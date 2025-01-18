«Он побьёт рекорд. Но, надеюсь, не в мою смену». «Жертвы» Овечкина теперь поддерживают его

Одноклубники Александра Овечкина наверняка привыкли к тому, что он обходит великих хоккеистов и регулярно достигает новых вершин, покоряет новые вехи. Но величайшая из великих ещё впереди.

Все пристально следят за капитаном «Вашингтона», пока тот приближается к лучшему результату по количеству голов в истории НХЛ, принадлежащему Уэйну Гретцки — 894. Ему осталась всего 21 шайба, чтобы побить рекорд, который долгое время казался недосягаемым. Эпохальная отметка может покориться уже этой весной.

А на пути к рекорду нападающий «Кэпиталз» ожидаемо бьёт и другие крутые достижения.

С момента своего дебюта в 2005 году Овечкин забил 179 разным вратарям в НХЛ. В ночь на 17 января Александр обошёл по этому показателю Яромира Ягра и стал лучшим в истории НХЛ.

И, кажется, сейчас — тот самый момент, когда слова о том, что «вратари будут вспоминать голы, пропущенные от Ови, с улыбкой на лице и с радостью на душе», перестают восприниматься как шутка и начинают воплощаться в реальность.

«Многие из тех, кого Овечкин мучил на протяжении многих лет, в восторге от того, чего он может достичь на льду, а некоторые из них болеют за Алекса, желая ему добраться до отметки в 895 голов и даже забить больше», — пишет журналист AP News Стивен Уайно.

«Это не будет сюрпризом, — сказал в интервью AP News вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович, который пропустил два гола от Овечкина в прошлом сезоне в своих первых двух матчах против него. — Я не удивлюсь, если он побьёт рекорд в этом году. Я не удивился бы, если бы он побил его к Рождеству, честно говоря. Он просто такой голеадор. Я думаю, что это вполне достижимо».

Овечкин забивал в среднем 0,6 гола за матч в течение всей своей долгой карьеры — темп, который поставил бы рекорд под угрозу к концу марта 2025 года. Он забил 31 гол в прошлом сезоне после того, как разорвал лигу во второй половине чемпионата, так что отметка в 40 голов в этом году требовала возвращения в свою молодость.

И, кажется, Ови справился с этой задачей. Нападающий уже забросил 21 шайбу в 29 матчах сезона-2024/2025.

«Я надеюсь, что он побьёт рекорд, и, думаю, он это сделает в нынешнем сезоне, — сказал голкипер «Чикаго» Петр Мразек, который пропустил девять голов от Овечкина. — Он так бросает, так забивает, что и просто остановить его нелегко — так тут ещё нужно, чтобы тебе повезло».

Александр Овечкин и Петр Мразек Фото: Getty Images

Почти десятилетие спустя Мразек помнит свой третий матч против Овечкина, как будто это было вчера. Российская суперзвезда, находившаяся на пути к своему седьмому из девяти сезонов в карьере с 50+ голами, нанёс 15 бросков в створ ворот Петра. Мразек отразил каждый. А «Детройт», за который тогда голкипер выступал, выиграл со счётом 1:0.

«Раньше он был моим любимым игроком, которому я не позволял забить», — сказал чех.

«Любимый одноклубник, любимый игрок, за которым следил, — редко любимый нападающий, против которого приходится выходить», — пишет Уайно.

Тем не менее такие вратари, как, например, Самуэль Эрссон из «Филадельфии», наоборот, любят подобные вызовы. Он с удовольствием встречал шайбы, которые в него посылал Овечкин.

«Его бросок смертелен, — сказал Эрссон, пропустивший 853-й гол Овечкина. — Он находит много способов доставить шайбу за спину вратарю. То, что ты всегда должен знать, — где он находится. Но это одна из тех ситуаций, когда ты можешь даже немного слишком сосредоточиться на нём — и упустить что-то ещё, что произойдёт».

Член Зала славы Мартин Бродо всегда считал эту задачу сложной, ведь в «Вашингтоне» на пике своей карьеры забивал не только Овечкин, но и Никлас Бекстрём, Майк Грин, Джон Карлсон и другие. Бродо сравнил бросок Алекса с броском других российских крайних нападающих — Ильи Ковальчука и Александра Могильного — и сказал, что ему нужно было быть начеку всё время — как и во времена, когда он сталкивался с Бреттом Халлом.

«Все всё время ищут его, — сказал Бродо, который пропустил от Овечкина семь голов в 21 матче в рамках регулярных чемпионатов. — Даже если вы знаете, что он рядом, он всё равно забьёт».

