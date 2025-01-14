«Они подводят команду каждую игру». Вратари снова стали головной болью «Филадельфии»

Вчера НХЛ представила символические сборные «Филадельфии» за четверть века. Конечно, туда попало немало звёзд прошлого, но обращает на себя внимание вратарская позиция. Лучшим вратарём «лётчиков» за 25 лет признан Роман Чехманек. В начале нулевых один из вратарей доминировавшей на рубеже веков сборной Чехии провёл несколько классных регулярок за «Флайерз», при этом подвергался критике за ошибки в плей-офф. В 2002-м Роман провёл хорошую серию с «Оттавой», но тогда опозорилась атака «лётчиков», забившая два гола за пять матчей.

Никого лучше Чехманека, в ноябре 2023-го ушедшего из жизни, в «городе братской любви» так и не появилось – Сергей Бобровский, начинавший энхаэловскую карьеру в оранжевом джерси, стал звездой в другом городе. Недаром «Филадельфия» совсем недавно вошла в историю лиги, за сезон-2018/2019 использовав восемь голкиперов. Одним из них был Картер Харт, который так уверенно заходил в лигу, но уголовное дело вокруг канадской молодёжки сначала подорвало, а теперь фактически закончило его карьеру в НХЛ.

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Уголовное дело наверняка разрушило и все долгосрочные планы команды. Харт выдавал яркие отрезки даже незадолго до того, как покинул состав «Филадельфии», а очевидных замен не было. Клуб весной уже без шума и пыли вернул из КХЛ Ивана Федотова, сразу же выкатив ему контракт на $ 3,25 млн в год, немало удививший наблюдателей – при этом он довольно быстро уступил конкуренцию Самуэлю Эрссону. Летом команда обошлась без пополнений на рынке, с огромными трудностями подписав задрафтованного Алексея Колосова. «Лётчики» стали одной из немногих команд лиги, которые входили в сезон с тремя голкиперами в основном составе.

Иван Федотов Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

«Филадельфия» ведёт нетипичную перестройку без резких сливов сезона: молодых талантов в составе клуба и так немало даже после всех странных шагов прошлых менеджеров. И даже сейчас команда Джона Тортореллы, напичканная первораундниками всех возрастов, показывает неплохие статистические метрики. «Лётчики» идут шестыми по проценту xG, в топ-10 по созданным и допущенным ожидаемым голам, находятся на четвёртой позиции по допущенным явным голевым моментам. На бумаге это цифры для весьма комфортного прохода в плей-офф, но пока команда в конце таблицы Востока.

У «Филадельфии» снова (и это для болельщиков команды не новость) большие проблемы на последнем рубеже.«Самуэль Эрссон, Иван Федотов, Алексей Колосов — неважно, все они были плохи. Кто-то, кто угодно, должен выйти вперёд и взять бразды правления, так как в остальном «Флайерз» выглядят грозно. Именно вратари подводят команду каждую игру, практически лишив «Филадельфию» надежды на плей-офф в этом сезоне», — написали журналисты The Athletic, назвав вратарей «Филадельфии» главным разочарованием команды первой половины сезона.

Обычная статистика Эрссона выглядит чуть приличнее, чем у Колосова и Федотова (88,8% сейвов против 87,4% и 87%), однако по продвинутой дела плохи у всех. Швед идёт на предпоследнем месте в НХЛ, пропустив за 22 игры 10 голов сверх ожидаемого (хуже только Филипп Грубауэр из «Сиэтла»). У Колосова эти цифры — 8,33 гола за 15 матчей, у Федотова — 4,55 за 12. Суммарно вратари команды отражают 87% бросков, и это худший показатель в НХЛ.

Ещё летом вокруг последнего рубежа команды начались приключения. История с Колосовым в какой-то момент стала вызывать ассоциации с «делом Федотова» – обстоятельства разные, но один и тот же клуб дважды за три года устраивал мыльные оперы вокруг вратарей. Напомним: тогда голкипер, уже имевший на руках контракт с «лётчиками», в конце июля уведомил клуб, что не собирается ехать в Северную Америку. Судя по всему, в Минске уже были уверены, что белорус останется в «Динамо», поэтому летом подписали только Андрея Кареева и скорее на позицию бэкапа. Однако Колосов изменил своё решение перед стартом тренировочного лагеря.

