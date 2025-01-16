Канадский снайпер из «Салавата» разрывает КХЛ. Кто такой Ливо и почему он не в НХЛ?

Осенью 2023-го привезти в КХЛ топового легионера было почти ненаучной фантастикой. Незадолго до этого в лиге продавили сокращение лимита на иностранцев: квота в три зарубежных игрока действовала всего год, но очень сильно ограничила менеджеров, многие из которых уже имели трёх иностранцев на действующих соглашениях. Однако легионеры без опыта игры в России ехать сюда желанием не горели. В агентских списках, которые получали команды, были в основном люди, балансировавшие по своему уровню между АХЛ и ECHL.

И на этом фоне «Салават Юлаев» привёз сразу двух канадцев с неплохим опытом игры в НХЛ — защитника Николя Мелоша и форварда Джоша Ливо. Мелош неплохо показал себя в Уфе, однако летом был обменян в Минск: атакующего защитника у «СЮ» нет и сейчас, что может сказаться в плей-офф. А Ливо не просто остался в Уфе, но и начал клепать голы с невероятной скоростью. До конца сезона два десятка игр, а у Джоша уже 31 гол!

Как канадец вошёл в историю КХЛ: Ливо стал пятым игроком в истории КХЛ, сделавшим 3 хет-трика в одном регулярном чемпионате

«Ничего особенного не бросается в глаза, когда вы смотрите за Джошем Ливо. Он не поразит вас потрясающей скоростью, не выдаст сумасшедшего финта, не бросит со скоростью 100 миль в час и не будет размазывать людей по бортам силовыми. Однако он умеет забивать голы и с каждой игрой делает это всё лучше», — писал о форварде сайт Leafs Nation в 2013-м, через два года после драфта. В первом же сезоне в АХЛ 20-летний Ливо забросил 23 шайбы — его карьерная траектория указывала на то, что Джош станет не звёздным, но надёжным игроком примерно третьего звена НХЛ.

Однако один фактор жёстко повлиял на карьеру Ливо, и у этого фактора есть имя — Майк Бэбкок. Несмотря на коллекцию кубков всех мастей, сложно вспомнить хотя бы одного игрока, который после окончания игровой карьеры хорошо отзывался о тренере, недавно уволенном из «Коламбуса» даже до старта тренировочного лагеря. Кроме того, у Бэбкока есть история превращения техничных, но не доведённых до ума игроков в непонятные «полуфабрикаты».

Джош Ливо в «Торонто» Фото: Del Mecum/Zuma/ТАСС

Вот и у Бэбкока с Ливо вышла откровенно странная история. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Ливо набрал 15 (7+8) очков за 25 игр, при этом получая по 12 минут за игру и в большинстве случаев не лучших партнёров по звену — за исключением разве что Назема Кадри, который забил четыре шайбы с передач Ливо. Однако полноценных шансов у Джоша не было: в сезоне-2017/2018, несмотря на отличные отрезки в НХЛ, он провёл в лиге лишь 16 матчей, чаще всего оставаясь в запасе. Бэбкок на вопрос о статусе Ливо отвечал что-то типа: «Он же играет в НХЛ, значит, он полноценный энхаэловец».

В феврале 2018-го Ливо не выдержал и запросил обмен — эта просьба была удовлетворена лишь в ноябре, форвард уехал в «Ванкувер», тогда ещё находившийся в разгаре перестройки. За 49 матчей в новой команде Ливо забросил 10 шайб, а всего в чемпионате-2018/2019 у него было 14 голов. «В четвёртом звене «Торонто» в том году играли Коннор Браун, Ник Петан, Фредерик Готье и Пер Линдхольм — на четверых они провели 235 игр и забили лишь 13 шайб. Даже Патрик Марло забил лишь на два гола больше, чем Ливо», — писали разозлённые болельщики «Торонто». У них были все основания винить Бэбкока в том, что он крайне сильно замедлил карьеру хоккеиста своими непонятными претензиями.

Сам Ливо молчать не стал. «Обмен спас мою карьеру. В «Торонто» для меня сложилась токсичная ситуация — хорошо, что в «Ванкувере» Трэвис Грин доверяет мне и даёт возможности показать себя». В Ванкувере Ливо даже получил возможность играть в первом звене вместе с лидерами команды. «Он габаритный игрок, который умеет выигрывать единоборства, выступает очень стабильно. Такие парни нам нужны», — говорил Грин.

Однако в ковидном плей-офф Ливо так и не сыграл против «Вегаса» — сказались последствия травмы колена. Но было и кое-что ещё. Журналисты The Athletic поставили Ливо за ту регулярку «четвёрку с плюсом», отметив его эффективность в равных составах и умение разгонять атаки. Однако они же написали: «Уже сейчас катание Ливо на уровне НХЛ вызывает вопросы» — и для лиги 2020-х это звучало как приговор.

Кажется, из-за этого Ливо так и не закрепился в лиге, несмотря на возможности в «Калгари», «Каролине» и «Сент-Луисе». Сезон в «Блюз» для Ливо с точки зрения статистики вообще получился неплохим: 16 очков в 51 матче при 12 минутах за матч, а Крэйг Берюбе периодически доверял ему место в звене с О’Райлли и Саадом. The Hockey Writers поставили Джошу «пятёрку» за тот сезон с комментарием «Ливо сыграл максимально эффективно. Его оборонительная игра была одной из лучших в команде, Джош показал, что заслуживает сохранить своё место в НХЛ надолго». Однако, как мы знаем, через полгода последовал переезд в Уфу.

В принципе, вся эта история лишний раз показывает, как повезло «Салавату». Клуб не просто взял вполне готового к игре в НХЛ хоккеиста, но и на довольно вменяемые деньги — 55 млн рублей (здесь и далее — по данным «СЭ»). Особенно важно это было на фоне того, что «Салават» незадолго до этого упустил многих важных игроков на рынке свободных агентов, что подорвало веру многих болельщиков в руководство команды.

Джош Ливо Фото: РИА Новости

Что было дальше, вы все видели. Конечно, нужно уточнить важный момент: статистику Ливо во многом раздули игры с командами из нижней части таблицы. 12 последних шайб Джоша пришли в ворота «Нефтехимика» (5), «Амура» (4) и «Барыса» (3) — и если нижнекамцы борются за плей-офф, то два остальных клуба откровенно докатывают сезон. При этом между этими матчами уместились безголевые встречи с «Авангардом», «Ак Барсом» и «Северсталью».

Однако это не означает, что Ливо не способен играть в ключевых матчах. В серии с «Трактором» опасность у «СЮ» создавало только первое звено с Дроздовым и Хмелевски, и Джош с четырьмя шайбами и девятью очками стал лучшим бомбардиром команды в той бесславной серии. Если покопаться в статистике этого сезона, можно обнаружить и два дубля «Спартаку», и дубль в ворота «Ак Барса», и в целом довольно стабильный набор темпа очков без сильных просадок.

Однако 31 мая контракт Ливо истекает — сейчас он получает 85 млн рублей базовой зарплаты, но не является самым дорогим игроком клуба, так как у Шелдона Ремпала на 3 млн больше. На Ливо наверняка будет куча претендентов, и не только в КХЛ: не забываем, что швейцарские клубы в последние годы почти приблизились к нашим олигархам по тем условиям, что могут предложить. Постоянные слухи о задержках зарплаты в Уфе и непонятные закулисные процессы могут усложнить сохранение не только Джоша, но и критически важного для клуба легионерского костяка.