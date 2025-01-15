Русский снайпер вышел из спячки! Тарасенко забросил впервые за 18 матчей, оформив дубль

«Детройт» после смены тренера резко воодушевился и начал штамповать победы – набралось их аж семь и выиграны они были подряд. Маклеллан раскрепостил лидеров, дал им свежий глоток воздуха, и это помогло – в семи встречах команда забросила 30 шайб.

Но не у всех наладились дела внутри команды – Владимир Тарасенко до этого матча не забивал 18 матчей подряд, что для снайпера такого уровня самый настоящий нонсенс. Однако нельзя сказать, что россиянин был обузой для команды, – он продолжал вести игру своего звена (пусть и не лидерского), а также был полезен в незаметных моментах.

Прервана затянувшаяся серия была на второй минуте второго периода игры с «Сан-Хосе» – Тарасенко оказался первым на отскочившей от закругления ворот шайбе и броском в касание пробил Александра Георгиева. Сразу же после гола Владимир поднял голову, а в его облегчённом взгляде читалось – наконец-то!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу пришлось ждать уже не 18 матчей, поменьше. Что самое удивительное, гол получился почти таким же, что и первый, – отскок от закругления, который дезориентировал оборону «Шаркс», вновь помог Тарасенко нанести точный бросок в касание с дальнего пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, на этом радости «Детройта» сегодня были исчерпаны – команда пропустила аж шесть шайб от воодушевлённого «Сан-Хосе». Особенно постаралась вторая тройка «акул» — Тоффоли, Селебрини и Эклунд набрали в сумме семь очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня прервались сразу три серии – победная «Ред Уингз», поражений «Шаркс» и, конечно же, безголевая Тарасенко. Русский снайпер вышел из спячки, и остаётся надеяться, что этот всплеск поможет Владимиру выйти на тот уровень, на котором он ещё совсем недавно был.