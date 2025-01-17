«Вирус Деанджело» в защите и непонятные перестановки в атаке. Что опять происходит со СКА?

Волевая победа «Амура» в матче с «Ак Барсом» вызвала удивление. Волевая победа «Адмирала» в матче с не проигрывавшим более месяца «Металлургом» вызвала удивление. Победа «Северстали» в матче со СКА, даже если бы она осталась разгромной, какой могла бы быть, сохранись установившийся во втором периоде гандикап в пять шайб, вызвала что угодно, но точно не удивление.

«Северсталь» вчера сделала с армейцами то, что у неё не получилось в «Ледовом дворце» ещё в сентябре 2024 года – успешно навязала свой стиль и задавила прессингом на всех участках площадки. Череповчане и раньше понимали, чего от них требует Андрей Козырев, но в последние пару месяцев они начали не только понимать, но ещё и успешно применять это не в каком-то отдельно взятом матче, а на длительном отрезке. Да, стабильности команде до сих пор не всегда хватает, однако между «Северсталью» начала и середины сезона видна большая разница.

Нет стабильности и у СКА, который вчера в первые два периода сломался под напором гостей, вследствие чего потерпел уже четвёртое поражение подряд. При этом встреча со «сталеварами» стала будто бы миниатюрой выступления петербуржцев в первой половине января – СКА неплохо начал (победы в играх с ЦСКА и «Витязем»), а затем будто бы по щелчку пальца выключился и начал получать одну шайбу за другой (серия поражений).

Вспомните, как хорош был коллектив из Северной столицы в первом матче года – тогда в армейском дерби СКА вёл 4:0 в игре с командой, которая до этого одержала целых 11 побед подряд, и отпустил вожжи лишь в заключительной трети. Пропущенные голы не казались следствием каких-то хронических проблем, потому что в остальном петербуржцы смотрелись действительно здорово.

Карета превратилась в тыкву в том самом матче-фиаско со «Спартаком» – после ошибки уже экс-армейца Тони Деанджело в концовке первого периода игра петербуржцев в обороне совсем разладилась и в итоге докатилась до худшей за последние годы точки, которую мы увидели вчера.

Есть подозрение, что серьёзным «вирусом», о котором после игры с «Северсталью» сказал Роман Ротенберг, всех защитников «заразил» именно Деанджело – иначе сложно объяснить такое количество ошибок в обороне. Шутки шутками, но тот же Никита Смирнов умудрился схватить «-3» всего за семь с половиной минут на льду и после второго периода, в котором он же и стал едва ли не главным виновником всех пропущенных шайб, больше не играл. А единственным защитником, с которым СКА вчера не пропустил ни разу, оказался Данила Галенюк.

Той аморфностью, которой в последнее время в КХЛ особенно выделялся Деанджело, сейчас страдают и другие защитники армейцев. В таких случаях даже сложно в чём-либо обвинять голкиперов – Мойсевича (в особенности) и Заврагина собственная же оборона вчера просто отдала на растерзание «Северстали».

Что в этой ситуации делает тренерский штаб СКА? Почему-то меняет тройки нападения. Ещё после игры со «Спартаком» Роман Ротенберг перетасовал все атакующие звенья (даже те, что работали) и с тех пор делал изменения в каждом последующем матче. При этом нередко всё откатывалось к исходным настройкам – таким образом будто бы подтверждалась бессмысленность подобных перестановок. Это касается передвижений и Ивана Демидова (из первого звена в третье и обратно), и Захара Бардакова, которого вчера передвигали во вторую тройку, а затем, уже по ходу встречи, возвращали в первую.

У нападения СКА есть ещё одна проблема, которая может стать критичной для армейцев с точки зрения борьбы в плей-офф. Она возникла совсем недавно, поэтому, вероятно, будет лучше поговорить о ней в конце сезона – кажется, у команды (подчеркну – у команды) ещё есть возможность исправить это до старта Кубка Гагарина. Впрочем, те, кто внимательно следит за петербуржцами, могут догадаться и сами.

При всех этих проблемах армейцы даже после четырёх поражений подряд каким-то чудом находятся в числе претендентов на домашний посев в плей-офф – от второго места их отделяют лишь четыре очка. Другое дело, что с такой игрой в обороне далеко уехать не получится.

Следующая неделя будет невероятно важной – «Локомотив», московское «Динамо» и «Салават Юлаев» дома. Если и в этих трёх матчах СКА останется без побед (что вполне возможно), о топ-4 практически наверняка можно будет забыть.