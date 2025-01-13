«Тампа» выиграла важный матч, а Никита вернулся в гонку за «Арт Росс Трофи».

Кучеров выбил 60 очков в сезоне НХЛ! Положил дубль «Питтсбургу» и отказался от хет-трика

Встреча «Питтсбурга» и «Тампы» при нынешних турнирных раскладах особо принципиальна – обе команды активно борются за плей-офф на Востоке, где плотность в этом году невероятная.

Никита Кучеров на время сбавил обороты, перестав демонстрировать тот темп результативности, к которому мы привыкли – форвард в последних шести встречах набрал пять очков, два из которых пришлись на передачи в момент, когда соперник играл с пустыми воротами.

Свою первую шайбу в сегодняшнем матче Никита забросил с не совсем привычной позиции – почти поднялся на синюю линию и дождался передачи от Хедмана, который, напротив, укатил вглубь зоны, а затем хлёстко щёлкнул над щитком Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол позволил «Тампе» выйти на заключительный отрезок, ведя в счёте, но это продлилось недолго, так как «Питтсбург» реализовал большинство на старте периода. Как и в прошлой очной встрече, дело неумолимо двигалось к овертайму, но российский форвард нашёл ошибку хозяев – Аччари выполнил небрежную передачу, Кучеров совершил перехват на синей линии, убежал «один в ноль» и бросил без шансов для голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита мог преспокойно оформить хет-трик, когда «пингвины» сняли вратаря, но не стал рисковать результатом в матче с конкурентом и по-джентельменски покатил на Энтони Чирелли, решив исход игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» выигрывает важный матч, отрывается от конкурентов и даже немного приближается ко «Флориде», которая идёт на втором месте в Атлантическом дивизионе. А Никита Кучеров снова в гонке – набранные три очка позволили выйти ему на третье место в списке бомбардиров. До Маккиннона, идущем на первом месте, осталось шесть баллов.

К тому же, Никита стал четвёртым игроком в истории «Тампы», кто 10 раз пробивал отметку в 20 заброшенных шайб. Такого достижения добивались только Сан-Луи, Стэмкос и Лекавалье.