«Миннесота» поместила Капризова в долгосрочный список травмированных. Всё настолько плохо?

Кирилл Капризов уже довольно давно не появлялся в заявке «Миннесоты» на матчи НХЛ – 23 декабря российский форвард отметился заброшенной шайбой в ворота «Чикаго», а вот на следующую игру с «Далласом» четыре дня спустя уже не вышел. Где-то в промежутке между этими датами лидер «Уайлд» получил травму нижней части тела, из-за которой пропустил уже почти месяц. Хотя наставник «дикарей» Джон Хайнс ещё тогда, в конце декабря, говорил, что Кирилл должен вернуться «со дня на день».

Надо признать, что «Миннесота» проводит отрезок без своей главной звезды гораздо лучше, чем того можно было ожидать. «Уайлд», которые в последние годы целиком и полностью зависели от Капризова, в этом сезоне внезапно сделали большой рывок и на протяжении какого-то времени даже возглавляли таблицу Западной конференции.

Разумеется, и здесь вклад Кирилла сложно переоценить – за те 34 встречи, что 97-й номер «дикарей» успел провести в этой регулярке, он набрал ровно 50 очков, установив новый рекорд франшизы по скорости покорения такой отметки. Старый, кстати, тоже принадлежал ему.

Капризова, который вёл команду к лидерству в конференции и лиге, называли едва ли не главным претендентом на приз самому ценному игроку сезона – «Харт Трофи». И у него ещё будут шансы забрать награду, если он вернётся в строй как можно скорее и продолжит делать то, что делал на протяжении нескольких месяцев до травмы.

Возвращаясь к успехам «Миннесоты» за последнее время, нельзя не отметить, что отсутствие Кирилла не стало для команды катастрофой. «Дикари» сильно удивили, выиграв шесть из первых восьми матчей без Капризова. Но последние две игры закончились для них неудачами – «Уайлд» поочерёдно уступили соседям по турнирной таблице «Вегасу» и «Эдмонтону», в результате чего откатились на четвёртое место в конференции.

Все болельщики клуба заждались возвращения россиянина, но оно всё откладывается и откладывается – в последнее время Хайнс уже не называл никаких сроков восстановления Кирилла, лишь отмечая, что «только его тело скажет, когда он будет готов».

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Последние же официальные новости от клуба и вовсе могли вызвать у поклонников «Миннесоты» инфаркт. В ночь на 17 января мск «Уайлд» сообщили о вызове из фарм-клуба в АХЛ нападающих Лиама Эгрена и Брендана Гонса, а следующей строкой сообщили о помещении Капризова в долгосрочный список травмированных.

Но серьёзного повода для паники на самом деле нет – просто Кирилл уже пропустил 10 встреч и 24 дня, необходимые для того, чтобы оказаться в LTIR. Поэтому в долгосрочный список травмированных он по факту внесён с 23 декабря, а этот ход просто позволяет «дикарям» вызвать других игроков без риска превысить потолок зарплат.

Капризов же по регламенту доступен для игры уже с сегодняшнего дня, но дело в том, что пока к выходу на лёд в официальных матчах он, похоже, не готов – вчера форвард провёл первую полноценную тренировку с командой, однако конкретная дата его возвращения в состав всё ещё неизвестна. «Миннесота» абсолютно резонно не хочет форсировать восстановление Кирилла, который уже более недели тренируется на льду – рисковать своей главной звездой, пока у команды дела идут относительно неплохо, нет абсолютно никакого смысла.

Но, конечно, хочется верить, что Капризов вернётся в строй абсолютно готовым как можно скорее – по его игре соскучились многие болельщики. Главное, чтобы последствия травмы не давали о себе знать и не помешали Кириллу вернуть ту форму, в которой он был на протяжении этого сезона.