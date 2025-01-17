«Он негодяй, но не грязный игрок». О могучем хите русского новичка НХЛ спорят в Америке

На Максима Цыплакова ополчилась вся «Филадельфия», а арбитры даже не выписали двух минут.

«Филадельфия» и «Айлендерс» — команды, которые теоретически продолжают бороться за плей-офф, но фаворитами в этой гонке давно не являются. Удивительного в этом факте ничего нет – ещё по предсезонным раскладам коллективам Руа и Тортореллы было заготовлена эта неутешительная ноша. Но в чём командам не отказать, так это в борьбе – из тех ресурсов, что есть, они пытаются выжать максимум.

Что встреча станет по-настоящему боевой, стало понятно ещё на девятой минуте, когда Максим Цыплаков зубодробительным силовым наглухо вырубил Райана Пилинга. Игроки «Филадельфии» устремились сразу же разобраться с обидчиком, но массового беспредела по итогу не возникло. Американец еле поднялся со льда только через несколько минут в сопровождении партнёров по команде – сам Райан вряд ли бы доехал до скамейки. Больше Пиллинг на льду не появился – вероятно, у нападающего «Флайерз» сотрясение мозга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Арбитры поехали смотреть повтор, чтобы понять, какое наказание выписать Цыплакову, но, пересмотрев с разных ракурсов силовой приём, приняли решение не давать удаления вообще. Джон Торторелла подозвал судей к себе, выяснил причины, но слишком уж ярко негодование не высказывал.

Логика в принятии этого решения имелась – Цыплаков не отрывал ног ото льда, не выставлял локоть и не собирался «убивать» соперника. Силовой повлёк такие тяжёлые последствия по двум причинам: во-первых, Пиллинг банально не видел Максима, хиты из слепой зоны всегда являются опасными, во-вторых, Райан готовился нанести бросок, из-за чего катился к воротам на полусогнутых ногах, удар Цыплакова должен был произвестись плечо в плечо.

Того же мнения остался и американский журналист Джони Лазарус, который написал: «Цыплаков – негодяй, но не грязный игрок. Я не видел, чтобы он контактировал с головой».

«Филадельфия» хоть и продолжила далее охотиться на Цыплакова, про хоккей не забыла – ключевым отрезком стал второй период, когда «лётчики» забросили трижды. В одной из шайб поучаствовал Матвей Мичков, который совершил перехват в районе синей линии соперника и начал голевую атаку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флайерз» одержали важную победу и не дали первой восьмёрке оторваться. Райану Пиллингу остаётся пожелать здоровья, а Максиму Цыплакову терпения и выдержки – критика может обрушиться сильнейшая.