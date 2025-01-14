Топ-события среды: «Арсенал» — «Тоттенхэм» в АПЛ, матч Мирры Андреевой и баскетбол

Кубок мира по биатлону, яркие игры в НБА, регулярка НХЛ, а также второй круг Australian Open — 2025! Лучшее для вас!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Моюка Учижима (Япония) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреевой до Анны Блинковой?

17-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на Australian Open, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с японкой Моюкой Учижимой, которая на шесть лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Магдалена Френх — Анна Блинкова.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Торонто» серию поражений?

«Листья» под руководством нового главного тренера Крэйга Берюбе неплохо идут по сезону, но последние два матча они проиграли. При этом во встрече с соотечественниками из «Ванкувера» «Мэйпл Лифс» не смогли забросить ни одной шайбы. Смогут ли они вернуться на победный путь в игре с «Далласом», идущим в середине зоны плей-офф на Западе?

🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бостон» продолжит выбираться из кризиса?

В предыдущем матче «Брюинз» смогли прервать кошмарную серию из шести поражений, в овертайме обыграв обладателей Кубка Стэнли из «Флориды». Сейчас к ним в гости приедет ещё одна команда из солнечного штата, которая совсем недавно была сильнее «мишек» на своей площадке. Сможет ли «Бостон» вернуть должок за 1:4 и выйти на победную серию?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Сиэтл Кракен Сиэтл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в борьбе команд, находящихся за пределами плей-офф?

Оба клуба испытывают трудности в этом сезоне – «Кракен» идут 13-ми на Западе, «Пингвинз» – 12-ми на Востоке. В отличие от команды из штата Вашингтон, «пингвины» находятся не так далеко от кубковой восьмёрки – всего в двух очках, в то время как подопечные Дэна Байлсмы в своей конференции отстают от неё аж на 10 очков. Кто сможет приблизиться к зоне плей-офф по итогам этой встречи?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Овечкин начнёт новую голевую серию?

В последней встрече с «Нэшвиллом» капитан «Вашингтона» прервал трёхматчевую безголевую серию, продолжив подбираться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Получится ли у Овечкина начать новую – уже голевую – серию в игре с одной из слабейших команд Западной конференции?

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🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: хозяева без главной звезды — поражение неизбежно?

«Оклахома-Сити Тандер» в этом сезоне внушает страх и ужас своим соперникам. Команда показывают шикарную игру, а представьте, если бы травму не получил Чет Холмгрен. В общем, даже без одного из своих лидеров клуб возглавляет турнирную таблицу Запада. «Филадельфия Сиксерс» в связи с частыми травмами главных звёзд не может похвастаться стабильностью. На этот раз в матче не примет участия Джоэл Эмбиид. Удастся ли хозяевам побороться за победу?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Рейнджерс» одержат третью победу подряд?

Подопечные Питера Лавиолетта продолжают выбираться из затянувшегося кризиса – они одержали две победы подряд, доведя их количество до четырёх в последних шести матчах. Из-за плотности в таблице подняться выше пока не получилось, но до зоны плей-офф осталось всего четыре очка. Смогут ли «рейнджеры» победить в Денвере и ещё ближе подобраться к восьмёрке лучших команд Востока?

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🏀 5:30: «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 05:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «бродяги» возьмут реванш за недавнее поражение?

На протяжении трёх четвертей недавнего матча с «Денвером» у «Далласа» дела шли отлично. Команда до начала заключительного отрезка вела с преимуществом в 10 очков, но в самый ответственный момент упала в лужу – 12:33, в итоге проиграв со счётом 101:112. Кажется, после такого можно опустить руки, но «бродяги» и так играют на протяжении долгого времени без двух главных звёзд – Кайри Ирвинга и Луки Дончича. Удастся ли в этот раз навязать борьбу Йокичу и компании?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» упрочит лидерство на Востоке?

Обе команды выиграли свои последние матчи: «Сибирь» у «Нефтехимика», а «Трактор» – у «Торпедо». Отрыв от «Ак Барса», идущего вторым на Востоке, у челябинцев составляет три очка. Станет ли он ещё больше после встречи в Новосибирске? Даже если так, то для отрыва от второго места будет необходима и потеря очков «Салаватом», который идёт вровень с казанцами и практически параллельно сыграет с нижнекамцами.

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🎯 16:10: Биатлон, Кубок мира, пятый этап, мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

Интрига: опередит ли Стурла Легрейд Йоханнеса Бё?

Йоханнес Бё в текущем сезоне не так убедителен, как год назад, когда он выносил всех и вся. Однако, несмотря на все свои проблемы, в том числе и со стрельбой, лидер сборной Норвегии выступает в жёлтой майке лидера. Но индивидуальная гонка станет для него серьёзным испытанием: нужно быть настоящим снайпером, чтобы вырвать золото там, где за промах сразу дают штрафную минуту. Последнюю «биатлонную классику» в марте 2024-го выиграл Стурла Легрейд. Он же сейчас преследует Йоханнеса Бё в общем зачёте Кубка мира. Кажется, это шанс для обгона!

🏒 19:30: «Спартак» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» одержать четвёртую победу подряд?

Команда Николая Заварухина набрала неплохой ход – после трёх поражений екатеринбуржцы одержали уже три победы подряд. «Спартак» же после отличного матча в Санкт-Петербурге проиграл «Локомотиву» и ближайшим конкурентам из ЦСКА. Кто заберёт два очка в этом противостоянии?

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⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Тоттенхэм» прервёт неудачную серию и испортит жизнь «Арсеналу»?

«Арсенал» всё ещё находится в гонке за золото АПЛ. Хотя по потерянным очкам команда Микеля Артеты сильно отстаёт от «Ливерпуля» (на девять). Чтобы ещё рассчитывать хоть на какую-то борьбу, в предстоящем туре, нужна победа над «Тоттенхэмом». Команда Ангелоса Постекоглу находится в кризисе, занимая лишь 12-е место в таблице. И «Арсенал», и «Тоттенхэм» потеряли много футболистов из-за травм. Но никто не отменяет необходимость побеждать. Тем более — в дерби.