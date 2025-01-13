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Коннор Хеллебайк из Виннипега — лучший голкипер НХЛ и главный претендент на Везина Трофи, история, достижения

«Я всегда был аутсайдером». Как Хеллебайк стал лучшим вратарём НХЛ за последние 42 года?
Максим Макаров
Как Хеллебайк стал лучшим вратарём НХЛ
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Голкипер «Виннипега» почти наверняка выиграет по итогам сезона третью «Везину».

«Виннипег» в этом сезоне – приятное удивление для всех. Подопечные Скотта Арниела начали превосходно: одержали в первых 16 матчах 15 побед, побив рекорд, который держался более 100 лет. Но после этого глобального старта отката назад не произошло – сейчас «Джетс» делят первое место в общей таблице НХЛ с «Вашингтоном» и «Вегасом».

В такой ровной команде всегда тяжело кого-то выделить, но как минимум один игрок этого точно заслуживает – Коннор Хеллебайк. Прямо сейчас он всеми единогласно признаётся обладателем «Везина Трофи». И с этим можно согласиться – упоминаемые в подобных рейтингах Маркстрём и Густавссон далеко позади по всем основным вратарским показателям.

Совсем недавно Хеллебайк одержал 300 побед в НХЛ и стал третьим вратарём в истории по скорости достижения этого результата – быстрее справились только Жак Плант и Андрей Василевский. А в последней встрече с «Колорадо» Коннор сыграл «на ноль», отразил 22 броска и стал первым за 42 года вратарём, который лидирует по всем основным показателям: победы, коэффициент надёжности, процент отражённых бросков и игры «на ноль». В сезоне-1982/1983 подобное удалось Питу Питерсу.

А ещё Хеллебайк вошёл в символическую сборную «Виннипега» XXI века:
Илья Ковальчук вошёл в первую символическую сборную «Виннипега»/«Атланты» в XXI веке

Хеллебайк родился в Окленде и с раннего детства занимался спортом – в том числе роликовым хоккеем. Первую показательную историю о вратарских задатках как-то рассказал его отец, а именно о сверхъестественной концентрации, которая с ним ассоциируется и по сей день: «Когда он был совсем маленьким и едва мог самостоятельно сидеть, он видел, как по полу ползёт жук, и просто смотрел на него. Мне стало интересно: на что он смотрит? Но он заметил ползущего жука и просто сосредоточился на нём. Я подумал: ого, этот парень умеет концентрироваться».

Довольно распространённая история, когда юных хоккеистов распределяют в школе по позициям, просчитывая, где лучше получится у ребёнка. Но Коннор определился самостоятельно: «Я просто всегда тяготел к воротам, у меня был талант делать сейвы, и мне это действительно нравилось. Это всё, чем я хотел заниматься».

Как и все хорошие родители, папа и мама будущего вратаря «Виннипега» хотели, чтобы их сын учился и познавал разные прелести окружающего мира, но Коннор ответил ясно и исчерпывающе: «Нет, вы не понимаете: мне не нужен запасной план. Я не хочу, чтобы меня что-то отвлекало. Я собираюсь это сделать. Я хочу этого». Решимость в глазах младшего Хеллебайка была убедительна, лишних вопросов больше не возникало.

Правда, вниманием со стороны скаутов и прочих людей профессии юнец был обделён, даже получилось так, что Коннора прокатили мимо драфта USHL. Оставалось одно – усердно трудиться. И это дало плоды. Уже позже Хеллебайк поставил на уши NCAA, а один из скаутов сказал его отцу: «Как мы не замечали его раньше?»

Коннор Хеллебайк в составе «Лоуэлл Ривер Хокс»

Коннор Хеллебайк в составе «Лоуэлл Ривер Хокс»

Фото: Justin K. Aller/Getty Images

После голкипер поехал покорять АХЛ и сделал это довольно быстро, а через полтора года уже вовсю играл в НХЛ, проведя в первом же сезоне 26 матчей. И это, стоит напомнить, хоккеист, который был задрафтован под общим 130-м номером.

