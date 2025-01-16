Макдэвид прокладывает путь к величию! Неужели снесёт рекорд Гретцки в «Эдмонтоне»?

Встреча «Миннесоты» и «Эдмонтона» должна была выдаться крайне любопытной, так как перед началом матча команды разделяло лишь одно очко. Но одними лишь турнирными раскладами дело не ограничилось – Коннор Макдэвид остановился в двух шагах от Яри Курри, который до сегодняшнего дня занимал второе место в истории франшизы по набранным очкам. Первый, естественно, Уэйн Гретцки.

Начало для «Ойлерз» выдалось неутешительным – «Миннесота» играла превосходно в первые 16 минут и сумела дважды огорчить Пикара при игре в большинстве. Но потом капитан гостей включился на полную, сначала отдав передачу Хайману, а затем с позиции Драйзайтля сам отлично попал в ближний угол. Таким образом, уже в первом периоде Коннор догнал Курри, а играть ещё было 40 минут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

То самое заветное очко Макдэвид набрал уже в середине третьего периода и сделал это изящно – вышел «два в один» с Хайманом, уложил Миддлтона на лёд и с острейшего угла бросил над плечом голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» уверенно довёл дело до итоговой победы, а Макди набрал три очка и вышел на единоличное второе место по очкам в истории «Ойлерз» — 1044 очка за 686 игр набрал лидер «нефтяников».

Путь к величию Макдэвид прокладывает каждый день, но тут назревает другой вопрос, сможет ли Коннор превзойти результат Гретцки, который в форме «Эдмонтона» набрал 1669 очков? Мнения могут быть разные, но будто бы рыжебородый уникум обязан это сделать. Во-первых, Коннору только недавно исполнилось 28 лет, вся карьера ещё впереди, во-вторых, стан «нефтяников» он наверняка не покинет ещё долгое время, в-третьих, разрыв составляет 625 очков, то есть этот показатель с учётом средней результативности можно превзойти лет за пять-шесть.

Возможно, Макдэвиду надо даже ориентироваться не на Гретцки, а на Хоу, который в составе «Детройта» набрал сумасшедшие 1809 очков.