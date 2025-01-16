Топ-события пятницы: много хоккея, Павлюченкова — Зигемунд в теннисе и футбол

Лучший спорт 17 января: третий круг Australian Open, НБА, «Авангард» — ЦСКА в КХЛ, лыжные гонки, биатлон, а ещё регулярный чемпионат НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) – Лаура Зигемунд (Германия), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Анастасия до Дианы Шнайдер?

Россиянка Анастасия Павлюченкова провела два напряжённых матча на пути к третьему кругу Australian Open. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ей необходимо справиться с немкой Лаурой Зигемунд. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. На турнире 25К в Ле-Контамен-2007 сильнее была Анастасия, а в Штутгарте-2016 — Лаура. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Донна Векич.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поднимется ли «Флорида» на третье место на Востоке?

«Пантеры» в последних матчах испытывали проблемы, но это не помешало им уйти в отрыв и забронировать за собой пятое место в конференции. А вместе с тем – подобраться к идущему на втором месте на Востоке «Нью-Джерси». Благодаря победе «Флорида» может сравняться с «дьяволами» по очкам. В соперниках, однако, будет набравший ход «Детройт».

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Овечкин забить 21-й гол в сезоне?

Суперзвезда «Вашингтона» после возвращения на лёд провела ударный отрезок, однако в последних пяти матчах Ови забил всего один гол. Да и в целом игра «столичных» в последнее время вызывает вопросы. Тем не менее «Кэпиталз» держатся на первом месте в НХЛ, а на счету Александра уже 20 шайб в сезоне. Им, однако, будет противостоять «Оттава», одержавшая три победы подряд и подобравшаяся к топ-8 на расстояние всего одного очка.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Кучеров результативную серию?

Никита продолжает лидировать в списке лучших российских бомбардиров сезона в НХЛ. Нападающий «Тампы» набирает очки уже в шести матчах подряд — за этот отрезок он оформил уже 9 (3+6) очков. А всего на его счету 63 (20+43) результативных действия в сезоне. Кроме того, в соперниках будет «Анахайм», который уже и не надеется попасть в плей-офф. Хорошая возможность продлить классную серию?

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Мичков преодолеть свой кризис?

Матвей за последние восемь матчей набрал всего 2 (1+1) очка, сейчас нападающий испытывает явные сложности. На его счету лишь 31 (13+18) очко в нынешней регулярке. Проблемы испытывает и его «Филадельфия». «Флайерз» осели на 12-м месте на Востоке и отстают от топ-8 на четыре очка. А в соперниках будет прямой конкурент — «Айлендерс», занимающие предпоследнюю строчку в конференции. Хотя до «лётчиков» всего три очка.

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада возьмёт реванш на домашнем паркете?

«Кливленд Кавальерс» прервал 15-матчевую серию побед «Оклахома-Сити Тандер» в регулярном чемпионате НБА. А уже затем буквально через встречу лучшая команда по результату в лиге уступила «Индиане». Вот это парадокс, да? Обыграть лидера Запада и уступить «иноходцам»… Тем не менее «Кливленд» быстро оклемался, взяв реванш у «Пэйсерс». Удастся ли «Тандер» отдать должок «Кавальерс»?

🎯 11:00: Биатлон, Кубок содружества, четвёртый этап, мужчины и женщины, спринт

Интрига: получится ли у Латыпова возглавить общий зачёт Кубка Содружества?

В Дёмине стартует четвёртый этап Кубка Содружества. Перед началом этапа мужской зачёт у мужчин возглавляет Антон Смольский. Правда, всего 41 очко ему проигрывает Эдуард Латыпов. Это значит, что у россиянина, который наконец-то набрал форму, в Дёмине есть все шансы подняться на первую строчку. У женщин в лидерах идёт Виктория Сливко. Всего 47 очков ей уступает Тамара Дербушева. Сейчас обе спортсменки находятся не в лучшем состоянии, но тюменка вряд ли отдаст свои позиции.

🏒 15:30: «Сибирь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Сибирь преподнести сенсацию?

«Локомотив» продолжает победную серию, которая растянулась уже на четыре матча. Железнодорожники также сохраняют за собой первое место в лиге, причём с большим отрывом. «Сибирь» же борется за попадание в плей-офф. Новосибирцы опережают «Ладу» всего на одно очко и нуждаются в победе.

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, пятый этап, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

Интрига: французы опять уделают норвежцев в эстафете?

Накануне третьей эстафеты в сезоне сборная Норвегии находится в смешанных чувствах. С одной стороны — Вебьёрн Сёрум впервые в карьере победил в личной гонке, с другой — худший старт в жизни был у Йоханнеса Бё. Добавляется ещё и третий момент — норвежцы две эстафеты подряд проиграли французам. И старт в Рупольдинге может продолжить эту тенденцию, ведь у подопечных Симона Фуркада в командной дисциплине пока всё получается. Велик соблазн заехать на подиум у немцев. Ребята из бундестим окучивают тройку призёров. Когда-то их должно прорвать!

🏒 16:30: «Авангард» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли ЦСКА победную серию омичей?

«Авангард» с приходом Ги Буше расцвёл. Омичи одержали пять побед подряд и поднялись на шестую строчку на Востоке. Забраться выше будет сложно, но «ястребов» готовы потеснить команды снизу. ЦСКА выиграл после четырёх поражений и продолжил борьбу за топ-2 Запада. Москвичи имеют равное количество очков с «Динамо», но уступают им по дополнительным показателям.

⚽️ 21:00: «Монпелье» — «Монако», Лига 1, 17-й тур

Интрига: справится ли «Монако» с худшим клубом Лиги 1?

На этой неделе «Монако» попрощался с Кубком Франции после того, как проиграл «Реймсу» в серии пенальти. Александр Головин не принимал участия в этом матче, как и во встрече Лиги 1 с «Нантом» (2:2). Сейчас монегаски располагаются на третьей строчке в таблице чемпионата Франции, но отставание от первого места составляет уже 12 очков. «Монпелье», в свою очередь, уступил три раза в четырёх предыдущих турах Лиги 1. Сейчас команда замыкает таблицу Лиги 1. «Монако» обыграл соперника в трёх матчах подряд.