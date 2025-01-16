Справедлива ли критика в адрес Жамнова? Разбираем скандал с главным тренером «Спартака»

Вчерашняя пресс-конференция после матча «Спартак» — «Автомобилист» неожиданно зажгла медиапространство. Конечно, сама встреча вышла напряжённой и даже драматичной, однако такого выступления мало кто ожидал.

В главных ролях оказался тренер «Спартака» Алексей Жамнов, сегодня выбранный наставником команды дивизиона Боброва на Матч звёзд КХЛ.

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Неожиданно для многих специалист выступил с критикой в адрес великого тренера Владимира Юрзинова-старшего, ныне работающего консультантом в СКА. И в ответ также получил немало критики. Как и журналист, на слова которого Жамнов отреагировал.

Насколько справедливы слова тренера «Спартака» и заслужена ли критика в его адрес? Давайте разбираться.

Что произошло?

На пресс-конференции журналист обратился к Жамнову: «Сегодня в прессе прозвучало высказывание Владимира Юрзинова. Он про СКА рассуждал и, по-моему, неслабо так «проехался» по «Спартаку», когда сказал, что есть команды в лиге, которые, играя со СКА, потом уходят в творческий отпуск. Давайте ему как-нибудь красиво ответим».

Главный тренер «Спартака» ответил.

«Вы знаете, я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу [Юрзинову]. Он на самом деле великий тренер! Мне посчастливилось работать с ним как игроку, когда я играл в сборной, и уже потом непосредственно [как тренеру] в сборной, когда он руководил ею. Если не ошибаюсь, он сейчас работает в СКА как консультант, советник. Ну, наверное, ему лучше помогать советами с игрой команды, а не лезть в эти… и делать этот хайп.

Я так понимаю, что он сказал, что там очень много прессы… По-моему, они больше и создают этот хайп по поводу СКА, а не другие. Например, Юдин выступает, что Каменский на всех должностях. Ну, пускай он там разберётся у себя. Я удивлюсь, если какой-нибудь журналист из здесь присутствующих позвонит Юдину и узнает про Каменского. Ну это ж бред! (Смеётся) Ну что, я не прав?

Так что я к Владимиру Владимировичу со всем уважением отношусь. Ну зачем ему это всё нужно (смеётся)?» — сказал Жамнов.

Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Теперь давайте посмотрим на полную оригинальную цитату Владимира Юрзинова-старшего.

«Иногда мне кажется, что в нашем хоккее, судя по прессе, есть только одна команда — СКА. С утра до вечера ей перемываются косточки и придумываются скандалы. Настоящий психоз!

Да, для СКА это хорошо, потому на каждом матче в Санкт-Петербурге — рекордные 20 с лишним тысяч зрителей, а на каждой гостевой игре — аншлаги. Настрой на Питер — сумасшедший, после встречи со СКА многие клубы берут паузы (смеётся).

Но ведь такое возбуждённое отношение к одному клубу унижает все остальные клубы, весь российский хоккей. У нас большая страна, которая вкладывает деньги и в другие великие клубы. Им, их городам тоже нужны внимание и реклама!» — сказал Юрзинов.

Почему получился скандал?

Что ж, как можно заметить, Юрзинов-старший не говорил про «Спартак», хоть журналист и трактовал так его слова. Были ли для этого основания? Более чем. Всем известно, насколько ожесточёнными получаются матчи между «Спартаком» и СКА в последнее время.

Осенью 2024-го была та самая кричалка, из-за которой вспыхнул громкий скандал.Страсти кипели и на недавнем матче команд 8 января. Тогда москвичи разгромили санкт-петербургскую команду со счётом 5:0. Однако после этого красно-белые проиграли три встречи подряд. Так что было несложно связать слова Юрзинова со «Спартаком» — это последний соперник СКА, который после победы в очной встрече попал в кризис.

Насколько справедливы слова специалиста? Что ж, на СКА действительно у многих команд настрой особый. Однако говорить, что в нашем хоккее есть только одна команда, просто некорректно. Многие команды КХЛ получают внимание со стороны прессы. Мощный «Локомотив», яркий «Трактор», кризисное «Торпедо», неожиданный «Салават», скандальная «Лада»… Так можно продолжать долго.

Стоит отметить, что они на самом деле порой дают меньше громких инфоповодов, чем СКА. Но суждение о том, что вокруг команды «придумываются скандалы», крайне несправедливо. Нам, журналистам, в этом плане даже не нужно придумывать ничего — достаточно просто включить или посетить пресс-конференцию после практически любого матча санкт-петербургского клуба. Вот такими нередко и выходят громкие инфоповоды.

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Кроме того, говоря о «настоящем психозе» вокруг команды, специалист сам же, этими же словами добавляет щепотку к тому, что подвергает критике со стороны других. Высказывает недовольство тем, что все говорят о СКА, но сам же говорит о СКА…

И, как вишенка на торте, произнося слова о том, что «после встречи со СКА многие клубы берут паузы», специалист сам унижает остальные команды. Именно подобные слова, намекающие на то, что у клубов КХЛ нет мотивации в чемпионате, кроме как обыграть санкт-петербургскую команду, а не «возбуждённое отношение к одному клубу», на самом деле унижают.

