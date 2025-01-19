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Виннипег – Калгари – 1:3 – Андрей Кузьменко прервал 28-матчевую безголевую серию, видео гола

Кошмар русского форварда в НХЛ закончен? Кузьменко ярко прервал 28-матчевое молчание
Дмитрий Сторожев
Андрей Кузьменко прервал безголевую серию
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Первый за три месяца гол Андрея стал победным для «Калгари» в матче с лидерами Запада НХЛ.

Сложно объяснить, что происходит с Андреем Кузьменко в этом сезоне. Российский нападающий, который несколько лет назад ярко заходил в НХЛ в составе «Ванкувера», а затем выдал отличный отрезок после обмена в «Калгари», в текущей регулярке практически не похож на себя – в 32 матчах на его счету было всего 10 очков, при этом семь из них он набрал в первых восьми играх.

В последнее время Андрей даже не всегда оказывался в составе – за тремя предыдущими матчами «Флэймз» он наблюдал с трибуны. Но сегодня Кузьменко вернулся в обойму и прервал ужасную серию без заброшенных шайб.

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В этом сезоне он смог отличиться всего однажды – ещё в октябре, в самом начале регулярки, от рук Андрея пострадал «Чикаго». Но с тех пор как отрезало – до сегодняшнего дня Кузьменко не забивал на протяжении 28 матчей. Где-то форварду просто не везло, где-то абсолютно не шла игра. Но все неприятные серии когда-то заканчиваются.

Андрей завершил её в матче с лидерами регулярного чемпионата. «Калгари» приехал в гости к команде, которая до начала игрового дня возглавляла сводную таблицу НХЛ, – «Виннипегу».

К концу второго периода «огоньки» вели с минимальным преимуществом, которое они добыли ещё в первой двадцатиминутке. А незадолго до второго перерыва гости заработали право реализовать большинство – тут-то и произошло важное для Кузьменко событие.

Андрей продемонстрировал свой роскошный бросок, с кистей поразив верхний угол ворот Эрика Комри и заставив Марка Шайфли досрочно покинуть штрафной бокс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Гол в большинстве от Кузьменко был важен для нашей команды, но он важен и для него как для игрока. Посмотрите на его бросок. Он умный игрок. Сегодня он забил важный гол для нас», – прокомментировал заброшенную Андреем шайбу главный тренер «Калгари» Райан Хаска.

Гол Андрея действительно был очень важным – как выяснилось позже, он оказался для «Флэймз» победным, поскольку в начале третьего периода капитан «реактивщиков» Адам Лоури сократил отставание своей команды до минимума. Но на большее «Джетс» сегодня не хватило, а под занавес встречи они пропустили ещё одну шайбу уже в пустые ворота.

Главным героем матча были признан голкипер «огоньков» Дастин Вольф, отразивший 38 из 39 бросков «Виннипега». Андрей Кузьменко не попал даже в тройку, но вряд ли его это расстроило – гораздо важнее, что ему удалось совершить первое с 8 декабря результативное действие и прервать уж слишком затянувшуюся безголевую серию.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Коулман) – 13:32     0:2 Кузьменко (Коулман, Kerins) – 35:14 (pp)     1:2 Лаури (Миллер, Стэнли) – 42:15     1:3 Коулман – 58:55    

При этом сам Андрей прекрасно понимает, что от него требуется гораздо больше. «Каково было оказываться вне состава? Хороший вопрос. Это было нелегко. Ужасно для меня. Продолжаю работать. Конечно, это непросто с ментальной точки зрения. Но я продолжаю улыбаться и работать. Я играю в хорошей команде с хорошими хоккеистами и людьми. Я наслаждаюсь этим. Впервые в моей карьере у меня такой ужасный сезон. Всего два гола за 32 матча – не мой уровень, я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, поэтому мне так нужен был гол. Я много работаю. Это тяжело, но это хорошо для моего будущего. Мой гол? Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться», — рассказал Кузьменко после матча.

На фоне нарастающих в последнее время разговоров о возможном возвращении в КХЛ по окончании сезона этот гол пришёл в очень нужный для Андрея момент. Он определённо игрок уровня НХЛ, но это ему необходимо доказывать постоянно. Хочется верить, что сегодняшний матч ему в этом поможет, а этот кошмар закончится.

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