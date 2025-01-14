«Я завис из-за нового правила КХЛ. Это очень странно». Интервью с Михаилом Пашниным

Опытный защитник Михаил Пашнин стал одной из главных жертв нового правила КХЛ, согласно которому на протяжении сезона какой-либо клуб может подписать не более трёх хоккеистов из другой команды. Только после перерыва на Кубок Первого канала экс-защитник СКА смог продолжить карьеру, подписав контракт с «Нефтехимиком».

Михаил дал интервью «Чемпионату» после игры с «Сибирью», в котором рассказал:

о «правиле трёх игроков»;

о негодовании по поводу того, что не мог найти клуб из-за нововведения;

о времени без команды;

об уходе из СКА;

о переходе в «Нефтехимик»;

и борьбе за плей-офф.

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«Были предложения, но из-за «правила трёх игроков» не мог перейти в эти команды»

– Проиграли «Сибири» — принципиальному сопернику — в овертайме, что не получилось?

– Не знаю, почему-то остановились. В начале здорово играли, шайбу держали. В конце стали осторожничать, чуть откатились в свою зону, инициативу отдали сопернику. В овертайме уступили, так бывает.

– В последние 10 минут ваша команда заметно откатилась. Это произошло на автомате, на подсознательном уровне?

– Нет, в принципе, «Сибирь» тоже откатилась. Каждая команда понимает, что очки на вес золота, поэтому играют аккуратнее.

– Вы в прошлой игре между «Нефтехимиком» и «Сибирью» участия не принимали, но можно ли сказать, что тот накал, особенно после драки в концовке, перенёсся на эту встречу?

– В начале это чувствовалось, да. Мы хорошо играли в силовую, они – тоже. Это нормально, никто никого не удивил, меня – точно.

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– Расскажите, как появился вариант с переходом в «Нефтехимик», насколько долго шли переговоры?

– Две недели. Были ещё разговоры, но принял решение перейти в «Нефтехимик». Было много вариантов, однако из-за нового правила, по которому больше трёх человек не может переходить из одной команды в другую, я так завис. В начале сезона было два предложения, но из-за этого нововведения не мог перейти.

«Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моём возрасте ограничений никаких быть не должно»

– Как вы относитесь к «правилу трёх игроков»?

– Я – живой пример. Полсезона просидел. Здорово, что в Питере есть команда «Банк России» (хоккейная команда, выступающая в СПБХЛ. – Прим. «Чемпионата»), я с ними готовился. Спасибо Дмитрию Алексеевичу, он руководитель и капитан там. Взял меня в команду, там была классная атмосфера. Я даже не чувствовал, что у меня нет команды. Играл, занимался, так что благодарю ребят.

– Ни для кого не секрет, что у вас летом было предложение от «Адмирала», но, согласно новому правилу, вы туда перейти не могли. Какие первые чувства у вас были?

– Непонятно, если честно, как так. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моём возрасте ограничений никаких быть не должно. У ребят младше не было столько предложений, сколько у меня, но всё равно не смог перейти – это очень странно. Конечно, сначала было негодование, успокаивал себя, что всё равно найду работу. Я должен играть на таком уровне.

– Когда поняли, что не останетесь в СКА?

– Мы отлично с ними разошлись, сразу в конце сезона спокойно расторгли контракт по обоюдному согласию. Ничего страшного не произошло. В конце сезона уже было понятно, что не останусь там.

Михаил Пашнин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«Я игрок другого уровня, не ВХЛ»

– Вы уже сказали, что тренировались с командой из Петербурга, но уровень ведь всё равно не тот, а с прошлой официальной игры до первой за «Нефтехимик» прошло девять месяцев. Насколько тяжело было вкатываться?

– Да нет, я поэтому ребят и благодарю, там много профессионалов, кто играл в КХЛ. Все в хорошей форме. Я бы не сказал, что скорости отличаются, там есть ребята, которые быстрее, чем здесь, я это без шуток говорю. Мне повезло с командой, были даже сплочения.

– А были ли предложения из ВХЛ? И рассматривали ли вы их?

– Предлагали некоторые клубы, но я игрок всё-таки другого уровня, не ВХЛ. Не хочу пока завершать карьеру. Как вы могли заметить, я не уступаю в скорости и движении. Тем более есть опыт.

– Вы в карьере играли обычно в больших клубах, которые боролись за кубок. Насколько непривычно выступать за команду, сражающуюся за плей-офф?

– Для нас просто плей-офф начинается раньше, ничего такого особенного нет. У нас отличная команда, ей можно задачи ставить и повыше, чем плей-офф, 100%. Просто не можем найти нить игры, то ли ввиду молодости, то ли опыта чуть-чуть не хватает. Я в этой команде почти месяц, нам есть куда добавлять, где расти. Думаю, до конца сезона мы это сделаем, выйдем в плей-офф, а там уже по ходу пьесы будем решать задачи.

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– Когда вы подписали контракт с «Нефтехимиком», показалось, что это идеальный союз, так как команда жёсткая, силовая, работоспособная. Так ли это?

– Да, система есть. Я под любую систему могу подстроиться, проблем нет. Что-то схожее, конечно, есть в моей манере игры и команды. Единственное, поначалу из игровой колеи выпал, девять месяцев не играл. Но спустя три-четыре игры вошёл в ритм и уже намного лучше себя чувствовал. Есть разница, когда ты катаешься два дня в неделю или каждый день.

– Можете рассказать, по какой причине пропустили два предыдущих матча?

– В одном дали отдохнуть, а в следующем сказали, что победный состав не меняют. Тренер Олег Леонтьев – молодец. Видно, что старается, переживает за результат. Думаю, мы скоро соберёмся и будем играть намного лучше. Видно, что добавляем. Непонятно только, почему просели, играли здорово в первом и втором периоде – они наши были. Потом пару ошибок сделали и остановились. Вероятно, всё в голове сидит, скованность присутствует. В конце надо, наоборот, брать игру на себя. Будем работать над собой.

– Когда вы перешли в команду, команда потерпела ряд поражений. Не усложнило ли это адаптацию?

– Конечно, когда команда выигрывает и звенит, намного проще зайти. Может быть, после перерыва просели. Было непросто, особенно, когда девять месяцев не играл, но ничего страшного.