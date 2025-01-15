Павел – лучший снайпер «Вегаса» в этом сезоне, а в последнее время он просто неудержим.

Мощный хет-трик от россиянина в НХЛ! Дорофеев забивает в темпе Овечкина, ставя лигу на уши

В отсутствие Ивана Барбашёва из-за травмы ряды «Вегаса» немного опустели, но и там есть на кого посмотреть. Например, на Павла Дорофеева, который в такой звёздной команде является лучшим снайпером, а в последнем матче с «Миннесотой» набрал три очка и оформил дубль.

На первый взгляд матч с «рыцарями» для потихоньку оживающего «Нэшвилла» должен был стать серьёзной проверкой на прочность, но по прошествии половины игры для «Предаторз» всё складывалось подозрительно просто. «Хищники» буквально задавили соперника, организовав за 30 минут четыре шайбы. Причём забивали их те, от кого ждали это уже четыре месяца, – Стэмкос оформил дубль, а Форсберг продлил голевую серию до трёх матчей.

Но тут неожиданно у гостей появился спаситель. Как вы поняли по заголовку, зовут его Павел Дорофеев. Российский форвард сначала нашёл свободное место в районе дальней штанги и в ближнем бою переиграл Аннунена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем при игре в большинстве хлёстко бросил из правого круга вбрасывания. И в первом, и во втором случае игроки «Нэшвилла» сыграли очень опрометчиво, предоставив Павлу возможность бросать без помех.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде команды долго не могли друг другу забить, и нарушил голевое молчание вновь Дорофеев, который под занавес третьего периода оформил натуральный хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Россиянин дал надежду «Вегасу», но отрыв был слишком большим, и достать соперника «рыцарям» не удалось.

По ходу сезона начали ходить разговоры, что Дорофеев далеко не самый стабильный игрок, но сейчас можно констатировать, что Павел ставит на уши всю НХЛ – пять шайб за два матча, шесть очков, звание лучшего снайпера «Вегаса» (у ближайших преследователей на четыре шайбы меньше). Всего у Дорофеева уже 19 шайб в нынешнем сезоне, и это четвёртый показатель в лиге среди россиян! У Павла только на один гол меньше, чем у Овечкина и Кучерова, не так далеко и лидер номинации Капризов.

Без сомнения, прорыв Дорофеева за последний год – один из главных приятных сюрпризов для российских болельщиков. Неужели в НХЛ действительно появился ещё один русский топ-игрок?