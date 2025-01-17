«Больше никогда не будет такого игрока». Овечкин поразил Америку 874-м голом и рекордом

Как он это делает?!

Когда казалось, что Александр Овечкин, забив всего один гол в пяти матчах — да и тот в пустые ворота, вновь попал в кризис, капитан «Вашингтона» вернулся — и как! Грандиозно! Ови забил в овертайме в сухом матче, принеся победу «столичным».

Вместе с тем Александр оформил 874-й гол в НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки всего до 20 шайб! А заодно пробил 179-го вратаря в карьере, обойдя по этому показателю Яромира Ягра (178 голкиперов) и обрушив очередное крутое достижение. И вплотную приблизился к чешской легенде по количеству победных голов (134 против 135).

Приводим реакцию североамериканских коллег на новый рекорд Овечкина и его 874-й гол в НХЛ.

«В головах вратарей с 2005 года…»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд высказался о достижении Ови и предположил, когда нападающий сможет обойти Гретцки.

«Овечкин вошёл в историю НХЛ, когда «Вашингтон» одержал победу над «Оттавой». И Алекс сделал это единственным известным ему способом: когда напряжение сильнее всего. Часть болельщиков «сенаторов» скандировали «Ови» после гола.

Что ж, подведём итоги: Алекс побил один рекорд НХЛ, продолжив погоню за другим. Мы живём в исторические времена.

Забив 21 гол в 29 матчах, Овечкин идёт к тому, чтобы забросить 48 шайб в этом сезоне и побить рекорд Гретцки ближе к концу сезона. При текущем показателе в 0,724 гола за встречу Алекс сравняется с Гретцки 30 марта в матче с «Баффало» и забросит 895-ю шайбу 1 апреля в Бостоне», — написал Оланд.

Журналист ESPN Джон Буччигросс рассказал, каким видит свой идеальный сценарий погони капитана «Вашингтона» за рекордом теперь.

«Я хочу, чтобы Овечкин сравнялся с Уэйном в конце сезона. Затем у нас будет всё лето, чтобы разрекламировать первый матч сезона-2025/2026. «Питтсбург» — в гостях у «Вашингтона», — написал Буччигросс.

Журналистка Monumental Sports Network Алекса Ландестой эмоционально отреагировала на гол Овечкина и победу «Вашингтона»: «Просто нет слов!!! Игру Ови и «Кэпс» обязательно нужно смотреть!!!»

NHL Network в своём аккаунте в социальных сетях кратко высказался: «Победный гол Ови в овертайме приближает его к истории!»

Пресс-служба «Вашингтона» не осталась в стороне: «Овертайм? Нет, Овитайм! Ура! Ему остался 21 гол!»

Александр Овечкин Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Аккаунт «столичных» также прокомментировал новый рекорд Александра: «В головах вратарей с 2005 года… В истории НХЛ ни один игрок не забивал большему количеству голкиперов, чем Великая восьмёрка».

«Теперь этот рекорд более чем достижим для Овечкина»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась эмоциями от участия в погоне Ови за историей.

«Когда я росла в Вашингтоне, у меня на стене висел плакат патлатого Алекса Овечкина. 18 лет спустя я освещаю его историческую погоню за Уэйном Гретцки. Больше никогда не будет такого игрока, как он. Я так благодарна, что освещаю матчи «Кэпиталз» и слежу за этим путешествием как обозреватель.

Ровно 19 лет назад Алекс Овечкин забил Тот-Самый-Гол, заставив даже Уэйна Гретцки смотреть повтор на кубе, чтобы разглядеть, как шайба залетела в ворота. Сегодня он находится в 21 голе от того, чтобы побить рекорд Гретцки.

Ах да, и он пробил больше всего вратарей в истории НХЛ. Овеличие!

На этой неделе, когда общалась с Жозе Теодором, он сказал мне, что в 2008 году, когда играл с 25-летним Овечкиным в расцвете сил, он не думал, что тот сможет приблизиться к Уэйну Гретцки. Игроки и вратари были просто слишком хороши.

Теперь он думает иначе, а Ови находится в 21 голе от Уэйна. Алекс идёт по графику на 48 шайб в этом сезоне, что позволит ему добраться не просто до отметки 895, а даже до 901.

Овечкина просто невозможно остановить. Хоккеист «Оттавы» Леэви Мериляйнен присоединился к эксклюзивному — но не очень приятному — клубу вратарей, став 179-м голкипером, которого Алекс пробил за свою 20-летнюю карьеру.

Сейчас, когда Ови гонится за тем, что когда-то считалось невозможным, — замечательное время для хоккейного болельщика. Теперь этот рекорд более чем достижим для россиянина», — написала Сильбер.