Кажется, причиной конфликта была позиция менеджмента команды: молодой хоккеист должен сначала заработать место в НХЛ через хорошую игру в фарм-клубе. По слухам, именно из-за этого Каттер Готье и затребовал обмена – и на днях филадельфийская публика устроила ему жёсткую обструкцию. Случай Мичкова стоял особняком: если бы Матвей не начал сезон в основе, СКА мог бы и не пойти американцам навстречу, расторгнув контракт. В итоге Колосов всё равно начал в основе – кажется, из-за сомнений в форме Федотова, которые имелись у тренерского штаба.

Алексей Колосов Фото: Ethan Miller/Getty Images

Ну а что Федотов? Контракт в $ 3,25 млн — это весьма солидный аванс. Летом, например, проведший в НХЛ 11 сезонов Кэм Тальбо получил от «Детройта» $ 2,5 млн, на те же деньги в «Торонто» подписался бэкап чемпионской «Флориды» Энтони Столарз, в регулярке даже обгонявший по статистике Бобровского. Ярослав Аскаров слегка авансом получил $ 2 млн соответственно, толком не сыграв в НХЛ. В общем, решение пенсильванского менеджмента выглядело на этом фоне ещё более щедрым — даже если принять во внимание слухи, что только такая ставка контракта оставляла бы Ивана в Северной Америке.

Однако после года в армии мы в прошлом году увидели совсем другого Федотова. Весь прошлый год казалось, что Ивану после такого экстраординарного обрыва карьеры нужно вернуться в игровой ритм, но голкипер, ставший лицом международного скандала, не пришёл себя ни осенью, ни весной, ни в плей-офф. Из 15 матчей, сыгранных за «Филадельфию» за это время, лишь в четырёх Федотов отразил более 90% бросков. Месяц назад Торторелла назвал Ивана третьим вратарём команды — и только травма Эрссона дала ему возможность сыграть два матча против «Торонто» в начале года.

К сожалению, легко представить себе выкуп контракта Федотова летом 2025-го, если в скором времени не наступит радикальных улучшений. Если они не наступят, то сложно представить, что «лётчики» будут платить немаленькие деньги третьему вратарю. В межсезонье «Флайерз» наверняка будут искать опытного голкипера на небольшом контракте. Вполне возможно, клуб попытается вытащить из СКА Егора Заврагина, чьё соглашение кончается летом: впрочем, вряд ли это будет шаг для основного состава.

И хотя Колосов вытеснил Федотова с позиции бэкапа, белорус играет не сильно лучше. Даже у обычно старающихся подбирать обтекаемые формулировки американских журналистов лопнуло терпение. «Пришло время решить всё окончательно с Алексеем Колосовым. Если он не хочет выступать в АХЛ, так тому и быть. Но постоянно давать ему возможность играть несправедливо по отношению к другим хоккеистам команды. Он худший вратарь в НХЛ», — написал автор The Athletic Кевин Курц. Впрочем, Колосов на пять лет моложе Федотова и играет на контракте новичка.

Тот же Курц называет вратарей, которые могли бы в теории помочь «Филадельфии» прямо сейчас. Понятно, что команда не в той позиции, чтобы тратить свои лучшие активы на рынке, но «лётчики» могут отдать невысокий драфт-пик за опытного вратаря на дешёвом контракте. Среди кандидатов называются опытнейший Джеймс Раймер, подвисающий в «Сан-Хосе» Витек Ванечек и потерявший в последнее время место в НХЛ Каапо Кяхкенен. Но каждый из них не выглядит человеком, который поможет «лётчикам» доехать до плей-офф. Однако необходимо ли им это прямо сейчас? Если клубу нужен драфт-пик повыше, можно просто сохранять статус-кво.