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Новости дня в хоккее за 18 января 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

«Амур» выдал лучший отрезок за полгода, в Тольятти устроили бой сезона. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 18 января 2025 года
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Геройства голкипера помогли «Ак Барсу» нанести поражение «Адмиралу», а «Лада» на домашнем льду была разгромлена «Витязем».

18 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», Билялов отразил 44 броска

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв) – 15:16 (5x5)     1:1 Петухов (Сошников, Шулак) – 28:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Петан, Семёнов) – 35:38 (5x5)     1:3 Кошелев (Фальковский) – 51:33 (5x5)     2:3 Сошников (Шулак, Петухов) – 53:27 (5x5)     2:4 Семёнов (Яшкин, Журавлёв) – 59:26 (en)     2:5 Коршков (Галимов, Марченко) – 59:36 (5x5)    

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, которому ассистировали Егор Коршков и Даниил Журавлёв. В середине второго периода Егор Петухов сравнял счёт в матче. Вскоре гости вновь вышли вперёд после гола капитана Дмитрия Яшкина. «Ак Барс» удвоил преимущество в счёте в середине третьего периода благодаря голу Семёна Кошелева. Через несколько минут «Адмирал» забил свой второй гол — отличился Никита Сошников. Кирилл Семёнов удвоил преимущество в счёте голом в пустые ворота в концовке встречи. Через несколько секунд Егор Коршков забросил пятую шайбу в ворота «Адмирала».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим подавляющее преимущество «Адмирала» по броскам — 46:16. Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов. Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал».

«Металлург» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гиздатуллин (Дюрандо) – 06:11 (5x5)     1:1 Коробкин (Камалов, Минулин) – 16:47 (5x5)     1:2 Вовченко (Пресс, Канцеров) – 30:51 (5x4)     2:2 Гиздатуллин (Лапин, Слепец) – 46:52 (5x5)     3:2 Гальченюк – 65:00    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин с передачи Арно Дюрандо. Гости смогли отыграться ближе к концу первого периода — гол забил Егор Коробкин. В середине второго периода Даниил Вовченко реализовал большинство и вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Гиздатуллин оформил дубль и сравнял счёт в матче. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» уступил во второй встрече подряд на Дальнем Востоке. В свою очередь, «Амур» впервые с 11 сентября победил в двух матчах кряду в текущем сезоне. В последний раз хабаровский клуб выигрывал две встречи подряд у «Барыса» (5:1) и «Авангарда» (3:2 Б), обе игры были гостевыми.

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«Витязь» одержал крупную победу над «Ладой» в результативном матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Витязь» одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 6
Витязь
Московская область
1:0 Неколенко (Шараканов, Государев) – 04:19 (5x5)     1:1 Макеев (Цицюра, Заседа) – 08:13 (5x4)     1:2 Стюарт (Цицюра, Малоросиянов) – 21:16 (5x5)     1:3 Стюарт (Барак, Бучельников) – 23:18 (5x5)     1:4 Заседа (Цицюра, Воробьёв) – 34:19 (5x4)     1:5 Рой (Барак, Бучельников) – 39:42 (5x5)     1:6 Воробьёв (Савчик, Стюарт) – 40:56 (5x5)     2:6 Неколенко (Червоненко, Сёмин) – 52:54 (5x5)    

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметился Архип Неколенко, оформивший дубль. За «Витязь» забили Алексей Макеев, Дин Стюарт, оформивший дубль, Матвей Заседа, Джереми Рой и Иван Воробьёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко и защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин сцепились во время встречи и выдали одну из самых ярких драк в сезоне КХЛ. Хоккеисты в жёсткой драке «один на один» разбили друг другу лица в кровь. Судьи остановили матч и выписали обоим игрокам пятиминутные штрафы за потасовку. Фисенко, подравшись с Бусыгиным, заступился за своего защитника Магомеда Шараканова, с которым ранее столкнулся Ярослав.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для подмосковной команды это вторая победа подряд. Ранее «Витязь» потерпел поражение в шести встречах подряд. Обе команды находятся вне зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.

Матчи на 19 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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