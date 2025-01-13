«Я всегда был аутсайдером». Как Хеллебайк стал лучшим вратарём НХЛ за последние 42 года?

«Виннипег» в этом сезоне – приятное удивление для всех. Подопечные Скотта Арниела начали превосходно: одержали в первых 16 матчах 15 побед, побив рекорд, который держался более 100 лет. Но после этого глобального старта отката назад не произошло – сейчас «Джетс» делят первое место в общей таблице НХЛ с «Вашингтоном» и «Вегасом».

В такой ровной команде всегда тяжело кого-то выделить, но как минимум один игрок этого точно заслуживает – Коннор Хеллебайк. Прямо сейчас он всеми единогласно признаётся обладателем «Везина Трофи». И с этим можно согласиться – упоминаемые в подобных рейтингах Маркстрём и Густавссон далеко позади по всем основным вратарским показателям.

Совсем недавно Хеллебайк одержал 300 побед в НХЛ и стал третьим вратарём в истории по скорости достижения этого результата – быстрее справились только Жак Плант и Андрей Василевский. А в последней встрече с «Колорадо» Коннор сыграл «на ноль», отразил 22 броска и стал первым за 42 года вратарём, который лидирует по всем основным показателям: победы, коэффициент надёжности, процент отражённых бросков и игры «на ноль». В сезоне-1982/1983 подобное удалось Питу Питерсу.

А ещё Хеллебайк вошёл в символическую сборную «Виннипега» XXI века: Илья Ковальчук вошёл в первую символическую сборную «Виннипега»/«Атланты» в XXI веке

Хеллебайк родился в Окленде и с раннего детства занимался спортом – в том числе роликовым хоккеем. Первую показательную историю о вратарских задатках как-то рассказал его отец, а именно о сверхъестественной концентрации, которая с ним ассоциируется и по сей день: «Когда он был совсем маленьким и едва мог самостоятельно сидеть, он видел, как по полу ползёт жук, и просто смотрел на него. Мне стало интересно: на что он смотрит? Но он заметил ползущего жука и просто сосредоточился на нём. Я подумал: ого, этот парень умеет концентрироваться».

Довольно распространённая история, когда юных хоккеистов распределяют в школе по позициям, просчитывая, где лучше получится у ребёнка. Но Коннор определился самостоятельно: «Я просто всегда тяготел к воротам, у меня был талант делать сейвы, и мне это действительно нравилось. Это всё, чем я хотел заниматься».

Как и все хорошие родители, папа и мама будущего вратаря «Виннипега» хотели, чтобы их сын учился и познавал разные прелести окружающего мира, но Коннор ответил ясно и исчерпывающе: «Нет, вы не понимаете: мне не нужен запасной план. Я не хочу, чтобы меня что-то отвлекало. Я собираюсь это сделать. Я хочу этого». Решимость в глазах младшего Хеллебайка была убедительна, лишних вопросов больше не возникало.

Правда, вниманием со стороны скаутов и прочих людей профессии юнец был обделён, даже получилось так, что Коннора прокатили мимо драфта USHL. Оставалось одно – усердно трудиться. И это дало плоды. Уже позже Хеллебайк поставил на уши NCAA, а один из скаутов сказал его отцу: «Как мы не замечали его раньше?»

Коннор Хеллебайк в составе «Лоуэлл Ривер Хокс» Фото: Justin K. Aller/Getty Images

После голкипер поехал покорять АХЛ и сделал это довольно быстро, а через полтора года уже вовсю играл в НХЛ, проведя в первом же сезоне 26 матчей. И это, стоит напомнить, хоккеист, который был задрафтован под общим 130-м номером.

О достижениях на уровне главной лиги мира поговорим ближе к концу, а сейчас сосредоточимся на стиле игры: почему Хеллебайк является одним из лучших (а то и вовсе лучшим) голкипером лиги? Людям в широкой массе тяжело оценивать уровень голкипера, особенно в мелочах, поэтому всё сводится к довольно банальному – ловит, значит хорош. А запоминаются вратари и вовсе по эффектным спасениям – будь то роскошный отчаянный прыжок или удивительный сейв в шпагате. Однако в исполнении Коннора такое увидеть можно нечасто, но почему же? Дело в том, что Хеллебайк входит в категорию вратарей, игра которых строится на концентрации, чтении действий соперника и выборе позиции – так называемый «скучный» стиль.

