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Баффало – Питтсбург – 2:5, обзор матча, вратарь Неделькович забил гол и отдал передачу, видео, рекорд, вошёл в историю

Такого в истории НХЛ ещё не было! Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка за матч
Лев Лукин
Вратарь «Питтсбурга» забил гол и набрал два очка
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А ещё отразил 40 бросков и принёс победу «пингвинам». Мощнейший перформанс от Алекса Недельковича.

На днях у руководства «Питтсбурга» лопнуло терпение в отношении голкипера Тристана Джерри. Канадец, который за зарплату в $ 5,3 млн в нынешнем сезоне пропускал в среднем больше трёх шайб за игру, отражая лишь 88% бросков, был отправлен на драфт отказов. Вероятно, это решение клуба больше всего подстегнуло другого голкипера «пингвинов», Алекса Недельковича, обладающего схожей статистикой с Джерри, только зарабатывающего в несколько раз меньше. Американец провёл выдающийся матч с «Баффало», в котором не только отразил 40 бросков и помог «пингвинам» победить, но ещё и вошёл в историю НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пауэр (Бенсон, Байрэм) – 15:16 (pp)     1:1 Ракелль (Раст, Грызлик) – 21:41 (pp)     1:2 Бовиллье (Гласс) – 22:08     1:3 Гласс (Томасино, Неделькович) – 31:43 (pp)     1:4 Раст (Грызлик, Бантинг) – 41:09 (pp)     2:4 Бенсон (Томпсон, Так) – 54:46     2:5 Неделькович – 57:18    

«Клинки» при этом распечатали Недельковича уже в первом периоде. Первый номер драфта НХЛ — 2021Оуэн Пауэр блеснул индивидуальным мастерством в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но больше «Питтсбург» не пропустил, а полевые игроки «пингвинов» перевернули ход матча за 10 минут второго периода. Ракелль сравнял счёт, Бовиллье вывел «пингвинов» вперёд, а затем Гласс увеличил преимущество гостей. Интересно, что «Питтсбург» обошёлся без помощи Малкина и Кросби, не набравших очков, зато в эпизоде с третьим голом голевую передачу записали Недельковичу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но главные достижения у американского вратаря случились в третьем периоде. Неделькович отразил 18 из 19 бросков «Баффало», не дав хозяевам помечтать о камбэке, ну а в концовке, когда «Сэйбрз» играли с пустыми воротами, Алекс смог забить вратарский гол!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Команда бурно приветствовала успех вратаря, который сегодня сделал всё и даже больше для победы «пингвинов». Кроме того, Неделькович попал в историю НХЛ. Конечно, он не первый вратарь (а 16-й), забивший гол, но до Алекса никто из голкиперов за всё время существования лиги не набирал 1+1 в одном матче.

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