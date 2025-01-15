«Золотая эра хоккея». Четверо россиян — в топе лучших игроков XXI века из Северной Америки

Рейтинги — это зачастую сфера субъективности. Порой, даже если есть чёткие критерии, добиться полной объективности практически невозможно. Что важнее: голы или передачи? «Харт Трофи» или «Конн Смайт»? «Селке» или «Тед Линдсей»? Даже отдавая предпочтение одному из этих вариантов, ты рискуешь отойти от объективности, поскольку каждая награда, каждое очко может быть по-своему важным.

Поэтому составлять списки лучших всегда очень непросто.

Однако это всё ещё важная часть журналистики и в целом спортивной (и не только спортивной) жизни. Даже если рейтинг получается в какой-то степени субъективным, его составление — это попытка приблизиться к объективной оценке. А она важна для того, чтобы лучше понимать роль и важность игрока для истории и своего вида спорта.

Как говорится, идеал недостижим, но это не значит, что к нему не надо стремиться.

Так, журналист главной телесети Канады Sportsnet Райан Диксон составил топ-25 лучших хоккеистов XXI века.

«Вы не будете составлять любой список лучших без понимания, что готовитесь к драке. Мы могли бы составить рейтинг лучших сортов яблок и столкнуться с серьёзным давлением за то, что поставили Грэнни выше Гала.

Назвать 25 лучших игроков НХЛ этого столетия? Да вы напрашиваетесь на драку прямо сейчас!

Конечно, споры — по крайней мере цивилизованные — это весело. Единственное, о чём мы просим, — понимать, что ради каждого человека, который, как вы клянётесь, должен быть в этом списке, вы также убираете невероятно квалифицированного и талантливого игрока. Доступно всего 25 мест, так что этот процесс проходит под лозунгом «один пришёл — один ушёл».

Бейте по столу, ратуя за Яромира Ягра, Мартена Сан-Луи и Стивена Стэмкоса, сколько хотите. Мы это принимаем. Это замечательные, опытные и в высшей степени умелые игроки. Однако после сокращения списка мы просто не смогли найти для них места.

Яромир Ягр Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Как и следовало ожидать, 25 быстро становится небольшим числом в таком упражнении, особенно если учесть золотой век хоккея высокого мастерства, в котором мы живём уже полдесятилетия», — написал Диксон.

Так, в топ-25 попали четыре российских хоккеиста!

Кто же оказался в рейтинге? И что же написали о россиянах?

Правила

Начнём с методики отбора хоккеистов.

— Не менее 400 матчей в регулярных чемпионатах, начиная с сезона-1999/2000 и по сегодняшний день. (Так, например, Петер Форсберг автоматически выбыл из списка.)

— Учитываются невероятные индивидуальные достижения, находящиеся в центре огромного успеха команды. Помимо этого: «послужной список стабильной эффективности». В качестве альтернативы: небольшой — но значимый — период времени, когда игрока всеобще признавали лучшим на своей позиции. Кроме того, есть места, отведённые для хоккеистов, которых лучше всего можно было бы описать как «победители» — то есть их успехи в какой-то момент уже перестали выглядеть как случайность.

Весь топ-25

Кто вообще попал в рейтинг Sportsnet? Вот весь список:

Примечательно, что в топ-25 вошли лишь два вратаря.

Теперь приведём отрывки про российских хоккеистов, а также про Сидни Кросби как лучшего игрока века по версии Sportsnet.

19. Евгений Малкин

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Возникает соблазн назвать Джино Робином Бэтмена, которым является Сидни Кросби, но объёмы работы габаритного россиянина говорят сами за себя. Именно Малкин, а не Кросби, получил «Конн Смайт» после завоевания Кубка Стэнли «Питтсбургом» в 2009 году. В 2011-2012 годах он собрал хет-трик наград настоящих мужиков, выиграв «Харт», «Росс» и «Линдсей». Малкин — двукратный лидер сезона по результативности, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Он также начал свою карьеру с «Колдер Трофи» в 2007 году. Его 180 очков в плей-офф в этом столетии превзойдены только его товарищем по команде Сидни Кросби, набравшим 201 очко.