Сам голкипер объяснил это таким образом: «Я осознал, что вратари, которые делают отчаянные сейвы, не так уж нуждаются в этом, действительно так думаю. Я начал перестраивать свою игру так, чтобы сохранять спокойствие, пытаться опередить события и верить, что у меня всё получится. Я наблюдал за многими заброшенными шайбами и анализировал, что для этого сделали вратари, и начал понимать, что можно просто двигаться и оставаться на своей позиции, при этом сохраняя наилучшие шансы на сейв».

Также Хеллебайк считает, что одной физической подготовкой ничего не добиться: «Все говорят об атлетизме вратарей, и я не думаю, что их представление об атлетизме является исчерпывающим. Если вы будете держать себя в позиции, у вас всегда будет шанс сделать сейв, а не нырять по кругу и садиться на шпагат».

Но, как и многие вратари всех эпох, Коннор немного своеобразен, что выражалось как в его фанатичной вере в собственный успех в детстве, так и в подготовке к играм уже в профессиональной карьере. Как-то у Хеллебайка спросили, сумасшедший он или одержимый, на что голкипер ответил: «Вероятно, и то, и другое».

Такое явление, как звёздная болезнь, прошла мимо американского голкипера. Уже когда Хеллебайк был заметной фигурой на доске в НХЛ, он признался: «Я всегда был в некотором роде аутсайдером, даже не хочу, чтобы меня узнавали, мне не нужна слава или что-то в этом роде. Просто хочу быть лучшим в том, что я делаю». В целом эта цитата может стать объяснением, почему игрок не покинул Виннипег – далеко не самое привлекательное место для хоккеистов.

Коннор Хеллебайк Фото: Michael Reaves/Getty Images

Отличительная черта голкипера «Виннипега» по всей карьере в НХЛ – стабильность. Хеллебайк ни разу не опускался до показателей хуже 2,97 по коэффициенту надёжности и 90,7% отражённых бросков. Да и достижения вполне говорят сами за себя – четыре номинации на «Везину» и две победы.

Но в этом сезоне статистика у Коннора просто чумовая. Выше уже говорилось, что голкипер лидирует по всем основным показателям, однако перейдём к цифрам: 26 побед в 34 матчах, более 2000 минут (больше ни у кого нет), проведённых на площадке, 92,8% отражённых бросков, 2,02 коэффициент надёжности и шесть «сухарей». Может быть, лет 10-20 назад такие цифры никого бы не удивили, но для современной НХЛ – потрясающие показатели.

Часто можно встретить возражения, что такие показатели достигнуты преимущественно благодаря строгой системе игры или защитникам, которые много бросков берут на себя. Однако даже по продвинутой статистике Хеллебайк с отрывом лучший – Коннор пропустил 69 голов в 34 играх, что на аж на 27 меньше того, что создали соперники у его ворот. Для справки – больше 20 сверх xG ни один голкипер в НХЛ не отразил.

Но ложку дёгтя можно найти и в самом совершенном человеке, ведь так? Для Хеллебайка это, безусловно, игра в плей-офф. Далеко за примером ходить не надо – в прошлом году «Джетс» блестяще прошли регулярку, Коннор выиграл вторую «Везину» по её итогам, но в плей-офф вдрызг провалился – четыре поражения в пяти встречах, 24 пропущенные шайбы, 5,23 коэффициент надёжности, 87% отражённых бросков.

Если по поводу того, что Хеллебайк поставит на полку с личными наградами третью «Везину», сомнений не возникает, то в плей-офф, куда «Виннипег» точно пробьётся, будет интересно посмотреть на Коннора. Сможет ли он сломать стереотип, что он не кубковый вратарь? Узнаем весной (может быть, и летом).