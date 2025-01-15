Топ-события четверга: Карен Хачанов на AO, «Денвер» — «Хьюстон» в НБА и хоккей

За чем следить 16 января: АПЛ и Кубок Испании в футболе, лыжные гонки, «Адмирал» — «Металлург» в КХЛ, а также биатлон и НХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 4:30*: Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Хачанов с соперником по финалу Алма-Аты-2024?

В минувшем сезоне Карен Хачанов завоевал два титула — в Дохе и Алма-Ате. В финале казахстанского турнира россиянину пришлось сражаться с 23-летним канадцем Габриэлем Диалло. В непростой трёхсетовой битве Карен праздновал успех. Теперь эти теннисисты сразятся в рамках второго круга Australian Open — 2025. Будущий победитель сыграет в третьем круге с кем-то из пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

🏒 4:30: «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 04:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как команда Капризова сыграет без русской суперзвезды?

«Миннесота» всё ещё выступает без большого числа травмированных лидеров: это сказалось в двух проигранных матчах с «Колорадо» и «Вегасом» (1:6 и 1:4). «Эдмонтон» в последних встречах набрал отличный ход, выиграл шесть из семи последних матчей и недавно смог засушить «Лос-Анджелес». Справятся ли ослабленные «дикари» с Макдэвидом и Драйзайтлем?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: клубы на ходу — кто победит?

«Денвер Наггетс» одержал четыре победы кряду в регулярном чемпионате НБА. «Хьюстон Рокетс» может похвастаться аналогичной серией. Все уже привыкли, что «самородки» во главе с Николой Йокичем обитают на вершине турнирной таблицы Запада. Но сейчас ситуация такова, что «ракеты» находятся на втором месте, а «Денвер» – на четвёртом. Удастся ли действующему MVP вскрыть слаженную оборону «Хьюстона»?

🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, женщины, 10 км и мужчины, 15 км, свободный стиль

Интрига: одержит ли Терентьева первую победу в сезоне?

В Казани после новогодних каникул возобновится Кубок России. В женской гонке главная, пожалуй, интрига заключается в том, сумеет ли Наталья Терентьева одержать первую победу в сезоне. Она ведь провела в рамках Кубка России только одну гонку. Терентьева — главная загадка и главный фаворит коньковой разделки, несмотря на то что сама до конца не знает, какое у неё состояние. Кто соперницы? Екатерина Смирнова, Арина Каличева, Анастасия Кулешова, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Евгения Крупицкая.

У мужчин разделка пройдёт без Александра Большунова. Непонятно, выступит ли он вообще в Казани, но на данный момент он находится дома. Без него фавориты всё те же, что и в прошлом году — Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков. Мужская гонка точно будет непредсказуемой.

🏒 12:30: «Адмирал» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: одержат ли чемпионы 10-ю победу подряд?

«Металлург» набрал просто сумасшедшую форму и обыгрывает всех подряд независимо от статуса и звания. Однако «Адмирал» в этом году прекрасен на своём льду: команда Леонида Тамбиева не просто побеждает во Владивостоке, но и делает это красиво, забрасывая много шайб. Помогут ли родные стены «морякам» и в этот раз?

🎯 16:10: Биатлон, Кубок мира, пятый этап, женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: дождётся ли Германия победы Пройс?

Немка Франциска Пройс почти провалила первый домашний этап в Оберхофе, так и не одержав ни одной победы. Но гонки в Рупольдинге дают ей неплохую возможность реабилитироваться на глазах у родных немецких фанатов. И возможность для этого отличная — индивидуальная гонка. В этом сезоне Франци имеет фантастические 97% попаданий в стрельбе из положения лёжа, что автоматически повышает её шансы в борьбе за золото. Но сдюжит ли она в условиях давления трибун в Рупольдинге?

🏒 18:00: «Лада» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 января 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют два борющихся за плей-офф клуба?

В «Нагорном» с недавних времён можно увидеть табличку «Театр хоккея», но в этом театре дают представления в основном соперники «Торпедо». Нижегородцы чудовищно играют дома, набирая бо́льшую часть очков на выезде — и никакого запаса прочности в таблице у них нет. «Лада» даже после распродажи на дедлайне набирает очки и иногда выдаёт матчи-концерты, так что списывать команду Павла Зубова нельзя.

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🏒 19:30: СКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли СКА без Деанджело сильнее?

Все слухи об отставке Романа Ротенберга были вчера быстро опровергнуты, однако турнирному положению СКА это не помогает. Уход Тони Деанджело, возможно, сгладит напряжение в раздевалке, однако сильно бьёт по составу, где за Александром Никишиным атакующих защитников почти нет. Спонсоров СКА вряд ли устраивает седьмое место на Западе, и встреча с командой Андрея Козырева внезапно становится важной: череповецкий клуб пока идёт выше в таблице.

🏀 22:45: «Реал» Мадрид — «Олимпиакос», регулярный чемпионат Евролиги

Интрига: кто попрощается с победной серией?

«Олимпиакос» – лучшая команда Евролиги на данный момент. Клуб из Греции возглавляет турнирную таблицу и имеет серию из шести побед. Мадридский «Реал» обладает невероятно опытным составом, который не раз оказывался в «Финале четырёх», но в этом сезоне «сливочные» отвратительно начали сезон. Сейчас клуб из столицы Испании понемногу выправляет ситуацию. Шесть побед подряд говорят сами за себя! Кому-то суждено проиграть в любом случае, кто же это будет?

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «МЮ» серию без побед в АПЛ?

14-я команда АПЛ примет на своём поле 20-ю. Кто бы мог подумать, что «Манчестер Юнайтед» окажется в семи очках от зоны вылета. Но манкунианцы не побеждают в АПЛ в течение четырёх матчей, да и в целом пока проигрывают в турнире чаще, чем набирают по три очка (шесть побед и девять поражений). Правда, впереди встреча с соперником, подходящим для того, чтобы прервать неудачную серию. «Саутгемптон» набрал всего шесть очков по итогам 20 туров. Естественно, он замыкает таблицу АПЛ. А могло ли быть иначе, если команда одержала всего одну победу в чемпионате? Правда, два предыдущих матча «МЮ» и «Саутгемптона» на «Олд Траффорд» завершились вничью (0:0 и 1:1).

⚽️ 23:30: «Реал» Мадрид — «Сельта», Кубок Испании, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» обыграет удобного соперника и пройдёт в четвертьфинал Кубка?

«Реал» подходит к встрече в ужасном настроении. Несколько дней назад команда Карло Анчелотти во второй раз в сезоне отхватила от «Барселоны». На этот раз проиграли в финале Суперкубка Испании — 2:5. Пока «Реал» мучился в Саудовской Аравии, «Сельта» неудачно провела гостевой матч Примеры с «Райо Вальекано» (1:2). Она занимает второе место в таблице чемпионата Испании, «Реал» — второе. «Сельта» — очень удобный соперник для мадридского клуба. «Реал» регулярно обыгрывает соперника на протяжении девяти встреч подряд.