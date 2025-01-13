«Куньлунь» нацелился на грандиозную сенсацию в КХЛ. А Кравец уже переписал историю клуба

Борьба за места в плей-офф в Западной конференции КХЛ в последние сезоны обычно носит формальный характер. На словах все клубы, понятно, ставят цель попасть в кубковую восьмёрку, на деле же «Витязь», «Сочи» и «Куньлунь» уже где-то к концу октября формируют пул аутсайдеров, а заодно и список всех участников Кубка Гагарина на Западе, ведь команд в конференции всего 11.

По такому же сценарию всё шло и в этом сезоне. «Сочи» проигрывает матчи пачками, «Витязь» хоть и демонстрирует местами симпатичную игру, но совершенно не имеет внутреннего стержня, стабильно отдавая встречи в концовках, «Куньлунь» после яркого старта ударился в привычные серии поражений, постепенно увеличивая отставание от восьмого места.

Причём именно от «Куньлуня» в этом сезоне ждали перелома привычной для «драконов» ситуации. Тренировать в Мытищи приехал Михаил Кравец – амбициозный специалист, который ещё совсем недавно успешно рулил «Авангардом» в регулярках и брал бронзу КХЛ в плей-офф. Можно что угодно говорить про уровень состава омичей, но медали (или, если угодно, выход в финал конференции) – это показатель, которого не может добиться плохой тренер.

Михаил Кравец во время работы в «Авангарде» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Кроме того, летом «Куньлунь» собрал интересный состав, в котором были не только лучшие хоккеисты мира с китайскими фамилиями и загадочные легионеры-ноунеймы, но и опытные, по меркам КХЛ, ребята, а также крепкие иностранцы, прошедшие серьёзную североамериканскую школу. Якупов, Юрчо, Граовац, Шартье, Хальбгевакс, Меркли, Кленденинг плюс старина Смит в воротах. Вполне приличный материал, из которого Кравцу предстояло слепить настоящую команду. Нюанс заключался в том, что именно на этом «горели» почти все предшественники Михаила Григорьевича.

Ведь совсем не просто сколотить крепкую команду для решения каких-либо задач в том месте, где нет давления и пристального внимания со стороны руководства, болельщиков, прессы, где нет глобальных больших целей, зато есть столичная локация и всегда вовремя выплачивается зарплата. «Куньлунь» за годы в Мытищах завоевал репутацию клуба, где царит весьма расслабленная атмосфера, зона комфорта для многочисленных легионеров, а за результат не особо и спрашивают. Бодрый старт на эмоциях и лёгких ногах с последующим завершением борьбы за плей-офф уже где-то в декабре – вот простой прогноз на выступление «драконов» в очередном подмосковном сезоне.

Такой подход резко контрастировал с философией гордого и не любящего проигрывать Кравца, так что было любопытно понаблюдать за этим «конфликтом интересов». Где-то в ноябре ещё создалось полное ощущение, что мытищинский вайб победил: «Куньлунь» проигрывал много и временами совершенно безвольно, оседая на дне Запада. Но затем совершенно внезапно наступил перелом. Незадолго до паузы на Кубок Первого канала «драконы» одержали сухую победу над минским «Динамо» в Мытищах, а затем триумфально проехались по маршруту Екатеринбург – Челябинск – Нижнекамск, собрав там шесть очков из шести. Это могло оказаться просто очередной короткой вспышкой, тем более что после этого «Куньлунь» проиграл пять матчей из шести, но в конце прошлого года команда Кравца начала новую победную серию. Серия эта длится до сих пор и уже вошла в историю «драконов».

Игроки «Куньлуня» празднуют гол Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Что же произошло? На мой взгляд, сработали сильные качества Кравца-тренера. Михаил Григорьевич – эмоциональный и душевный человек, за которым при определённых обстоятельствах может пойти коллектив. Обстоятельства эти – победы, Кравец ещё в «Авангарде» пару раз вытаскивал себя и клуб из кризиса за волосы за счёт умения цепляться за мало-мальски положительный локальный результат. Где одна победа, там и другая, а там уже и серия не за горами, да и настроение в коллективе совершенно меняется. Очевидно, и в «Куньлуне» сейчас происходит то же самое. Состав там ведь действительно неплохой (хотя уже нет Якупова, Шартье и Меркли, зато приехали Лихачёв, Душак), а Кравец, видимо, сумел-таки убедить подопечных, что выигрывать и бороться за что-то – это тоже весело. Вот и родился неожиданно такой куражный «Куньлунь», который побеждает и дома, и на выезде, и в основное время, и за его пределами, и «Амур» с «Барысом», и «Спартак» с ЦСКА.

Самое же интересное заключается в том, что рывок «Куньлуня» наполнился турнирным смыслом. Пусть и благодаря ужасному состоянию «Торпедо». Прямо сейчас «драконов» от восьмого места, которое занимают нижегородцы, отделяют два очка, и это непривычное для большинства игроков «Куньлуня» обстоятельство наверняка добавляет им новых эмоций. И дальше «Ред Стар» должны уже идти не только на кураже, но и на азарте от близости цели, которая ещё месяц назад казалась недосягаемой.

Между прочим, в кубковой восьмёрке «Куньлунь» может оказаться уже завтра. Для этого нужно, чтобы «Торпедо» сегодня уступило в основное время «Трактору», а сами «драконы» во вторник обыграли тоже в основное время «Авангард» в гостях. Насколько реален такой расклад – решайте сами, но даже если он не сыграет, то всё равно «Куньлунь» уже обозначил себя претендентом на плей-офф, и по большому счёту всё в руках «драконов». Выдержат темп и будут бороться до последнего или всё же сойдут с дистанции заранее? Поживём – увидим.

Ну а предстоящая игра в Омске в любом случае стоит особняком. Кравец, уволенный из «Авангарда» прошлой весной прямо по ходу плей-офф, впервые сыграет со своей бывшей командой, да ещё и в сибирском городе. Новый клуб Михаила Григорьевича в великолепной форме, лучше нельзя представить для принципиальной игры, но и «Авангард» расцветает всё пышнее в каждом матче под руководством Ги Буше. И кто кого остановит? Обстоятельства сделали весьма скромную вывеску матча настоящей «бомбой» и главным событием игрового дня.