: справится ли «Миннесота» без своих лидеров?
«Миннесота» из-за травм потеряла сразу нескольких важных игроков: и это не только Кирилл Капризов, но и половина защитного корпуса. С такими проблемами в составе команда Джона Хайнса разгромно уступила «Колорадо» и с большим трудом переиграла «Сан-Хосе». Хватит ли усилий запасных для того, чтобы переиграть одного из лидеров Запада?
🏒 19:00: «Торпедо» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: поможет ли домашний лёд нижегородцам в этот раз?
«Трактор» едет на выезд не в лучшей форме: поражение в Магнитогорске было весьма болезненным после того, как команда всухую победила в двух матчах в Челябинске. Однако у «Торпедо» дела ещё хуже: команда давно не может показать стабильной игры, а недавно пропустила шесть шайб от «Адмирала», который обычно на выездах проваливается.
🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли ЦСКА серию поражений?
У ЦСКА, который ударно завершил 2024 год, после возобновления чемпионата начались большие проблемы: команда Ильи Воробьёва не только проиграла четыре матча подряд, но и испытывает большие проблемы с заброшенными шайбами. «Спартак» же после гостевого разгрома СКА не смог развить успех в Ярославле, где провалил начало встречи. Какая из московских команд сможет реабилитироваться за поражение?
⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал», Примера, 19-й тур
Интрига: команда Захаряна включится в борьбу за еврокубки?
«Реал Сосьедад» проводит слабый сезон. После 18 матчей баски занимают всего 10-е место. Но ещё есть шанс включиться в борьбу за еврокубки. Как минимум для этого нужна победа в следующем туре над «Вильярреалом». Однако «жёлтая субмарина» сама бьётся за зону Лиги чемпионов. В общем, очки нужны обеим командам. Тем интереснее получится борьба.