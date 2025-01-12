«Авангард» совершил важный камбэк, «Куньлунь» продлил уникальную серию. Итоги дня в КХЛ

12 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги игр.
«Авангард» одержал волевую победу в матче с «Салаватом», отыгравшись с 0:2
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал волевую победу со счётом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Шелдон Ремпал и Артём Набиев. Оба — в первом периоде. За «Авангард» забили Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 47 очков за 43 матча. «Салават Юлаев» находится на второй строчке, заработав 58 очков за 43 игры.
«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в серии буллитов
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев отличились Анатолий Голышев, Джесси Блэкер и Брукс Мэйсек. За «Динамо» забили Сергей Кузнецов, Виталий Пинчук и Диллон Дюбе. Победный буллит на счету Александра Шарова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Автомобилист» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 54 очка за 43 матча. «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 56 очков за 45 игр.
«Куньлунь» приблизился к зоне плей-офф КХЛ, победив «Ладу» в серии буллитов
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Куньлунь Ред Стар» одержал победу со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев отличились Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин. За «Куньлунь Ред Стар» заброшенными шайбами отметились Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачёв. Победный буллит на счету Колина Кэмпбелла.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Куньлунь Ред Стар» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 44 матча. «Куньлунь» отстаёт от нижегородского «Торпедо» на два очка. «Лада» находится на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков за 42 игры.
Таким образом, китайский клуб выиграл седьмой матч подряд. Это новый рекорд победной серии «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Михаила Кравца одолели московский ЦСКА (3:0), хабаровский «Амур» (5:0), подмосковный «Витязь» (3:2 ОТ), нижегородское «Торпедо» (4:3 ОТ), столичный «Спартак» (4:2) и астанинский «Барыс» (2:0).
«Северсталь» продлила серию поражений «Витязя» до шести встреч
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и череповецкая «Северсталь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский и Давид Думбадзе. За «Витязь» единственный гол забил Ярослав Бусыгин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Витязь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 37 очков за 43 матча. Для «Витязя» это шестое поражение подряд. «Северсталь» находится на шестой строчке, заработав 55 очков за 44 игры.