У команд есть свои цели и задачи на сезон. И вряд ли в условном ЦСКА или «Локомотиве» будут довольны, если они обыграют СКА в каждой из встреч, но, например, вылетят в первом же раунде.

Владимир Юрзинов-старший Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, здесь специалисту стоит задуматься: а почему СМИ критикуют санкт-петербургскую команду? Почему болельщики других клубов позволяют себе разные кричалки в адрес именно СКА?

Так что, хоть доля истины в словах Юрзинова-старшего есть, он не во всём справедлив.

А что же со словами Жамнова?

Главный тренер «Спартака», конечно, высказался эмоционально, но в его словах заметно уважение к великому специалисту. Конечно, они действительно немало пересекались, их можно называть учеником и учителем. И, судя по тому, что они говорили друг о друге в прессе, Жамнов и Юрзинов относятся к другу очень хорошо, с теплотой.

Однако, когда ты говоришь что-то в медиапространстве как специалист и представитель определённой команды, личные отношения не имеют значения. Конечно, нельзя забывать об уважении, но за свои слова и поступки необходимо нести ответственность. Именно на это и намекает главный тренер «Спартака».

Некоторые эксперты возмутились, заявив, что нельзя критиковать легенду, великого специалиста и уважаемого человека. Однако, как я уже написал, выходя в медиапространство, ты как бы автоматически подписываешь соглашение о том, что готов к реакции на свои слова. Конечно, перегибать непозволительно, да и никогда нельзя забывать об уважении. Но заключается это самое уважение не в «молчании», а в грамотном подборе выражений.

Высказываться — это нормально. Высказываться нужно. У тренера может быть своё мнение, составленное на базе большого опыта. Однако нужно быть готовым к реакции на свои слова. И к критике, если позволил себе проявить неуважение. Статус, регалии, опыт, возраст — ничто из этого не должно становиться причиной, по которой нельзя ответить на слова человека.

Алексей Жамнов Фото: spartak.ru

Как бы то ни было, Жамнов подсвечивает несколько важных проблем в российском хоккее и журналистике. Не обо всех принято открыто говорить, но его открытость вызывает уважение. Тренер также подмечает, что хайп вокруг СКА создаёт не столько пресса. И, опять-таки, он говорит с уважением к своему учителю. Несмотря на то что тот хоть и не говорил о «Спартаке», но позволил себе в некотором роде унизить другие клубы.

И последнее, что в этом плане хочется отметить: Жамнов сумел привлечь большое внимание к рядовой пресс-конференции. В нашей среде мало специалистов, которые могут высказываться ярко, прямо и по делу. Получится ли вспомнить кого-нибудь, кроме Андрея Разина? Периодически его команду дополняют Игорь Никитин, Алексей Кудашов да Бенуа Гру, но в остальном же на пресс-конференциях крайне редко появляются подобные яркие вспышки. Так что каждый специалист, готовый ответить на непростой вопрос и честно, но не забывая об уважении, высказаться, — на вес золота.

Что же касается журналиста…

Да, корреспондент действительно сработал не особо компетентно — в том плане, что трактовал слова Юрзинова по-своему и подал как мысли тренера. Трактовать чужие слова, конечно, позволительно в некоторых жанрах и видах журналистики, однако не в той ситуации и не в том виде, в котором это произошло на пресс-конференции.

Не хочется спускать на корреспондента всех собак — всё-таки я сам осознаю всю сложность и всё давление работы журналистом, тем более в нашей хоккейной среде. Может быть, парень просто переволновался и не смог правильно сформулировать вопрос — он же всё-таки привёл слова Юрзинова, который «<…>сказал, что есть команды в лиге, которые, играя со СКА, потом уходят в творческий отпуск». Возможно, журналист хотел сказать, что тренер мог подразумевать «Спартак». Но это лишь предположение. Как было на самом деле — надо узнавать у самого корреспондента. На деле вышло крайне некорректно.

Как бы то ни было, считаю необходимым ещё раз призвать работать компетентно и не искажать слова других людей. Мы, журналисты, должны оставаться честными.

Другой аспект, который подвергся критике, — это острые и провокационные вопросы. Недовольство понятно, но мы, журналисты, должны задавать такие вопросы. Это часть нашей работы. Нельзя переходить грань, забывая об уважении, но и «душить» журналистов также нельзя. Есть масса тем, на которые тяжело говорить, которых сторонятся. Но ответы на них важны. Говорить о них важно и нужно.

Тем более, к сожалению, на ряд тем можно высказываться только специалистам.

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Так что, подытоживая, ещё раз отмечу, что критиковать Жамнова, по сути, не за что. Он не говорил ничего неуважительного по отношению к Юрзинову. А в своём ответе ещё и подсветил несколько важных проблем.

Журналист сработал не лучшим образом, трактовав по-своему и в конечном итоге исказив слова опытного тренера. Но и сам Юрзинов так или иначе задел другие клубы, проявив неуважение к ним и при этом сместив акценты с настоящих проблем и реальных причин оных на мнимые.

Как бы то ни было, этот инцидент подсветил главное: высказываться нужно и важно. Как и помнить об уважении.