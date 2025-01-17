«Авангард» вынес ЦСКА, «Сочи» устроил сенсацию. Итоги дня в КХЛ

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Сибирь» всё ещё держится в гонке за плей-офф за счёт великолепного большинства — вот и сегодня «Локомотив», который экспериментировал с ротацией, дважды пропустил в неравных составах. Тревор Мёрфи, как всегда, выступил и героем, и антигероем для своей команды, однако его удаление «Локомотив» не реализовал. Ярославцы выиграли в серии буллитов, а Артур Каюмов забил свой сотый гол в КХЛ.

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«Три гола подарили сопернику, индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что себе не надо гадить, а мы сегодня это сделали», — сказал после матча Илья Воробьёв. Однако эти «привозы» не объясняют очередной матч ЦСКА без голов и откровенно варёное состояние команды. Дубли в составе омичей оформили Рид Буше и Наиль Якупов, а ЦСКА после травмы Виталия Абрамова понёс очередную потерю: Иван Просветов тоже получил повреждение.

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«Салават Юлаев» очень активно начал встречу в Уфе и логично повёл в счёте: Джош Ливо забил очередной гол. Однако потом забивал только «Автомобилист», и разницу в игре сделали спецбригады и четвёртое звено. Команда Николая Заварухина нейтрализовала всё меньшинство, в том числе пятиминутное, а Стефан Да Коста забросил победную шайбу. 20-летний Владислав Раздьяконов забил свой второй гол в КХЛ — что интересно, первый тоже был забит в Уфе. «Автомобилист» выиграл пятый матч подряд и вышел из кризиса.

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«Нефтехимик» в последнее время проигрывает всем подряд, но от борьбы за восьмёрку не отклеился. Однако сегодня нижнекамцам не помог даже первый гол, который они забили довольно рано. Звенья «Трактора» были необычно перетасованы, но челябинцы всё равно забили четыре гола. Свою безголевую серию прервал Александр Кадейкин, а Михаил Горюнов-Рольгизер отличился в первом же матче за основной состав в этом году. Турнирное положение «Нефтехимика» на фоне успехов «Лады» и «Сибири» усложняется.

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После неоднозначной игры с «Автомобилистом» в состав «Спартака» вернулись и Голдобин, и Порядин. «Спартак», правда, забил столько же, сколько и в прошлой встрече, но зато надёжно сыграл Дмитрий Николаев, который отразил все 25 бросков «Куньлуня». Китайская команда всё ещё ждёт новичков, которые пополнили команду на дедлайне, но пока так и не вышли на лёд.

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Совсем недавно «Динамо» сделало роскошный подарок аутсайдеру «Востока», всухую проиграв «Барысу» на своём льду: для астанинской команды это пока единственная за 19 матчей победа. Сегодня два очка забрали сочинцы, которые фактически уже закончили сезон. Победный гол — и уже восьмой в девяти встречах — забил Уилл Биттен, который не пригодился «Спартаку», а теперь может претендовать на хорошую прибавку по итогам сезона.

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Матчи 18 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2025, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2