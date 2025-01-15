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В США ограбили дом известного российского хоккеиста НХЛ Евгения Малкина, что об этом известно

В Америке ограбили русскую суперзвезду НХЛ. Что известно о налёте на дом Малкина?
Павел Панышев
Что известно о налёте на дом Малкина?
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У Евгения украли три чемпионских перстня.

Сложно поспорить с тем, что Евгений Малкин – явление в российском хоккее. Воспитанник Магнитогорска вырос в одного из лучших центральных нападающих не только современности, но и за всю история игры. Не просто так, например, Евгения ценит и хвалит капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадец и россиянин – два друга и люди, выигравшие для команды из Пенсильвании три Кубка Стэнли.

Что Малкин думает про игру «Питтсбурга»:
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И вот сегодня из Северной Америки поступили негативные новости. Сообщается, что дом Малкина подвергся ограблению. Жилище Евгения было взломано. По данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

«В минувшие выходные дом нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина подвергся ограблению. Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — привела заявление команды журналистка Дженнифер Баррассо.

В прессе уже начала появляться информация, что в деле Малкина может быть замешана некая банда воров, которая специализируется на ограблении хоккеистов и других спортсменов в Питтсбурге. Дескать, преступники выжидают, когда вероятная жертва отправится на игры, после чего обносят её дом.

Евгений уже вошёл в историю клуба из Пенсильвании:
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Малкин — живая легенда! Вошёл в историю «Питтсбурга» и повторил мощное достижение Овечкина

Сейчас полицейские работают с соседями Евгения и опрашивают возможных свидетелей совершённого злодеяния. С комментариями выступил и сам игрок.

«Да, это было два дня назад. В это время в доме никого не было», — приводит слова Малкина The Athletic.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

По данным издания, Малкин владеет домом в Сьюикли-Хайтс, районе округа Аллегейни с населением менее 900 человек. Он живёт там уже более 10 лет. Отмечается, что в этом доме останавливаются его родители, когда приезжают в Питтсбург из Магнитогорска. Сын Малкина Никита также останавливается в этом доме с отцом, когда тот находится в Питтсбурге.

У Малкина также есть резиденция на острове Фишер во Флориде, где Никита и Анна Кастерова обычно проводят бо́льшую часть времени во время регулярки НХЛ.

Будем надеяться, что в скором времени преступники, укравшие перстни у Евгения, будут найдены и наказаны, а честно заработанные награды вернут законному владельцу. Евгению же хочется пожелать продолжать радовать нас своим ярким хоккеем. Сейчас «Питтсбургу» в его незавидном турнирном положении очень нужна помощь лидеров и самых харизматичных игроков команды.

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