«Не знаю, есть ли в США ещё такой игрок, как Овечкин». Беседа с владельцем «Вашингтона»

Грамотное управление — один из главных ключей к успеху в спорте. Хороший специалист может построить команду-чемпиона буквально из ничего. В то же время неумелый управленец даже с самым звёздным составом может не проходить дальше первого раунда.

Именно поэтому в Северной Америке очень ценят грамотных владельцев и бизнесменов.

Одним из таких по праву считается Тед Леонсис. Бизнесмен владеет «Вашингтоном» с весны 1999 года — почти 26 лет! Это половина от всего времени существования франшизы «Кэпиталз»! И за эти долгие годы Леонсис сумел превратить «столичных» из безнадёжного аутсайдера в настоящую топ-команду. И даже привести её к Кубку Стэнли.

А в январе 2025 года Тед попал в топ-100 самых влиятельных людей из мира хоккея по версии издания The Hockey News.

В честь этого события Леонсис дал большое интервью, в котором также вспомнил знакомство с главной звездой в истории «Вашингтона» — с Александром Овечкиным.

«Чемпионат» приводит перевод части интервью владельца «Кэпиталз».

Тед Леонсис Фото: Stephanie Scarbrough/AP/ТАСС

«Помнится, я был штатным сотрудником America Online (медиакорпорация. — Прим. «Чемпионата»). В НХЛ тогда проходила драфт-лотерея, я был в курсе, но не знал итогов. И вот я нахожусь на совещании. Мой помощник заходит и говорит: «Комиссионер Беттмэн на телефоне». Отвечаю: «У меня встреча. Я ему сейчас перезвоню». Мой помощник возвращается и говорит: «Вам нужно ответить на звонок». Я отвечаю: «Алло», — и комиссионер говорит: «Я здесь с такими-то из Ernst & Young, «Вашингтон» выиграл первый выбор на драфте». Сейчас такого бы не произошло, теперь всё по-другому. Тогда я подумал: «О, здорово».

Так вот, я позвонил Джорджу Макфи (на тот момент генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), и он сказал: «Да, эта информация уже просочилась, я слышал об этом». Я ответил: «Отлично. Но кого мы возьмём?» В те годы игра молодых хоккеистов никак не освещалась, не было ничего подобного в сравнении с сегодняшним днём. Честно, никогда этого не забуду. Мне сказали: «Что ж, есть два игрока. Есть Алекс Овечкин и Евгений Малкин, и они оба — отличные игроки. Один — центральный нападающий. Другой — крайний».

Я помню, как наш скаут в России сказал Джорджу, а затем и мне: «Они оба будут великими игроками уровня Зала славы. Они оба очень одарённые, особенные. Малкин — центрфорвард — а нам нужны центрфорварды, но в Овечкине есть что-то магическое. В основном мы видим его скорость, его энергию и то, что он забивает. Он играет лучше в конце матча. У него отличный бросок.

Мы поехали в Каролину и задрафтовали Алекса. Это первый раз, когда я его встретил. Я не ездил в Россию, чтобы посмотреть на его игру. Так всё было в те времена. Я встретился с ним. Мы собирались устроить вечеринку для владельцев сезонных абонементов в 17 часов, и я пришёл туда в 17:05. Алекс уже был там. Он ел дыню. Мы подготовили фрукты для гостей. Я не знаю, ел ли он когда-нибудь настолько же сладкую и свежую дыню. Просто предполагаю, что нет, потому что он уплетал кусок за куском. Он стоял снаружи и пожимал руки каждому человеку. Я помню, как спросил у Дика (Дик Патрик, совладелец «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и своего сына: «Кто этот парень?» Он впитывал всё. Его энергия, его харизма… он радушно встречал гостей, понимаете? Его не заставляли. Это был настоящий он.

Ови оставался с Джорджем Макфи первые пару недель. Он тогда не очень хорошо говорил на нашем языке. Джордж позвонил мне и сказал: «Мне нужно избавиться от этого парня. Можешь забрать его на день, чтобы я мог заняться кое-чем с семьёй?» Он высадил его у нашего дома. Теперь я должен был провести время с Алексом. Мы собирались устроить небольшое барбекю. Моему сыну тогда было, наверное, лет 16. Мы жарили барбекю. Потом пошли плавать. Играли в баскетбол. А следующее, что я помню: он всерьёз играл в баскетбол с моим сыном и его приятелями, которые также были спортсменами. Всё, о чём я мог думать: «О, боже, он сломает себе колено, играя в баскетбол у меня дома».

Алекс пошёл плавать, и там, в бассейне, я поговорил с ним один на один. Я сказал: «Знаешь, мы плохая команда, но так задумано. Это займёт некоторое время, однако мы построим команду вокруг тебя. Верь в нас. Мы поверим в тебя».

Это замечательно, что у тебя есть такой игрок, уже 20 лет. Ови никогда не просил, чтобы его обменяли или уволили какого-либо тренера. Он всегда был невероятно сосредоточен на команде и предан. Если Алекс побьёт рекорд Уэйна Гретцки, я не знаю, есть ли ещё такой игрок в четырёх основных профессиональных лигах Америки, который будет играть столько за одну команду. Леброн Джеймс провёл больше всего матчей, набрал больше всего очков, но он выступал за четыре команды. Уэйн Гретцки поиграл за множество команд. На днях я видел статистику, что [до травмы в ноябре] Алекс был в составе в 96% возможных встреч. Такая стабильность на протяжении всего пути, такая надёжность, как у Овечкина, впечатляют».