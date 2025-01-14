Южный рай и невыгодный канадский рынок. Какие налоги платят игроки разных клубов НХЛ?

Как говорил Бенджамин Франклин ещё в XVIII веке: «В этом мире неизбежны только смерть и налоги». Налоговая система играет ключевую роль в жизни среднего американца или канадца: местное законодательство чудовищно разнится не только от штата к штату, но иногда даже от города к городу. Заполнение декларации о доходах часто превращается в запутанный квест, однако в этой игре нельзя сохраниться и начать заново: всевидящее око Налоговой службы США всегда начеку.

Для НХЛ налоговая тема в последние годы стала особенно важной. В финале Кубка Стэнли Восток уже пять лет подряд представляют команды от штата Флорида, где местный «НДФЛ» отсутствует, и игрокам приходится платить только федеральные налоги. В эпоху жёсткого потолка это часто видится несправедливым преимуществом: потолок для «Флориды» и «Лос-Анджелеса» одинаковый, при этом налоги в Калифорнии конские, и игроки получают на руки меньше.

И вот недавно авторы журнала The Hockey News провели большую работу и посчитали полную сумму налога, которую платит игрок каждой команды лиги. Расчёты были проведены не просто с учётом налога своего штата/провинции (в Канаде), но и того, что на выезде игроки платят по ставке штата/провинции, где проходит матч (так называемый jocktax). Кроме того, на сумму налога влияет и договор о налогообложении между Канадой и США, а также ещё много других факторов. Недаром многие игроки НХЛ нанимают личных бухгалтеров для заполнения деклараций.

При расчётах авторы взяли за основу сумму в $ 3 млн — деньги, которые в современной НХЛ получает нападающий третьего звена или защитник второй-третьей пары. Вот что у них получилось.

Первая группа команд — налоги составляют более половины заработка

Клуб Ставка налога Доход на руки «Монреаль» 53,15% $ 1,4 млн «Торонто» 52,32% $ 1,43 млн «Оттава» 52,32% $ 1,43 млн «Ванкувер» 52,20% $ 1,433 млн «Рейнджерс» 51,68% $ 1,449 млн «Анахайм» 51,67% $ 1,449 млн «Лос-Анджелес» 51,67% $ 1,449 млн «Сан-Хосе» 51,67% $ 1,449 млн

Почему канадские команды не выигрывают Кубок Стэнли уже более 30 лет? Если почитать канадских болельщиков, причина ясна — виноваты генеральные менеджеры и владельцы. По их версии, они все как один — полные идиоты, которые прогорели бы даже в том случае, если бы продавали мороженое в Африке. Однако всё немного банальнее — хоккеисты не горят желанием играть в Канаде, и, если вы не «Эдмонтон» 1980-х, который в третьем-четвёртом раунде драфтовал Курри, Андерсона, Тикканена и Лоу, придётся сложновато.

Загибаем пальцы: безумное давление со стороны прессы, безумное давление со стороны фанатов, из-за которого Макдэвиду приходится выбираться в торговый центр, надев кепку и маску. Прибавим к этому не самый приятный климат, довольно нестабильный курс местной валюты (которая недавно пробила 23-летний минимум по отношению к доллару США) — ну и налоги становятся вишенкой на торте. Какой свободный агент выберет такой комплект? Какой игрок захочет обмен в Канаду?

«Монреаль Канадиенс» Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

При этом канадская общефедеральная ставка налога ниже американской: южнее 49-й параллели, которая разделяет две страны, хоккеисту надо заплатить 36,35% базового налога и ещё 1,78% взносов в фонд социального страхования. В Канаде эти цифры составляют 31,3% и 0,16%. Зато канадские провинции в плане налоговых ставок уделывают любую Калифорнию. Радикальнее всего — Квебек, чей местный налог в 20,86% двигает на первое место «Монреаль», Онтарио с 20% помогает пробиться в топ-3 «Торонто» и «Оттаве».

Интересно, что в топ попали «Рейнджерс», но не «Айлендерс» и «Баффало», тоже представляющие штат Нью-Йорк. Причина простая: у города Нью-Йорк тоже есть свой отдельный налог, который суммируется с налогом штата: в случае с контрактом в $ 3 млн он составляет 3,88%. Понятно, что «Сэйбрз» не находятся на территории NYC – но и округ Нассау, где выступают «Айлендерс», де-юре не является частью города Нью-Йорк, потому что туда входит лишь часть Лонг-Айленда.