8. Никита Кучеров

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Набрав 128 очков в сезоне-2018/2019, Кучеров — когда он выиграл «Харт», «Линдсей» и «Арт Росс» — стал первым хоккеистом в НХЛ за более чем десятилетие, дотянувшимся до отметки в 120 очков, и продемонстрировал самый высокий показатель с тех пор, как Марио Лемье набрал 161 очко в регулярке-1995/1996. Никита дважды выигрывал гонку бомбардиров и завоёвывал Кубок Стэнли, он просто уничтожал в плей-офф. С 2020 по 2022 год, когда «Тампа» трижды подряд выходила в финал, Кучеров набрал 59 очков в 46 матчах розыгрыша, что стало лучшим показателем в лиге. Он становился лучшим бомбардиром плей-офф в 2020 и 2021 годах, став первым игроком, делавшим это две весны подряд, после Марио Лемье в 1991 и 1992 годах.

7. Павел Дацюк

Павел Дацюк Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Послушайте, в этом списке есть только один парень, чьё имя в этом столетии стало прилагательным — и это восхитительный центральный нападающий «Детройт Ред Уингз», который мог отобрать шайбу у соперника в зоне «крыльев», пронестись по льду, а затем обмануть защитника, обойдя его с помощью «дацюковского» манёвра и заставив всех на «Джо Луис-Арене» вскочить со своих мест. Если бы мы могли подсчитать, сколько раз игрок НХЛ заставлял других ребят из лучшей лиги мира просто пожимать плечами, Дацюк и Коннор Макдэвид, вероятно, были бы двумя победителями. Павел выигрывал «Селке Трофи» три года подряд, с 2008-го по 2010-й, а затем занимал третье место в голосовании в каждом из следующих трёх сезонов. Он также собрал четыре подряд «Леди Бинга» с 2006-го по 2009-й. За четыре сезона — с 2005/2006 по 2008/2009 — Дацюк набрал больше очков (368), чем все остальные, за исключением Сидни Кросби (397), Алекса Овечкина (420) и Джо Торнтона (421). По сути, это означает, что он в течение длительного периода был одновременно лучшим оборонительным форвардом в хоккее и одним из абсолютно лучших игроков в нападении. Павел был новичком в «Детройте», который завоевал Кубок Стэнли в 2002 году, и движущей силой того «Детройта», который снова взял трофей в 2008 году и проиграл в финале 2009 года «Питтсбургу».

2. Александр Овечкин

Александр Овечкин Фото: Getty Images

К тому времени, как вы это прочтёте, Овечкин, возможно, уже приблизится на несколько голов к рекордной отметке Уэйна Гретцки. Если больше не будет травм, он завершит свою карьеру в статусе лучшего голеадора в истории НХЛ. И, возможно, доберётся до отметки в 895 голов в этом сезоне в возрасте… 39 лет. Овечкин — девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи»; единственный другой игрок, который в этом столетии взял эту награду хотя бы три раза, — это Остон Мэттьюс.

Победа «Вашингтона» в плей-офф в 2018 году устранила все сомнения относительно карьеры Ови, и он провёл последующее лето, отмечая сей факт. С того момента, как Алекс вышел на лёд в 2005 году и дважды забил в своём первом матче в НХЛ, он привнёс задор и голы на каждую площадку, где играл. У Великой восьмёрки есть «Конн Смайт», «Арт Росс», три «Харт Трофи» и столько же «Пирсонов/Линдсеев» на полке.

1. Сидни Кросби

Сидни Кросби Фото: Getty Images

Приход Сида в лигу был связан со всеми возможными надеждами, и Малыш оправдал их каждый кусочек. Если бы Кросби просто решил завершить карьеру в возрасте 22 лет после того, как забил «золотой» гол за сборную Канады на Олимпиаде 2010 года на родной земле, он всё равно был бы легендой всех времён в своей стране. За исключением пары страшных сезонов, когда его подстерегали сотрясения мозга, история Кросби — это блестящее выступление от начала до конца. В свои 37 лет он по-прежнему является невероятным двусторонним центральным нападающим топ-звена.

Хотя наград на его полке относительно его заслуг подлецки мало — два «Харта», три «Пирсона/Линдсея», по два титула лучшего бомбардира и лучшего снайпера сезона, — Сид также единственный игрок в этом столетии с двумя «Конн Смайтами», а два подряд титула в 2016 и 2017 годах действительно закрепили за Кросби статус игрока всех времён. Помните, в дополнение к его голу в ворота голкипера США Райана Миллера в овертайме в 2010 году Кросби также забросил шайбу в контратаке Хенрику Лундквисту в финале Олимпийских игр — 2014, что помогло Канаде одержать победу со счётом 3:0 и завоевать вторую золотую медаль. Если учесть, как он (всё ещё) играет, есть все шансы, что Кросби сможет добавить что-нибудь к своим международным достижениям в заключительной главе своей блестящей карьеры.