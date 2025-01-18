Геройства голкипера помогли «Ак Барсу» нанести поражение «Адмиралу», а «Лада» на домашнем льду была разгромлена «Витязем».

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«Амур» выдал лучший отрезок за полгода, в Тольятти устроили бой сезона. Итоги дня в КХЛ

18 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», Билялов отразил 44 броска

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 5:2.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов, которому ассистировали Егор Коршков и Даниил Журавлёв. В середине второго периода Егор Петухов сравнял счёт в матче. Вскоре гости вновь вышли вперёд после гола капитана Дмитрия Яшкина. «Ак Барс» удвоил преимущество в счёте в середине третьего периода благодаря голу Семёна Кошелева. Через несколько минут «Адмирал» забил свой второй гол — отличился Никита Сошников. Кирилл Семёнов удвоил преимущество в счёте голом в пустые ворота в концовке встречи. Через несколько секунд Егор Коршков забросил пятую шайбу в ворота «Адмирала».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим подавляющее преимущество «Адмирала» по броскам — 46:16. Ворота «Ак Барса» защищал Тимур Билялов. Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал».

«Металлург» потерпел второе поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 по буллитам.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин с передачи Арно Дюрандо. Гости смогли отыграться ближе к концу первого периода — гол забил Егор Коробкин. В середине второго периода Даниил Вовченко реализовал большинство и вывел «Металлург» вперёд в счёте. В середине третьего периода Гиздатуллин оформил дубль и сравнял счёт в матче. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержали хозяева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Металлург» уступил во второй встрече подряд на Дальнем Востоке. В свою очередь, «Амур» впервые с 11 сентября победил в двух матчах кряду в текущем сезоне. В последний раз хабаровский клуб выигрывал две встречи подряд у «Барыса» (5:1) и «Авангарда» (3:2 Б), обе игры были гостевыми.

«Витязь» одержал крупную победу над «Ладой» в результативном матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Витязь» одержал победу со счётом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметился Архип Неколенко, оформивший дубль. За «Витязь» забили Алексей Макеев, Дин Стюарт, оформивший дубль, Матвей Заседа, Джереми Рой и Иван Воробьёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко и защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин сцепились во время встречи и выдали одну из самых ярких драк в сезоне КХЛ. Хоккеисты в жёсткой драке «один на один» разбили друг другу лица в кровь. Судьи остановили матч и выписали обоим игрокам пятиминутные штрафы за потасовку. Фисенко, подравшись с Бусыгиным, заступился за своего защитника Магомеда Шараканова, с которым ранее столкнулся Ярослав.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для подмосковной команды это вторая победа подряд. Ранее «Витязь» потерпел поражение в шести встречах подряд. Обе команды находятся вне зоны плей-офф в турнирных таблицах своих конференций.

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