Вторая группа команд — налоги составляют от 43 до 49% заработка

Клуб Ставка налога Доход на руки «Виннипег» 49,46% $ 1,516 млн «Вашингтон» 48,35% $ 1,549 млн «Миннесота» 47,91% $ 1,562 млн «Нью-Джерси» 47,85% $ 1,564 млн «Айлендерс» 47,82% $ 1,565 млн «Баффало» 47,82% $ 1,565 млн «Эдмонтон» 47,0% $ 1,589 млн «Калгари» 46,85% $ 1,594 млн «Бостон» 45,78% $ 1,626 млн «Детройт» 45,48% $ 1,635 млн «Коламбус» 45,19% $ 1,644 млн «Сент-Луис» 44,75% $ 1,657 млн «Филадельфия» 44,08% $ 1,677 млн «Питтсбург» 44,05% $ 1,678 млн «Чикаго» 43,73% $ 1,688 млн «Юта» 43,60% $ 1,692 млн «Каролина» 43,59% $ 1,692 млн «Колорадо» 43,29% $ 1,701 млн

Хороший пример канадской налоговой политики — провинция Альберта. Регион, который представляют «Калгари» и «Эдмонтон», с большим отрывом является самым правым в стране: на выборах-2021 консервативные партии набрали там 62% голосов и выиграли 30 из 34 мест, отведённых провинции в федеральном парламенте. Однако даже так налог в Альберте на процент выше, чем в не просто левой, а левацкой Калифорнии — впрочем, Макдэвиду всё равно приходится попроще, чем Мэттьюсу, Шайфли или Петтерссону.

Отдельная история с «Вашингтоном»: его вверх двигает весьма высокий местный налог в 10,5%. Только вот найти игрока, который живёт в пределах округа Колумбия и платит по такой ставке, очень сложно. Абсолютное большинство людей, которые работают в американской столице, предпочитают жить в соседних штатах. Это касается как спортсменов, так и чиновников федеральных министерств и ведомств. Например, Александр Овечкин проживает в Вирджинии, а Джон Карлсон — в Мэриленде, и самая высокая ставка налога в этих штатах составляет 5,75%. Похожая история и с Детройтом: у самого города есть отдельный налог в 2,4%, но большинство игроков квартирует в пригородах.

Третья группа команд — налоги составляют около 40% заработка

Клуб Ставка налога Доход на руки «Вегас» 40,51% $ 1,784 млн «Даллас» 40,34% $ 1,789 млн «Нэшвилл» 40,29% $ 1,791 млн «Флорида» 40,28% $ 1,792 млн «Тампа-Бэй» 40,25% $ 1,793 млн «Сиэтл» 40,20% $ 1,784 млн

А вот и они, наши счастливчики, многие из которых наслаждаются плей-оффными успехами. Кроме пяти финалов «Флориды» и «Тампа-Бэй», отметим также два финала «Вегаса» за шесть лет и то, что команда постоянно находится в претендентах. «Даллас» в последние годы тоже стабильно крутится около вершины: финал Кубка и два финала конференции за последние пять лет. Конечно, здесь здорово работает и офис клуба, однако генменеджеру Джиму Ниллу чуть помогает и налоговая конъюнктура.

Однако выгоднее всего на бумаге играть в «Сиэтле». Интересно, что об этом преимуществе «Кракен» нигде не говорилось, когда клуб вступал в НХЛ. Глубоко «синий» штат Вашингтон (на последних выборах — почти 58% голосов за Харрис) имеет нулевую ставку налога и странно смотрится в республиканской компании Техаса, Флориды и Кентукки. Однако положение о нулевом налоге когда-то было записано в конституции штата, и теперь отменить его весьма сложно. Дьявол, правда, кроется в деталях: в Вашингтоне весьма высокие налоги с продаж и чуть ли не самый дорогой в стране бензин (опять же из-за налога).

«Сиэтл Кракен» Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

Но как «Сиэтл» с его нулём оказался ниже таких же «нулевых» «Флориды» или «Далласа»? А вот здесь в дело вступает тот самый jocktax, о котором упоминалось в начале текста. У «Сиэтла» немало гостевых матчей с канадскими командами, и игроки вместо Канады платят свои налоги дома по нулевой ставке — это и позволяет игрокам «Кракен» «экономить на спичках» доли процента.