Умная статистика объясняет лидерство «Локомотива». Команде Никитина даже не нужен вратарь?

КХЛ уже не первый год ведёт продвинутую статистику. «Умные шайбы» с чипами позволяют отслеживать в режиме реального времени множество различных показателей – от банальной скорости полёта шайбы до более глубоких, таких как общая дистанция, которую проходит команда за игру, или процент точных передач.

Искусственный интеллект впоследствии анализирует полученные данные и выдаёт на их основе тепловую карту игроков, а также определяет лидеров лиги в неочевидных, на первый взгляд, категориях. Например, таких как активность создаваемого перед воротами трафика или количество выигранных единоборств. И в совокупности эти данные отлично объясняют доминирующий сезон «Локомотива».

Системе «умных шайб» в КХЛ скоро исполнится шесть лет – впервые она заработала в 2019 году в Казани на Матче всех звёзд лиги. Спустя месяц пробный запуск технологии прошёл на домашних матчах «Йокерита», а уже со старта следующего сезона сбор продвинутой статистики заработал полноценно на всех аренах. Чипы внедряются не только в шайбу – специальные датчики есть также у ворот, вдоль бортов и в свитерах хоккеистов. Таким образом, можно автономно отслеживать расстояние, пройденное игроком за время матча, время нахождения игрока на льду, максимальную и среднюю скорость, ускорения и торможения хоккеиста, скоростные диапазоны и время нахождения в них. Кроме того, система позволяет создавать тепловую карту движения игрока с шайбой и без, места единоборств, карту бросков, анализировать вбрасывания, подсчитывать время владения шайбой, процент точных передач, пересечения синих линий, общую пройденную командой дистанцию и многое другое.

Эти данные уже сейчас активно используются тренерами, и даже специалисты старой закалки, которые с недоверием относятся к продвинутой статистике, вынуждены со временем менять свою точку зрения. Потому что хоккей будущего во многом строится через подобную аналитику. Ведь она объясняет, к примеру, почему прямо сейчас «Локомотив» – единоличный лидер лиги и, вероятно, главный фаворит предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Ярославцы лидируют сразу по нескольким ключевым показателям. Например, таким как выигранные единоборства. Сразу три игрока «Локомотива» в десятке лучших – Георгий Иванов и Максим Берёзкин на втором и третьем местах соответственно, Артур Каюмов – шестой. Важно понимать, что борьба за нейтральные шайбы далеко не всегда подразумевает силовую борьбу. Поэтому лидирует пока что Александр Барабанов из «Ак Барса», чей игровой стиль далёк от хоккея другого лидера казанцев – Дмитрия Яшкина.

Георгий Иванов и Артур Каюмов Фото: photo.khl.ru

Яшкин, в свою очередь, должен был лидировать в другом рейтинге – по количеству создаваемого перед воротами трафика. Дмитрий – словно Томас Хольмстрём в лучшие годы — наглухо закрывает голкипера соперника и, если не забрасывает сам, даёт отличные шансы своим партнёрам. Однако чех из Казани только на втором месте, а на первом неожиданно оказался Александр Петунин из «Металлурга». Речь идёт о хоккеисте, чьи антропометрические показатели максимально далеки от стереотипного «шкафа» под воротами – рост 177 см при весе в 75 кг. Однако грамотный выбор позиции позволяет ему обставить не только Яшкина, но и других рослых ребят, таких как Седрик Пакетт или Чарльз Робинсон. У «Локомотива» в топе по активности на пятаке сразу двое – Максим Берёзкин и Александр Радулов. Даже в солидные 39 лет Радулов не чурается черновой работы и готов отрабатывать всегда и везде.

Никитин уже не первый год делает ставку на активность по всей площадке, борьбу за нейтральные шайбы и количество бросков, что в теории должно перетекать в качество – особенно при грамотной работе под воротами. И в этом сезоне система доведена практически до идеала. Важный показатель, демонстрирующий реальную мощь Ярославля, — основного вратаря команды Даниила Исаева, который на втором месте по коэффициенту надёжности с впечатляющими 1,66 пропущенной шайбы за игру, нет даже в десятке лучших по вратарскому xG. Это когда из числа потенциально голевых моментов вычитается количество реально пропущенных голкипером шайб. При семи играх «на ноль», согласно продвинутой статистике, роль Исаева была минимальна, поскольку полевые банально не позволяли нападающим соперника создавать существенную опасность у ворот «Локомотива».

Тем более что Алексей Мельничук в топе по xG всё-таки есть, хоть и замыкает десятку со своими 0,87. Для сравнения – у Владислава Подъяпольского невероятные 20,45. То есть сначала «Лада», а с недавних пор и «Динамо» пропустили бы на 20 шайб больше – если бы не мастерство голкипера. Сезон для «Барыса» другим словом, кроме как катастрофа, не обозначить. Однако и тут есть светлое пятно. Хотя как сказать, если у Никиты Бояркина xG — 15,13, получается, что и без того бедовая команда должна была пропустить на 15 голов больше. Резко влетел в топ Василий Демченко – вратарская замена стала важным фактором в чудесном преображении команды Дмитрия Квартальнова. В десятке сразу два вратаря «Ак Барса», но нет самого дорого вратаря лиги Тимура Билялова. Он окончательно проиграл внутреннюю конкуренцию более молодому Амиру Мифтахову.

Даниил Исаев и Алексей Мельничук Фото: photo.khl.ru

Мифтахов лидирует как по отражённым броскам, так и по коэффициенту надёжности. И третий по xG с показателем 7,47. В нескольких матчах Амира подменял голкипер «Барса» Максим Арефьев. И выбил солидные 1,51 – так что за вратарскую линию Анвар Гатиятулин переживать не должен, несмотря даже на падение характеристик Билялова. Полностью оправдывают свой статус в команде и лидеры атаки казанцев – Яшкин с Барабановым в десятке лучших по созданным голевым моментам, вместе с ними в топе и Артём Галимов. Это, кстати, единственный топ без игроков «Локомотива», что в очередной раз подтверждает стереотипы о стиле игры команды Никитина. Хотя дело скорее в том, что опасность игроки ярославцев генерируют равномерно, а не делают упор впереди на отдельных хоккеистов. В топ-50 списка снайперов только три «железнодорожника», причём Артур Каюмов с 16 шайбами барражирует на границе двадцатки лучших.

Артур Каюмов Фото: photo.khl.ru

Лидирует же Кирилл Пилипенко, на втором месте Джош Ливо. С учётом того, что игроки «Северстали» и «Салавата Юлаева» в топ-3 по заброшенным шайбам, – всё по делу. При этом среди лучших по xG нет, например, лучшего снайпера «Спартака» Павла Порядина. Павел забил уже 18 голов, однако, согласно алгоритмам искусственного интеллекта, не наиграл и на 12 голевых моментов – выходит, что из каждого он выжимает максимум. Хотя надо понимать, что ИИ в любом случае склонен скорее недооценивать опасность броска, нежели его переоценивать. К примеру, у того же Ливо на момент публикации статистических данных было уже 26 шайб, в то время как компьютер высчитал, что Джош наиграл только на 14. Поэтому анализировать все эти показатели, конечно, нужно с определённой долей скепсиса. Однако общие тенденции они явно демонстрируют и дают важную пищу для размышлений.