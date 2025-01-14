«Металлург» продлил длительную победную серию, а СКА снова уступил.

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ЦСКА выиграл дерби у «Спартака», вратарь «Торпедо» обесценил суперкамбэк. Итоги дня в КХЛ

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в овертайме.

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владимир Бутузов и отличившийся в овертайме Тревор Мёрфи. За «Нефтехимик» забил открывший счёт в матче Райли Барбер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее «Сибирь» проиграла три матча подряд. Нижнекамская команда в последних шести встречах одержала победу только один раз.

Команда из Новосибирска находится на восьмом месте турнирной таблицы Востока, «Нефтехимик» – там же на 10-й строке.

«Металлург» обыграл «Сочи» и одержал девятую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Артём Минулин, Егор Коробкин. За «Сочи» забили Денис Венгрыжановский, Даниил Сероух.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Металлург», обыграв сочинскую команду, стал третьим на Востоке. Впереди магнитогорцев – только «Салават Юлаев» и «Трактор».

Три очка Шабанова помогли «Трактору» одержать победу над «Торпедо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).

В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Никита Артамонов, Бобби Линч и Илья Чефанов. За «Трактор» забили Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Андрей Светлаков, Артём Блажиевский и Василий Глотов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

К концу второго периода нижегородцы отыгрались с 0:3, однако в третьем периоде «Трактор» дожал хозяев льда. Второй подряд провальный матч в составе «Торпедо» провёл голкипер Иван Бочаров, допустивший огромное количество ошибок и пропустивший пять шайб после 23 бросков.

Нижегородцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы Запада, «Трактор» — лидер Востока.

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и прервал четырёхматчевую серию поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Максим Мамин, а также Егор Фатеев и Денис Гурьянов. За «Спартак» забили Ансель Галимов и Александр Беляев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для ЦСКА это первая победа за последние пять встреч. Ранее армейцы провели 11-матчевую серию побед. «Спартак» в предыдущей игре уступил «Локомотиву» со счётом 4:5.

СКА сравнял счёт на последней минуте матча с «Локомотивом», но проиграл в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) в овертайме.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Александр Радулов, оформивший дубль, Артур Каюмов, Рушан Рафиков. За СКА забили Иван Демидов, Захар Бардаков и Александр Никишин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После окончания матча Радулов был награждён как лучший игрок встречи (ему удалось оформить дубль). Сразу после вручения приза хоккеист подъехал к судьям и вступил с ними в спор. Главный арбитр назначил Александру 20-минутный дисциплинарный штраф за плевок.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 74 очка за 46 матчей. СКА располагается там же на седьмой строчке, заработав 55 очков после 44 игр.

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