Южный рай и невыгодный канадский рынок. Какие налоги платят игроки разных клубов НХЛ?

Как говорил Бенджамин Франклин ещё в XVIII веке: «В этом мире неизбежны только смерть и налоги». Налоговая система играет ключевую роль в жизни среднего американца или канадца: местное законодательство чудовищно разнится не только от штата к штату, но иногда даже от города к городу. Заполнение декларации о доходах часто превращается в запутанный квест, однако в этой игре нельзя сохраниться и начать заново: всевидящее око Налоговой службы США всегда начеку.
Для НХЛ налоговая тема в последние годы стала особенно важной. В финале Кубка Стэнли Восток уже пять лет подряд представляют команды от штата Флорида, где местный «НДФЛ» отсутствует, и игрокам приходится платить только федеральные налоги. В эпоху жёсткого потолка это часто видится несправедливым преимуществом: потолок для «Флориды» и «Лос-Анджелеса» одинаковый, при этом налоги в Калифорнии конские, и игроки получают на руки меньше.
И вот недавно авторы журнала The Hockey News провели большую работу и посчитали полную сумму налога, которую платит игрок каждой команды лиги. Расчёты были проведены не просто с учётом налога своего штата/провинции (в Канаде), но и того, что на выезде игроки платят по ставке штата/провинции, где проходит матч (так называемый jocktax). Кроме того, на сумму налога влияет и договор о налогообложении между Канадой и США, а также ещё много других факторов. Недаром многие игроки НХЛ нанимают личных бухгалтеров для заполнения деклараций.
При расчётах авторы взяли за основу сумму в $ 3 млн — деньги, которые в современной НХЛ получает нападающий третьего звена или защитник второй-третьей пары. Вот что у них получилось.
Первая группа команд — налоги составляют более половины заработка
|Клуб
|Ставка налога
|Доход на руки
|«Монреаль»
|53,15%
|$ 1,4 млн
|«Торонто»
|52,32%
|$ 1,43 млн
|«Оттава»
|52,32%
|$ 1,43 млн
|«Ванкувер»
|52,20%
|$ 1,433 млн
|«Рейнджерс»
|51,68%
|$ 1,449 млн
|«Анахайм»
|51,67%
|$ 1,449 млн
|«Лос-Анджелес»
|51,67%
|$ 1,449 млн
|«Сан-Хосе»
|51,67%
|$ 1,449 млн
Почему канадские команды не выигрывают Кубок Стэнли уже более 30 лет? Если почитать канадских болельщиков, причина ясна — виноваты генеральные менеджеры и владельцы. По их версии, они все как один — полные идиоты, которые прогорели бы даже в том случае, если бы продавали мороженое в Африке. Однако всё немного банальнее — хоккеисты не горят желанием играть в Канаде, и, если вы не «Эдмонтон» 1980-х, который в третьем-четвёртом раунде драфтовал Курри, Андерсона, Тикканена и Лоу, придётся сложновато.
Загибаем пальцы: безумное давление со стороны прессы, безумное давление со стороны фанатов, из-за которого Макдэвиду приходится выбираться в торговый центр, надев кепку и маску. Прибавим к этому не самый приятный климат, довольно нестабильный курс местной валюты (которая недавно пробила 23-летний минимум по отношению к доллару США) — ну и налоги становятся вишенкой на торте. Какой свободный агент выберет такой комплект? Какой игрок захочет обмен в Канаду?
«Монреаль Канадиенс»
Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС
При этом канадская общефедеральная ставка налога ниже американской: южнее 49-й параллели, которая разделяет две страны, хоккеисту надо заплатить 36,35% базового налога и ещё 1,78% взносов в фонд социального страхования. В Канаде эти цифры составляют 31,3% и 0,16%. Зато канадские провинции в плане налоговых ставок уделывают любую Калифорнию. Радикальнее всего — Квебек, чей местный налог в 20,86% двигает на первое место «Монреаль», Онтарио с 20% помогает пробиться в топ-3 «Торонто» и «Оттаве».
Интересно, что в топ попали «Рейнджерс», но не «Айлендерс» и «Баффало», тоже представляющие штат Нью-Йорк. Причина простая: у города Нью-Йорк тоже есть свой отдельный налог, который суммируется с налогом штата: в случае с контрактом в $ 3 млн он составляет 3,88%. Понятно, что «Сэйбрз» не находятся на территории NYC – но и округ Нассау, где выступают «Айлендерс», де-юре не является частью города Нью-Йорк, потому что туда входит лишь часть Лонг-Айленда.
