Молчун, дающий результат. Козырев доказывает, что деньги в хоккее решают не всё

Накануне «Северсталь» сенсационно обыграла в гостях СКА (7:4), а сам матч по своей зрелищности стал одним из наиболее ярких в нынешнем сезоне. Да, армейцы угодили в игровой кризис и потерпели уже четвёртое поражение подряд, но так смело сыграть в Санкт-Петербурге, да ещё и будучи командой-андердогом, сможет далеко не каждый. Череповчане смогли.

При этом зачастую приходится слышать от некоторых журналистов и экспертов (а порой и тренеров) высказывания, что главный тренер «сталеваров» Андрей Козырев работает как-то не так: мало общается с прессой, молчит или говорит банальными фразами, уходит в себя, не даёт лиге нужной медийности и далее по списку. Отчасти с этим можно согласиться: Андрей Леонидович действительно не относится к когорте ярких личностей, способных в клочья разорвать соцсети и дать, как говорят в таких случаях, стране угля. Например, большие программные интервью с Козыревым вы вряд ли найдёте, так как зачастую всё ограничивается положенными по регламенту пресс-подходами и пресс-конференциями.

Ругать и критиковать рулевого «Северстали» можно и нужно, как и любого другого тренера в нашей лиге. Тем более что стабильности череповчанам, по признанию самого тренера, действительно не хватает. Но вряд ли стоит ждать чего-то невообразимого от команды, которая и так прыгает выше головы.

У «Северстали», напомним, один из самых низких бюджетов в КХЛ, однако на данный момент команда занимает четвёртое место в Западной конференции, находясь выше того же СКА – клуба с огромными финансовыми вливаниями. Команда Козырева играет в открытый и комбинационный хоккей, не действует от обороны, понимая, что возможности отсиживаться сзади при скромном подборе хоккеистов попросту нет.

Безусловно, Козырев созревал для должности главного тренера клуба КХЛ постепенно. От начинал ассистентом и учился у Андрея Назарова ещё в «Витязе», поняв, насколько в коллективе важны дисциплина и порядок. Прошёл мощную систему СКА, где занимал далеко не последнюю роль мозгового центра, затем поработал бок о бок с Игорем Ларионовым в «Торпедо». К важной ступени в своей карьере Андрей Леонидович шёл без малого 14 лет, зато теперь, набравшись необходимого опыта и впитав всё самое главное от коллег, начал здорово шуметь в КХЛ.

Андрей Козырев с игроками «Северстали» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Главное, что в «Северстали» научились доказывать — деньги в хоккее далеко не главное и решают не всё. Да, до Кубка Гагарина Череповцу по объективным причинам не дотянуться, но ведь без него останется и ещё 21 клуб лиги. По заявлениям самого Козырева, «сталеварам» главное вообще попасть в плей-офф, а с этой задачей они на сегодняшний день справляются на отлично. Дальше – как получится. Конечно, в Череповце сделают всё, чтобы пройти первый раунд, и морально тренерский штаб своих игроков к этому наверняка готовит. Но говорить об этом в открытую ещё слишком рано, психологический аспект подобных вещей никто не отменял.

Отдельно стоит отметить, как в «Северстали» при Андрее Козыреве раскрылись и вышли на ведущие роли Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, Михаил Ильин и Давид Думбадзе, многие другие ребята. Это только с журналистами главный тренер «Северстали» стеснительный и скромный (хотя на пресс-конференциях всё равно порой улыбается), а на тренировках и в раздевалке это совершенно другой человек.

Хоккеисты и весь коллектив принимают манеру поведения и общения своего тренера. Значит, он двигается в правильном направлении. В умении ставить игру Козыреву точно не откажешь, а над другими качествами он, не сомневаемся, со временем поработает. Пока что Андрей Козырев делает шоу только на льду, а не на пресс-конференциях.