Александр Георгиев, ныне выступающий за «Сан-Хосе», теперь входит в число любимых «жертв» Ови. Он пропустил 10 голов от Александра — в основном во времена своего пребывания в стане «Рейнджерс». Георгиев, правда, всё ещё отстаёт от таких вратарей всех времён, как Марк-Андре Флёри (28), Хенрик Лундквист (24), Кэри Прайс (22) и Сергей Бобровский (16).

«Невероятно, как шайбы могут просто залетать после его бросков. Как будто он управляет ими с помощью джойстика», — сказал Георгиев.

Вряд ли многие в ранние годы Ови думали, что он вообще будет гнаться за недосягаемым рекордом.

«Сначала я не думал, что Овечкин даже приблизится к Гретцки, — говорит Бродо. — Он смог добиться этого благодаря не только броску и мастерству, но и здоровью и долголетию».

Бродо больше не будет стоять на пути бросков Овечкина. Не так повезло вратарям вроде Карела Веймелки из «Юты», который встречается с «Вашингтоном» всего два раза за сезон. Но чех также верит в Ови. Правда, есть нюанс.

«Овечкин когда-нибудь побьёт рекорд. Да, — сказал он. — Но, надеюсь, не в мою смену».

***

Некоторые вратари играли не только против Ови, но и вместе с ним. Например, Жозе Теодор. Он пропустил от российского нападающего три шайбы за карьеру в НХЛ. Причём это произошло уже после того, как канадец успел поиграть с Александром в «Вашингтоне». Первый гол в ворота Жозе был забит 17 февраля 2012 года.

Жозе Теодор Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Теодор в интервью The Hockey News вспоминает, как принимал молодого Алекса Овечкина и других товарищей по «Вашингтону» на воскресной вечеринке, посвящённой Супербоулу, после безумной победы команды со счётом 5:4 над «Питтсбургом».

Ови не хотел ехать домой и решил переночевать у Жозе, но единственная доступная кровать была в гостевой спальне, без чистых простыней и иных постельных принадлежностей. Поэтому молодой капитан плюхнулся на голый матрас и провёл так ночь, а наутро проснулся с красной, расцарапанной спиной. Тем не менее он настаивает, что это был «лучший сон в жизни».

Это одно из нескольких приятных воспоминаний Теодора, который провёл в «Вашингтона» два года — с 2008 по 2010 год, — о 25-летнем Овечкине в расцвете сил, но больше всего ему запомнилось то, насколько хорошим лидером Алекс был — даже тогда, в его более безрассудную эпоху.

«Когда я увидел Ови и то, как он тренируется, как подходит к игре, у меня было много споров с людьми за пределами хоккейной сферы, которые говорили: «О, Ови не такой, как Кросби, он думает только о себе». Это меня раздражало. Я говорил: «Ты не знаешь. Ови такой парень, что если он остаётся на льду на две минуты, то это не потому, что он хочет остаться на две минуты и забить гол, а потому, что он действительно верит, что может изменить ситуацию — а он ведь способен изменить ход игры. И он хочет принять на себя такую ответственность», — сказал вратарь.

Теодор по-прежнему защищает своего бывшего товарища по команде, настаивая на том, что Ови — «лучший хоккеист, с которым он играл», и лидер, который был нужен «Кэпиталз». Этот факт был бы справедлив, даже если бы Овечкин никогда не брал Кубок Стэнли. Однако Жозе был там, в Вегасе, когда Александр завоевал трофей в 2018 году.

«Он был одним из лучших лидеров. Даже если он не забивал, то всё равно был счастлив, он был в хорошем настроении, даже если играл плохо… Ови не заслуживал всего этого негатива о том, что он не командный игрок или не лидер. Эти слова меня действительно бесили, — сказал Теодор. — Я никогда не видел парня, который хотел бы победить так сильно, как он».

Оглядываясь назад, Жозе признался, что в то время он не думал, что имя Овечкина будет упоминаться в одном разговоре с именем Уэйна Гретцки. Молодой Александр забивал голы и слева, и справа, но для Теодора число 895 было просто невозможным, недостижимым в сегодняшней НХЛ.

«Вратари слишком хороши, игроки слишком хороши», — рассуждал вратарь.

Но теперь, когда Овечкину остался всего 21 гол до того, как он побьёт рекорд Гретцки, Теодор не удивляется и верит, что Алекс может сделать то, что Жозе когда-то считал недостижимым.

«Причина, по которой мы сейчас вообще говорим о рекорде Гретцки, заключается в том, что у Овечкина есть эта страсть. Такое нельзя подделать, нельзя притвориться таким человеком, — сказал Теодор. — Он желает забивать голы так же страстно, как и в детстве».

По сей день Теодор, который также играл за «Монреаль», «Колорадо», «Миннесоту» и «Флориду», считает Овечкина своим лучшим одноклубником.

«Он определённо лучший хоккеист, с которым я играл», — сказал Теодор.