Невероятные приключения итальянца в России. Почему Деанджело ушёл из СКА?

Видимо, правильно говорят, что от любви до ненависти – всего один шаг.

Помните, как каких-то три с половиной месяца назад Роман Ротенберг нахваливал Тони Деанджело на пресс-конференции, посвящённой его подписанию? А перед дебютом в КХЛ? А сразу же после? А как яро он защищал его после многочисленной критики за игру в обороне? А как ради того, чтобы зарплата защитника влезла под потолок, на сокращение контракта пошёл капитан СКА Александр Никишин?

Всё было зря – петербургский клуб расторг контракт с американцем, который не продержался здесь даже до конца сезона.

История с его уходом, кажется, вспыхнула буквально за считаные секунды – вот Деанджело не появляется даже на скамейке в третьем периоде очень важного матча с «Динамо», после чего Ротенберг ссылается на некую «хоккейную ситуацию», а спустя всего три дня становится известно, что Тони в Северной столице больше не будет.

При этом свой «последний танец» защитник успел-таки провести – главный тренер СКА амнистировал Деанджело, вернув его в заявку на игру с «Локомотивом» в Ярославле. Тони провёл на льду почти 27 минут (больше только у Никишина), понаблюдал за парой голов железнодорожников из первого ряда, а уже менее чем через сутки поблагодарил за всё клуб и болельщиков и отправился домой – в Северную Америку.

В резко возникшие семейные обстоятельства, на которые ссылается защитник, не особо верится – разве что в разлад в «большой семье СКА», как любит говорить Ротенберг. Предпосылок к такому исходу было достаточно – опять же, не можем не вспомнить про то, как Деанджело покидал другие клубы. Как ушёл из «Рейнджерс», как не смог остаться в «Каролине», где показывал лучший хоккей в жизни, как не сработался с Джоном Тортореллой в «Филадельфии», как провалился во втором заходе в ту же «Каролину». Казалось, что в Петербурге он продержится хотя бы до конца сезона – но здесь, похоже, решили поставить рекорд по скорости расторжения контракта с игроком, ради которого ещё не так давно шли на большие жертвы.

Тони действительно должен был становиться звездой нашей лиги – набор игровых качеств позволяет ему даже при всех своих недостатках в обороне уехать из КХЛ с «+15». При этом и у собственных ворот он умеет играть – матчи с ЦСКА и «Витязем» в начале года в этом убедили. Только почему-то стабильно показывать такие перформансы у него не получалось, а из ошибок в своей зоне можно сделать целую нарезку.

Зато своё мастерство в атаке Деанджело успел продемонстрировать практически в полной мере. Уверенный контроль шайбы, движение, отличные разрезающие передачи – всё это мы успели увидеть в его исполнении на площадках КХЛ. 32 очка за 34 встречи – такой результативностью может похвастаться далеко не каждый нападающий, не говоря уже о защитниках.

К сожалению, проблемы вне льда взяли верх и в этой ситуации. Едва ли главным, чем запомнился Тони в КХЛ, были его результативность и навыки в атаке. Нет, в памяти российских болельщиков в первую очередь наверняка останутся его «привозы» и проявления буйного характера. Роман Ротенберг, который, судя по всему, сам осознал, что решение подписать Деанджело было ошибочным, в попытках оправдать поведение защитника часто называл его итальянцем.

Что ж, теперь невероятные приключения итальянца в России подошли к концу.