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Результаты матчей КХЛ за 17 января 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, матчи 18 января

«Авангард» вынес ЦСКА, «Сочи» устроил сенсацию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 17 января 2025 года
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Комментарии
«Автомобилист» выиграл пятый матч подряд, «Локомотив» победил в Новосибирске.

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кирьянов (Алексеев) – 10:12 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Лайпсик) – 29:01 (5x4)     2:1 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 43:25 (5x4)     2:2 Каюмов (Берёзкин, Шалунов) – 46:16 (5x4)     2:3 Фрейз – 65:00    

«Сибирь» всё ещё держится в гонке за плей-офф за счёт великолепного большинства — вот и сегодня «Локомотив», который экспериментировал с ротацией, дважды пропустил в неравных составах. Тревор Мёрфи, как всегда, выступил и героем, и антигероем для своей команды, однако его удаление «Локомотив» не реализовал. Ярославцы выиграли в серии буллитов, а Артур Каюмов забил свой сотый гол в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Якупов (Чистяков) – 02:03 (5x4)     2:0 Буше (Спунер) – 17:03 (5x5)     3:0 Буше (Окулов, Шарипзянов) – 43:26 (5x4)     4:0 Якупов (Мартынов, Шарипзянов) – 51:16 (5x5)    

«Три гола подарили сопернику, индивидуальные ошибки. Хоккей начинается с того, что себе не надо гадить, а мы сегодня это сделали», — сказал после матча Илья Воробьёв. Однако эти «привозы» не объясняют очередной матч ЦСКА без голов и откровенно варёное состояние команды. Дубли в составе омичей оформили Рид Буше и Наиль Якупов, а ЦСКА после травмы Виталия Абрамова понёс очередную потерю: Иван Просветов тоже получил повреждение.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 07:50 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев) – 12:11 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 45:50 (5x4)     1:3 Раздьяконов (Романцев, Трямкин) – 53:37 (5x5)     1:4 Шаров (Воробьёв, Блэкер) – 58:21 (en)    

«Салават Юлаев» очень активно начал встречу в Уфе и логично повёл в счёте: Джош Ливо забил очередной гол. Однако потом забивал только «Автомобилист», и разницу в игре сделали спецбригады и четвёртое звено. Команда Николая Заварухина нейтрализовала всё меньшинство, в том числе пятиминутное, а Стефан Да Коста забросил победную шайбу. 20-летний Владислав Раздьяконов забил свой второй гол в КХЛ — что интересно, первый тоже был забит в Уфе. «Автомобилист» выиграл пятый матч подряд и вышел из кризиса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барбер (Белозёров, Леонтьев) – 06:18 (5x5)     1:1 Кадейкин (Дронов, Дэй) – 15:48 (5x5)     1:2 Коромыслов (Шабанов, Кравцов) – 26:48 (5x5)     2:2 Хоружев – 37:01 (5x5)     2:3 Дронов (Шабанов, Глотов) – 50:25 (5x5)     2:4 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Светлаков) – 54:33 (5x5)    

«Нефтехимик» в последнее время проигрывает всем подряд, но от борьбы за восьмёрку не отклеился. Однако сегодня нижнекамцам не помог даже первый гол, который они забили довольно рано. Звенья «Трактора» были необычно перетасованы, но челябинцы всё равно забили четыре гола. Свою безголевую серию прервал Александр Кадейкин, а Михаил Горюнов-Рольгизер отличился в первом же матче за основной состав в этом году. Турнирное положение «Нефтехимика» на фоне успехов «Лады» и «Сибири» усложняется.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Локтионов (Беляев, Морозов) – 08:59 (5x5)     2:0 Ружичка (Филин) – 23:49 (5x5)    

После неоднозначной игры с «Автомобилистом» в состав «Спартака» вернулись и Голдобин, и Порядин. «Спартак», правда, забил столько же, сколько и в прошлой встрече, но зато надёжно сыграл Дмитрий Николаев, который отразил все 25 бросков «Куньлуня». Китайская команда всё ещё ждёт новичков, которые пополнили команду на дедлайне, но пока так и не вышли на лёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Ожиганов (Комтуа, Ильенко) – 15:48 (5x4)     1:1 Сероух (Тянулин) – 17:34 (5x5)     1:2 Биттен (Яремчук, Хохлачёв) – 50:51 (5x5)     1:3 Волков (Мачулин) – 59:17 (en)    

Совсем недавно «Динамо» сделало роскошный подарок аутсайдеру «Востока», всухую проиграв «Барысу» на своём льду: для астанинской команды это пока единственная за 19 матчей победа. Сегодня два очка забрали сочинцы, которые фактически уже закончили сезон. Победный гол — и уже восьмой в девяти встречах — забил Уилл Биттен, который не пригодился «Спартаку», а теперь может претендовать на хорошую прибавку по итогам сезона.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 18 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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