О достижениях на уровне главной лиги мира поговорим ближе к концу, а сейчас сосредоточимся на стиле игры: почему Хеллебайк является одним из лучших (а то и вовсе лучшим) голкипером лиги? Людям в широкой массе тяжело оценивать уровень голкипера, особенно в мелочах, поэтому всё сводится к довольно банальному – ловит, значит хорош. А запоминаются вратари и вовсе по эффектным спасениям – будь то роскошный отчаянный прыжок или удивительный сейв в шпагате. Однако в исполнении Коннора такое увидеть можно нечасто, но почему же? Дело в том, что Хеллебайк входит в категорию вратарей, игра которых строится на концентрации, чтении действий соперника и выборе позиции – так называемый «скучный» стиль.

Сам голкипер объяснил это таким образом: «Я осознал, что вратари, которые делают отчаянные сейвы, не так уж нуждаются в этом, действительно так думаю. Я начал перестраивать свою игру так, чтобы сохранять спокойствие, пытаться опередить события и верить, что у меня всё получится. Я наблюдал за многими заброшенными шайбами и анализировал, что для этого сделали вратари, и начал понимать, что можно просто двигаться и оставаться на своей позиции, при этом сохраняя наилучшие шансы на сейв».

Также Хеллебайк считает, что одной физической подготовкой ничего не добиться: «Все говорят об атлетизме вратарей, и я не думаю, что их представление об атлетизме является исчерпывающим. Если вы будете держать себя в позиции, у вас всегда будет шанс сделать сейв, а не нырять по кругу и садиться на шпагат».

Но, как и многие вратари всех эпох, Коннор немного своеобразен, что выражалось как в его фанатичной вере в собственный успех в детстве, так и в подготовке к играм уже в профессиональной карьере. Как-то у Хеллебайка спросили, сумасшедший он или одержимый, на что голкипер ответил: «Вероятно, и то, и другое».

Такое явление, как звёздная болезнь, прошла мимо американского голкипера. Уже когда Хеллебайк был заметной фигурой на доске в НХЛ, он признался: «Я всегда был в некотором роде аутсайдером, даже не хочу, чтобы меня узнавали, мне не нужна слава или что-то в этом роде. Просто хочу быть лучшим в том, что я делаю». В целом эта цитата может стать объяснением, почему игрок не покинул Виннипег – далеко не самое привлекательное место для хоккеистов.

Коннор Хеллебайк

Коннор Хеллебайк

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Отличительная черта голкипера «Виннипега» по всей карьере в НХЛ – стабильность. Хеллебайк ни разу не опускался до показателей хуже 2,97 по коэффициенту надёжности и 90,7% отражённых бросков. Да и достижения вполне говорят сами за себя – четыре номинации на «Везину» и две победы.

Но в этом сезоне статистика у Коннора просто чумовая. Выше уже говорилось, что голкипер лидирует по всем основным показателям, однако перейдём к цифрам: 26 побед в 34 матчах, более 2000 минут (больше ни у кого нет), проведённых на площадке, 92,8% отражённых бросков, 2,02 коэффициент надёжности и шесть «сухарей». Может быть, лет 10-20 назад такие цифры никого бы не удивили, но для современной НХЛ – потрясающие показатели.

Почему статистика вратарей падает?
Что происходит с вратарями в НХЛ? Их статистика сейчас — худшая почти за 30 лет
Что происходит с вратарями в НХЛ? Их статистика сейчас — худшая почти за 30 лет

Часто можно встретить возражения, что такие показатели достигнуты преимущественно благодаря строгой системе игры или защитникам, которые много бросков берут на себя. Однако даже по продвинутой статистике Хеллебайк с отрывом лучший – Коннор пропустил 69 голов в 34 играх, что на аж на 27 меньше того, что создали соперники у его ворот. Для справки – больше 20 сверх xG ни один голкипер в НХЛ не отразил.

Но ложку дёгтя можно найти и в самом совершенном человеке, ведь так? Для Хеллебайка это, безусловно, игра в плей-офф. Далеко за примером ходить не надо – в прошлом году «Джетс» блестяще прошли регулярку, Коннор выиграл вторую «Везину» по её итогам, но в плей-офф вдрызг провалился – четыре поражения в пяти встречах, 24 пропущенные шайбы, 5,23 коэффициент надёжности, 87% отражённых бросков.

Если по поводу того, что Хеллебайк поставит на полку с личными наградами третью «Везину», сомнений не возникает, то в плей-офф, куда «Виннипег» точно пробьётся, будет интересно посмотреть на Коннора. Сможет ли он сломать стереотип, что он не кубковый вратарь? Узнаем весной (может быть, и летом).

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