Вторая группа команд — налоги составляют от 43 до 49% заработка
|Клуб
|Ставка налога
|Доход на руки
|«Виннипег»
|49,46%
|$ 1,516 млн
|«Вашингтон»
|48,35%
|$ 1,549 млн
|«Миннесота»
|47,91%
|$ 1,562 млн
|«Нью-Джерси»
|47,85%
|$ 1,564 млн
|«Айлендерс»
|47,82%
|$ 1,565 млн
|«Баффало»
|47,82%
|$ 1,565 млн
|«Эдмонтон»
|47,0%
|$ 1,589 млн
|«Калгари»
|46,85%
|$ 1,594 млн
|«Бостон»
|45,78%
|$ 1,626 млн
|«Детройт»
|45,48%
|$ 1,635 млн
|«Коламбус»
|45,19%
|$ 1,644 млн
|«Сент-Луис»
|44,75%
|$ 1,657 млн
|«Филадельфия»
|44,08%
|$ 1,677 млн
|«Питтсбург»
|44,05%
|$ 1,678 млн
|«Чикаго»
|43,73%
|$ 1,688 млн
|«Юта»
|43,60%
|$ 1,692 млн
|«Каролина»
|43,59%
|$ 1,692 млн
|«Колорадо»
|43,29%
|$ 1,701 млн
Хороший пример канадской налоговой политики — провинция Альберта. Регион, который представляют «Калгари» и «Эдмонтон», с большим отрывом является самым правым в стране: на выборах-2021 консервативные партии набрали там 62% голосов и выиграли 30 из 34 мест, отведённых провинции в федеральном парламенте. Однако даже так налог в Альберте на процент выше, чем в не просто левой, а левацкой Калифорнии — впрочем, Макдэвиду всё равно приходится попроще, чем Мэттьюсу, Шайфли или Петтерссону.
Отдельная история с «Вашингтоном»: его вверх двигает весьма высокий местный налог в 10,5%. Только вот найти игрока, который живёт в пределах округа Колумбия и платит по такой ставке, очень сложно. Абсолютное большинство людей, которые работают в американской столице, предпочитают жить в соседних штатах. Это касается как спортсменов, так и чиновников федеральных министерств и ведомств. Например, Александр Овечкин проживает в Вирджинии, а Джон Карлсон — в Мэриленде, и самая высокая ставка налога в этих штатах составляет 5,75%. Похожая история и с Детройтом: у самого города есть отдельный налог в 2,4%, но большинство игроков квартирует в пригородах.
Третья группа команд — налоги составляют около 40% заработка
|Клуб
|Ставка налога
|Доход на руки
|«Вегас»
|40,51%
|$ 1,784 млн
|«Даллас»
|40,34%
|$ 1,789 млн
|«Нэшвилл»
|40,29%
|$ 1,791 млн
|«Флорида»
|40,28%
|$ 1,792 млн
|«Тампа-Бэй»
|40,25%
|$ 1,793 млн
|«Сиэтл»
|40,20%
|$ 1,784 млн
А вот и они, наши счастливчики, многие из которых наслаждаются плей-оффными успехами. Кроме пяти финалов «Флориды» и «Тампа-Бэй», отметим также два финала «Вегаса» за шесть лет и то, что команда постоянно находится в претендентах. «Даллас» в последние годы тоже стабильно крутится около вершины: финал Кубка и два финала конференции за последние пять лет. Конечно, здесь здорово работает и офис клуба, однако генменеджеру Джиму Ниллу чуть помогает и налоговая конъюнктура.
Однако выгоднее всего на бумаге играть в «Сиэтле». Интересно, что об этом преимуществе «Кракен» нигде не говорилось, когда клуб вступал в НХЛ. Глубоко «синий» штат Вашингтон (на последних выборах — почти 58% голосов за Харрис) имеет нулевую ставку налога и странно смотрится в республиканской компании Техаса, Флориды и Кентукки. Однако положение о нулевом налоге когда-то было записано в конституции штата, и теперь отменить его весьма сложно. Дьявол, правда, кроется в деталях: в Вашингтоне весьма высокие налоги с продаж и чуть ли не самый дорогой в стране бензин (опять же из-за налога).
«Сиэтл Кракен»
Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС
Но как «Сиэтл» с его нулём оказался ниже таких же «нулевых» «Флориды» или «Далласа»? А вот здесь в дело вступает тот самый jocktax, о котором упоминалось в начале текста. У «Сиэтла» немало гостевых матчей с канадскими командами, и игроки вместо Канады платят свои налоги дома по нулевой ставке — это и позволяет игрокам «Кракен» «экономить на спичках» доли процента.