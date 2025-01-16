У СКА отменили два гола в начале матча! А потом команда Ротенберга развалилась

СКА выходил на матч в Петербурге при необычном информационном фоне. Впервые за три года появились слухи об отставке Романа Ротенберга — и какую-то логику в них можно было найти. Хорошо известно, что главные спонсоры СКА очень не любят проигрывать «Спартаку», а питерский клуб совсем недавно крупно уступил красно-белым на своём льду. Вслед за этим последовали два поражения от топ-клубов Запада.

Сам клуб всё опроверг на высших уровнях, а пресс-служба ответила грозным заявлением с чеканными формулировками: «организованный медийный чёрный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба», «решительный протест против фейкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба», «попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несёт угрозу развитию хоккея в нашей стране». В общем, осадочек остался.

Полное заявление СКА: Официально СКА выступил с заявлением после последних новостей о клубе в СМИ

Питерский клуб выходил на матч уже без Тони Деанджело — и, откровенно говоря, состав СКА даже с учётом нескольких травм не выглядел командой, которую в 900 млн рублей пришлось запихивать с помощью нескольких радикальных переподписаний. В защите после Александра Никишина других атакующих защитников не было — и возникали мысли, что быстроногие форварды «Северстали» воспользуются тем, что против них сыграет немало возрастных домоседов. Забегая вперёд, так оно и вышло.

СКА очень быстро вышел вперёд, реализовав первое же большинство в матче, однако Андрей Козырев послушал своего видеотренера и взял запрос. «Военной комнате» на принятие решения понадобились считаные секунды — Иван Демидов буквально протаранил Константина Шостака за секунды перед голом. СКА трижды в первом периоде играл в большинстве, но в итоге не забил и пропустил сам: Никишин и Павел Мойсевич не разобрались за своими воротами, и Давид Думбадзе открыл счёт. Впрочем, довольно быстро Демидов сравнял счёт и ответил за свой «таран».

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Менее чем через 30 секунд СКА вышел вперёд, но во второй раз за период гол был отменён из-за блокировки вратаря. Момент был уже не таким явным, как в дебюте игры, однако на повторе было видно, что Бардаков воздействовал на Шостака. А ближе к концу периода «Северсталь» после дуплета удачных запросов выдала и дуплет голов: сначала второе звено гостей разорвало оборону СКА в позиционной атаке, а потом лидеры череповчан организовали стремительную контратаку после вбрасывания.

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СКА ответил на 1:3 привычным способом: перешёл на игру в три звена: присели Кузьмин, Андронов, Дедунов и защитник Галенюк. Однако это не придало игре СКА привычного импульса, который часто возникал в таких случаях. И в первом периоде питерский клуб пропустил немало контратак, а во втором в моментах выглядел так, словно не понимал, как действовать в защите. Это никак не компенсировалось напором в атаке: привычного давления отыгрывающегося СКА мы не увидели.

Особенно не повезло седьмому защитнику Никите Смирнову, который был на льду во время всех трёх голов, пропущенных СКА во втором периоде. Однако здесь возникают вопросы ко всей системе обороны команды. Сообщалось, что после тренерских пертурбаций весной за защитников в штабе теперь отвечает Константин Шафранов. Шафранов — один из лучших в лиге тренеров по работе с большинством, который ставил его в чемпионском «Авангарде», сам бывший нападающий — сложно представить, что постановка игры в защите является его коньком.

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Однако стоит отметить и лидеров «Северстали», которые своей техникой и игрой в пас ставили оппонентов в тупик. Первое звено череповецкого клуба во втором периоде нарисовало ещё две шайбы, Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин набрали за матч по три очка. Первый за два года дубль оформил Думбадзе, которого в клуб подписывал ещё Андрей Разин.

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Однако гол от Валентина Зыкова, забитый в раздевалку, придал СКА сил. В третьем периоде мы как раз и увидели классику СКА последних лет — броски со всех позиций и безумное давление, которое несколько раз помогало исполнять камбэки. Гол Плотникова сократил отставание до «-3», однако «Северсталь» не ломалась, не откатывалась, а продолжала действовать в духе философии Козырева.

СКА снял вратаря уже за пять минут до матча, и Зыков оформил дубль уже со вбрасывания. Варианта хуже для «Северстали» представить было просто невозможно. Однако вскоре подарок сопернику преподнёс Плотников, который в очередной раз удалился в критичный момент в концовке. «Северсталь» грамотно владела шайбой две минуты, при «-2» оставив СКА лишь полторы минуты на чудо — однако половину этого времени парни Козырева тоже провели в чужой зоне, в итоге забросив седьмую шайбу в пустые ворота.

Роман Ротенберг на послематчевом интервью сказал, что по команде гуляет вирус, из-за которого не сыграл Никита Зайцев. Однако СКА проиграл четвёртую встречу подряд — и расставание с Деанджело как будто бы не улучшило общекомандный настрой.