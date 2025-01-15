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Топ-легионер побил рекорд «Салавата», а «Спартак» неудачно вернулся домой. Итоги дня в КХЛ

15 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Кравцова в большинстве помог «Трактору» обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 Б.

Дублем в составе «Трактора» отметился нападающий Виталий Кравцов. Две результативные передачи на свой счёт записал форвард челябинского клуба Александр Кадейкин. Ещё один гол в составе «Трактора» забил Артём Блажиевский. За «Сибирь» голами отметились Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф. Отметим, что хоккеисты новосибирского клуба трижды отыгрывались по ходу матча. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости, реализовавшие все три своих попытки.

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Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Главным героем встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт результативную передачу. Ещё по голу забили Скотт Уилсон и Александр Хмелевски. Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в третьем периоде состоялось две драки.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ливо оказался первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

Отметим, что в третьем периоде состоялось две драки, в одной из которых принял участие лидер уфимского клуба Александр Хмелевски.

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«Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Основные события во встрече развернулись во второй половине второго периода. Сначала нападающий «Спартака» Адам Ружичка открыл счёт на 35-й минуте благодаря отличной комбинации с Анселем Галимовым и Егором Филиным.

В течение следующих полутора минут гости перевернули ход матча и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Денежкин и Ник Меркли, для которого эта шайба стала первой с 22 сентября 2024 года и четвёртой в сезоне.

В середине третьего периода Ружичка оформил дубль и сравнял счёт в матче. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Автомобилист» выиграл четвёртый матч кряду.Для московской команды эта встреча была первой на домашнем льду в 2025 году.

«Витязь» обыграл «Сочи» в овертайме и прервал шестиматчевую серию поражений

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Оба гола в основное время матча были забиты в первом периоде. На восьмой минуте встречи Дмитрий Бучельников голом в большинстве вывел «Витязь» вперёд в счёте. Через пять минут нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт в матче. За следующие два периода команды не смогли отличиться и перевели игру в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс точный бросок Владислава Цицюры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений.

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