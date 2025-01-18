Суперзвезде НХЛ мало $ 12,5 млн? Один из лидеров «Колорадо» может сменить клуб

Сложно вспомнить, когда в последний раз на рынок неограниченно свободных агентов НХЛ выходила суперзвезда в самом расцвете сил. Рынок НСА давно считается худшим местом для радикальных усилений — но как раз из-за того, что большинство лучших хоккеистов либо остаются в своих командах, либо их успевают обменять в тот момент, пока они чего-то стоят.

Подписание Джона Тавареса летом 2018-го в моменте казалось стратегической победой «Торонто» и показателем того, как «листья» изменили свою репутацию. Однако в долгосрочной перспективе этот трансфер сломал командную структуру, создав перекос в сторону четвёрки звёзд, ради которой приходилось ужимать платёжку. Через год «Рейнджерс» выиграли борьбу за Артемия Панарина, хотя всего за год до этого фактически объявили перестройку — и теперь вопрос, не поторопились ли с командным строительством в Нью-Йорке.

А этим летом на рынке могут появиться сразу два очень известных свободных агента — Митч Марнер и Микко Рантанен. Однако у «Торонто» на руках находятся все карты для продления Митчелла: под потолком есть более $ 20 млн, параллельно истекает гигантский контракт Тавареса, параллельно ни один ОСА не должен получить большого продления. А вот у «Колорадо», даже если допустить, что со следующего года потолок вырастет до $ 92 млн, есть только $ 12 с хвостиком млн. При этом надо продлевать и других свободных агентов — и сам Микко якобы хочет больше денег, чем ему предлагают.

Если вычеркнуть провальный для всей команды сезон-2016/2017, когда 20-летний Рантанен только осваивался в «Колорадо», его статистика в НХЛ выглядит умопомрачительной: 641 очко в 532 играх, или 1,2 очка в среднем за матч. Однако за этой статистикой кроется один фактор, который невозможно объективно оценить — и зовут его Натан Маккиннон. В равных составах №29 и №96 очень редко выходили в разных звеньях, а успешная игра в большинстве, которая очень сильно влияет на статистику финна — это синергия всех звёзд «лавин».

В этом сезоне статистика Рантанена без Маккиннона не просто падает — она обрушивается. По данным сайта HockeyViz, «Колорадо» с Рантаненом и Маккинноном на льду создаёт моментов на 3,3 xG, а допускает на 2,4 — а вот с финном без канадца соотношение падает до 2,1 и 2,85 соответственно. Разница кошмарная, хотя её может объяснить необычное использование финна: в какие-то моменты он вынужденно выходил в роли второго центра из-за эпидемии травм в команде.

Натан Маккиннон и Микко Рантанен Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

Кроме того, статистику финна раздувает ещё одно интересное обстоятельство — впрочем, оно касается и Маккиннона тоже. В последние голы в НХЛ не только стали намного чаще снимать вратаря в концовке матча, но и куда чаще пропускать голы в пустые ворота: раньше команды оставались при своих. Так вот, на отрезке с сезона-2017/2018 лучший бомбардир НХЛ при игре с пустыми воротами соперника — именно Рантанен, который набрал 59 очков в такой ситуации, а за половину этого сезона — уже 13! Маккиннон идёт на втором месте: 50 очков после чемпионата-2017/2018 и 12 – в этом году.

В общем, непонятно, насколько сильно на продуктивность Рантанена влияет фигура Маккиннона. Конечно, финн остаётся игроком уровня первого звена любой команды НХЛ даже без звёздного партнёра — но вопрос в том, какой будет его продуктивность и как это поможет его новой потенциальной команде в плей-офф, где тащить придётся в одно лицо. А денег Микко хочет не меньше, чем Маккиннон, получающий $ 12,6 млн — и даже больше.

По сообщению инсайдера Фрэнка Серавалли, сторона Рантанена требует от клуба контракт на $ 14 млн в год, ориентируясь на соглашение Леона Драйзайтля в «Эдмонтоне». При этом такая цифра прозвучала не в первый раз. Ещё в ноябре журналист TSN Пьер Лебрюн говорил «Рантанен считает, что на рынке он может получить контракт на $ 14 млн. Но я не думаю, что здесь всё будет так легко. Подписание Маккиннона на $ 12,6 млн, скорее всего, установило некоторый внутренний потолок зарплат, на который будут ссылаться во время переговоров с Рантаненом. Однако агенты будут ссылаться на рост потолка за эти годы и станут указывать не на сумму в долларах, а на то, какой процент от потолка составляли эти контракты».

Франкоязычный журналист Рено Лавуа вообще предположил, что Рантанена могут обменять до дедлайна, который наступит 7 марта. И кандидат для обратного обмена тоже назывался в предположениях — это… Марнер. Аналитик TNT Энсон Картер предлагал такой трансфер ещё в ноябре: «Митч не получит больше денег, чем Маккиннон. Если Рантанен ищет больше денег, то, возможно, имеет смысл обменять их обоих». Правда, в «Торонто», судя по всему, $ 13,25 млн Мэттьюса тоже установили верхнюю планку контракта для одного игрока.

Микко Рантанен Фото: Samppa Toivonen/Getty Images

Однако контрактная ситуация в «Колорадо», как писалось выше, сложнее — контрактных обязательств на новый сезон там больше. Например, совсем недавно «лавины» буквально после пяти удачных матчей выписали Маккензи Блэквуду продление контракта сразу до 2030 года с кэпхитом в $ 5,25 млн. Непонятен и статус Габриэля Ландескога, который не играет с июня 2022-го, новости о его самочувствии приходят противоречивые: недавно швед появлялся на тренировке.

В принципе, у «Колорадо» есть контракты, которые необходимо обменивать. Недавно Рантанена перевели в центр второго звена из-за того, что получающий $ 5,75 млн Кейси Миттельштадт был понижен до четвёртой тройки. Бывший форвард «Баффало» перешёл в «Колорадо» весной, здорово выглядел в плей-офф, однако в этом году тотально разочаровывает. Невзирая на 26 очков в 46 матчах, у него худшие в команде «-16», несмотря на то что Джаред Беднар попробовал его во многих звеньях.

Инсайдер Ник Кипреос сообщил, что три команды уже якобы сделали предложения по Рантанену, которые «лавины» успели отклонить. Впрочем, любой вариант продолжения карьеры Рантанена — обмен, переподписание контракта в «Колорадо», выход на рынок НСА — будет сопровождаться умопомрачительной суммой нового контракта. Вопрос теперь лишь в порядке цифр.