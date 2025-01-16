Легенда «Ак Барса» не нужен даже в ВХЛ? Лукоянов остался без квартиры и поехал в Беларусь

После того как в КХЛ наступил дедлайн, хоккеист Артём Лукоянов рисковал остаться до конца сезона без команды, но нашёл выход – обладатель Кубка Гагарина едет в «Металлург». Никакого нарушения регламента тут нет, потому что речь идёт не о магнитогорской команде, а о «Металлурге» из Жлобина.

Причём чемпионат Беларуси – не худший выбор из возможных. По сообщениям различных источников, Лукоянов всерьёз рассматривал даже предложения из чемпионата Румынии. Но как так вышло, что отыгравший за «Ак Барс» 13 сезонов подряд хоккеист оказался не нужен даже аутсайдеру ВХЛ и как на хоккее отражаются неспортивные проблемы Артёма?

Откровенно грустно смотреть на то, как скатилась карьера Артёма Лукоянова. Уход главного ветерана клуба из «Ак Барса» прошлым летом стал шоком, но тогда казалось, что без работы опытный нападающий не останется. Однако начал сезон Лукоянов в ВХЛ, причём в не самой очевидной команде – «Юнисон-Москва». Проект, который громко стартовал с претензиями едва ли не на выход в КХЛ в следующем сезоне, также эффектно схлопнулся спустя несколько месяцев. Посредственная игра, последнее место в турнирной таблице и отсутствие понимания, зачем вообще ребята выходят на лёд малой арены столичного «Динамо». Лукоянов вместе с другим казанским ветераном – Кириллом Петровым – по идее, должен был взять на себя бремя лидерства. Однако 6 (2+4) очков в 26 матчах – явно не тот результат, которого ждали от Артёма в руководстве «Юнисон-Москва».

Перед Новым годом команду решили встряхнуть, полностью обновив тренерский штаб. Вместе с Игорем Горбенко клуб покинули и Лукоянов с Петровым. Только вот если Кирилл вскоре подписал контракт с «Нефтехимиком» и уже забивает голы в КХЛ, то Артёмом заинтересовались только в ХК «Челны» всё в той же «вышке». Однако сделка в какой-то момент сорвалась, и хоккеисту оставалось только искать варианты за рубежом, поскольку в России трансферное окно уже закрылось. Ходили разговоры о поездке в Казахстан или Словакию, в телеграм-каналах писали даже о переговорах с клубом из чемпионата Румынии. Вы вообще знали, например, что там играют в хоккей? В таких обстоятельствах жлобинский «Металлург» не выглядит как самый плохой вариант. Белорусская экстралига держит добротный уровень, а «волки» из Жлобина – четырёхкратные чемпионы страны, причём три последних титула они оформили подряд за последние три года.

Артём Лукоянов в «Юнисоне» Фото: ХК «Юнисон-Москва»

Оставаться без хоккея Артём позволить себе не может. Не только потому, что его тянет играть. Ему банально нужно зарабатывать на жизнь, а где ещё он сможет получать сопоставимые деньги? В декабре арбитражный суд Татарстана признал Лукоянова банкротом. Ранее из-за долга в 30 млн рублей и невозможности платить по счетам судебные приставы забрали у него квартиру в Казани. В таких обстоятельствах согласишься играть и в Румынии, главное, чтобы платили вовремя и в полном объёме. Только вот до такой ситуации Артём во многом довёл себя сам.

Вернёмся в прошлую весну, когда «Ак Барс» вёл с ним переговоры по новому контракту. В Казани не хотели отпускать воспитанника своей вертикали, который провёл за клуб рекордные 780 игр в КХЛ, к тому же с хоккейной точки зрения даже в 35 он не растерял своих главных качеств.

Лукоянов всё так же был полезен как в атаке, так и в обороне, всегда боролся до конца, когда нужно, проявлял характер и скреплял команду изнутри. Хороший силовой форвард под низшие звенья: такие редко когда становятся звёздами, но именно такие игроки помогают выигрывать трофеи. Тем более последний сезон Артёма в «Ак Барсе» провальным назвать язык не поворачивался. Лукоянов забросил девять шайб, отдал семь голевых передач при показателе полезности +15. Такой результативности у Артёма не было с сезона-2018/2019, когда он выдал личный рекорд – 24 (13+11) очка по системе «гол+пас». И пусть в плей-офф Лукоянов потух, но, справедливости ради, весь «Ак Барс» смотрелся в серии с «Автомобилистом» блёкло. Препятствием мог стать только новый главный тренер, но, говорят, и Анвар Гатиятулин был не против того, чтобы сохранить игрока.

Артём Лукоянов Фото: ak-bars.ru

Претензии к Лукоянову были отнюдь не хоккейные. В команде давно понимали, что у Артёма есть проблемы с игровой зависимостью. Судя по всему, к весне 2024 года их масштаб превысил все мыслимые и немыслимые нормы – и они стали влиять в том числе и на атмосферу в раздевалке. К чести казанского клуба, Лукоянова не планировали оставлять с бедой один на один. Клуб предлагал продолжить сотрудничество, но с важным условием. Артём должен был пройти профессиональную психологическую помощь под чутким надзором «Ак Барса». Только сам хоккеист был против. «Не хочу это обсуждать. Да, определённые условия клуб выставил, я подумал и решил, что они мне не подходят. К тому же предложение от «Ак Барса» не устроило в финансовом плане – по деньгам сильно меньше, чем я хотел», – рассказывал тогда Лукоянов в интервью «БИЗНЕС Online».

Переговоры зашли в тупик, Артём хоть и не хотел покидать практически родную для себя Казань, но был уверен в своём хоккейном будущем. С позиции силы переговоры шли сначала с «Локомотивом», затем – с «Адмиралом». Только менеджеры команд не рискнули связываться с проблемным игроком. Бытовые сложности Лукоянова никогда не были секретом. В Альметьевске местные бармены могут рассказать с десяток интересных историй о том, как Артём проводит свободное время. На раннем этапе карьеры одна из таких посиделок едва не стоила Лукоянову не просто карьеры, но и свободы. В августе 2013 года он нанёс черепно-мозговую травму сотруднику полиции, и только покровительство «Ак Барса» помогло эту историю замять. По мелочи прикрывал клуб Артёма и в дальнейшем. В какой-то момент возиться с ним устали, к тому же он сам отверг предлагаемую помощь. Верит, что справится сам – и хочется надеяться, что это действительно так.