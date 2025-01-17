Овечкин, что ты творишь! Забил красоту в овертайме и снёс мощнейший рекорд Ягра в НХЛ

«Оттава» должна была стать настоящей проверкой для «Вашингтона», так как команда активно борется за плей-офф и сейчас находится в хорошей форме. «Столичные» немного сбросили тот сумасшедший темп набора очков, но всё равно довольно-таки уверенно забирают очки там, где надо.

Александр Овечкин после бурного отрезка с голами немного поутих: в последних четырёх матчах у российского снайпера лишь один гол в пяти играх.

Уже в первом периоде у Александра был отличный шанс отличиться, но разящего броска в упор не вышло – Ови не попал по шайбе. Второй период как для Овечкина, так и для самого «Вашингтона» выдался тяжелейшим – «Оттава» давила соперника и была близка к тому, чтобы открыть счёт.

В третьем периоде Александр несколько раз угрожал воротам Мериляйнена, но ни он, ни кто-либо другой забросить шайбу в основное время не сумел. Всё решилось в овертайме, в котором Овечкин и Сандин убежали «два в один» — Александр освободил место за счёт партнёра и послал шайбу точно в цель.

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1:0 – «Вашингтон» одерживает тяжелейшую победу, а главным героем стал, естественно, Овечкин, который снёс рекорд Яромира Ягра по количеству голкиперов, в ворота которых забивал – теперь их накопилось 179, Мериляйнен в первом же очном матче капитулировал. Также Ови осталось забросить одну шайбу, которая принесёт победу, чтобы сравняться с тем же Ягром – у Ярдо их 135.

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И, конечно же, до главного рекорда осталось всего лишь 20 шайб!