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Новости дня в хоккее за 12 января 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности

«Авангард» совершил важный камбэк, «Куньлунь» продлил уникальную серию. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Новости дня в хоккее за 12 января 2024 года
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Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в серии буллитов, а «Северсталь» дожала «Витязь».

12 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги игр.

«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Салаватом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал волевую победу со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал – 03:14 (5x5)     0:2 Набиев (Пименов) – 05:40 (5x5)     1:2 Буше (Окулов) – 24:02 (4x3)     2:2 Якупов (Каблуков) – 46:53 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Маклауд, Буше) – 58:35 (5x5)    

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Артём Набиев. Оба — в первом периоде. За «Авангард» забили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча. «Салават Юлаев» находится на второй строчке, заработав 58 очков за 43 игры.

«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 13:58 (5x5)     1:1 Кузнецов – 16:50 (5x5)     2:1 Блэкер (Мэйсек, Шаров) – 30:53 (5x4)     2:2 Пинчук (Волков) – 34:12 (5x5)     3:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 37:32 (5x4)     3:3 Дюбе (Брук, Сотишвили) – 49:29 (5x5)     4:3 Шаров – 65:00    

В составе хозяев отличились Анатолий Голышев, Джесси Блэкер и Брукс Мэйсек. За «Динамо» забили Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе. Победный буллит на счету Александра Шарова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.

«Куньлунь» приблизился к зоне плей-офф КХЛ, победив «Ладу» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Кэмпбелл (Сомерби, Фу) – 04:55 (5x5)     1:1 Волков (Кугрышев, Фисенко) – 27:38 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Ожгихин, Березин) – 42:16 (5x5)     2:2 Лихачёв (Фу) – 45:44 (5x5)     2:3 Кэмпбелл – 65:00    

В составе хозяев отличились Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин. За «Куньлунь Ред Стар» заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачёв. Победный буллит на счету Колина Кэмпбелла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 42 игры.

Таким образом, китайский клуб выиграл седьмой матч подряд. Это новый рекорд победной серии «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Михаила Кравца одолели московский ЦСКА (3:0), хабаровский «Амур» (5:0), подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ), нижегородское «Торпедо» (4:3 ОТ), столичный «Спартак» (4:2) и астанинский «Барыс» (2:0).

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«Северсталь» продлила серию поражений «Витязя» до шести встреч

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Котляревский (Alexei Kruchinin, Давыдов) – 30:43 (5x5)     1:1 Бусыгин (Малоросиянов, Воробьёв) – 37:43 (4x4)     1:2 Думбадзе (Калдис, Муханов) – 49:07 (5x5)    

В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский и Давид Думбадзе. За «Витязь» единственный гол забил Ярослав Бусыгин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. Для «Витязя» это шестое поражение подряд. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.

Матчи на 13 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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