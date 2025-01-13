Ангелы и демоны Радулова! Положил дубль, помог СКА спастись, но в овертайме создал шедевр

Одного космического гола Ивана Демидова против такой игры лидера «Локомотива» слишком мало.

К новой очной встрече «Локомотив» и СКА подходили в разном настроении. Железнодорожники уже давно освоились в роли лидера всей лиги, а в последнее время «Локомотив» стал ещё и прилично забивать. А вот армейцы потерпели два чувствительных поражения от «Спартака» и московского «Динамо», из-за которых упали в таблице Запада уже на седьмое место.

Впрочем, у «Локомотива» своя драма – серьёзная травма основного вратаря Даниила Исаева. За его спиной в Ярославле только 100-процентный бэкап Алексей Мельничук, которому в ближайшее время предстоит выдержать колоссальную физическую и психологическую нагрузку. И надо же такому случиться, уже на старте встречи со СКА Мельничук допустил грубую ошибку, приведшую к голу в ворота «Локомотива». Алексей крайне неудачно сыграл на выходе из ворот, чем воспользовался Бардаков, открывший счёт в матче.

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Но «Локомотив» — точно не та команда, которую выбьет из колеи какая-либо досадная неудача. Ярославцы быстро пришли в себя, не позволили СКА обрушить шквал атак на расстроенного Мельничука, а сами перешли в нападение и вскоре добились успеха. Сергеев выложил блестящую передачу на Радулова, и тот забил в касание. Действо происходило при совершенно безобразной позиционной обороне СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Второй период подарил много запоминающихся моментов. Тут и очередное глупое удаление Плотникова, которому, видимо, было мало «кражи» очков у своей команды в игре с «Динамо». И очень неприятные травмы, полученные Гернатом, Григоренко и Акользиным.

Из положительных хоккейных моментов, безусловно, выделяется гол Ивана Демидова. Пора признать, что сейчас мы имеем уникальную возможность наблюдать за игрой большого таланта в самом начале его карьеры. Ну как можно было так идеально бросить с неудобной руки в далеко не самой очевидной позиции? Шедевр!

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Однако последнее голевое слово периода осталось за «Локомотивом». А конкретно – за Радуловым, который оформил дубль, шикарно подставив клюшку на пятачке под дальний бросок. С лучшего места за этим эпизодом беспомощно наблюдал Тони Деанджело, которого даже показательный вывод из состава (пусть и только на один период) не заставил серьёзнее и ответственнее относиться к своим прямым обязанностям.

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В третьем периоде «Локомотив» бо́льшую часть времени спокойно играл по счёту, но в концовке к ярославцам пришла беда, откуда не ждали. Герой матча Радулов удалился два раза подряд, причём во второй раз за минуту с небольшим до сирены, совершив неудачный выброс шайбы из зоны прямиком на трибуну. СКА заменил Заврагина шестым полевым, у Береглазова сломалась клюшка, и в расстановке «6 на 3,5» армейцы сравняли счёт! Разумеется, спасителем выступил Александр Никишин, чей бросок в касание был неотразим.

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Но в овертайме Радулов, напоминавший сегодня того самого Тасманского Дьявола из прошлого, решил вопрос в пользу своей команды, исправившись за дурацкие удаления. Александр самолично создал гол в овертайме, подарив гол Рушану Рафикову.

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Великолепная концовка шикарной игры. «Локомотив» одерживает очередную победу, укрепляя свои и без того солидные позиции в таблице. СКА терпит третье поражение подряд, но даже одно набранное очко не позволяет армейцам уйти с седьмого места конференции.