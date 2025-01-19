Кошмар русского форварда в НХЛ закончен? Кузьменко ярко прервал 28-матчевое молчание

Первый за три месяца гол Андрея стал победным для «Калгари» в матче с лидерами Запада НХЛ.

Сложно объяснить, что происходит с Андреем Кузьменко в этом сезоне. Российский нападающий, который несколько лет назад ярко заходил в НХЛ в составе «Ванкувера», а затем выдал отличный отрезок после обмена в «Калгари», в текущей регулярке практически не похож на себя – в 32 матчах на его счету было всего 10 очков, при этом семь из них он набрал в первых восьми играх.

В последнее время Андрей даже не всегда оказывался в составе – за тремя предыдущими матчами «Флэймз» он наблюдал с трибуны. Но сегодня Кузьменко вернулся в обойму и прервал ужасную серию без заброшенных шайб.

В этом сезоне он смог отличиться всего однажды – ещё в октябре, в самом начале регулярки, от рук Андрея пострадал «Чикаго». Но с тех пор как отрезало – до сегодняшнего дня Кузьменко не забивал на протяжении 28 матчей. Где-то форварду просто не везло, где-то абсолютно не шла игра. Но все неприятные серии когда-то заканчиваются.

Андрей завершил её в матче с лидерами регулярного чемпионата. «Калгари» приехал в гости к команде, которая до начала игрового дня возглавляла сводную таблицу НХЛ, – «Виннипегу».

К концу второго периода «огоньки» вели с минимальным преимуществом, которое они добыли ещё в первой двадцатиминутке. А незадолго до второго перерыва гости заработали право реализовать большинство – тут-то и произошло важное для Кузьменко событие.

Андрей продемонстрировал свой роскошный бросок, с кистей поразив верхний угол ворот Эрика Комри и заставив Марка Шайфли досрочно покинуть штрафной бокс.

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«Гол в большинстве от Кузьменко был важен для нашей команды, но он важен и для него как для игрока. Посмотрите на его бросок. Он умный игрок. Сегодня он забил важный гол для нас», – прокомментировал заброшенную Андреем шайбу главный тренер «Калгари» Райан Хаска.

Гол Андрея действительно был очень важным – как выяснилось позже, он оказался для «Флэймз» победным, поскольку в начале третьего периода капитан «реактивщиков» Адам Лоури сократил отставание своей команды до минимума. Но на большее «Джетс» сегодня не хватило, а под занавес встречи они пропустили ещё одну шайбу уже в пустые ворота.

Главным героем матча были признан голкипер «огоньков» Дастин Вольф, отразивший 38 из 39 бросков «Виннипега». Андрей Кузьменко не попал даже в тройку, но вряд ли его это расстроило – гораздо важнее, что ему удалось совершить первое с 8 декабря результативное действие и прервать уж слишком затянувшуюся безголевую серию.

При этом сам Андрей прекрасно понимает, что от него требуется гораздо больше. «Каково было оказываться вне состава? Хороший вопрос. Это было нелегко. Ужасно для меня. Продолжаю работать. Конечно, это непросто с ментальной точки зрения. Но я продолжаю улыбаться и работать. Я играю в хорошей команде с хорошими хоккеистами и людьми. Я наслаждаюсь этим. Впервые в моей карьере у меня такой ужасный сезон. Всего два гола за 32 матча – не мой уровень, я это понимаю. Сейчас у меня плохая полоса, поэтому мне так нужен был гол. Я много работаю. Это тяжело, но это хорошо для моего будущего. Мой гол? Это было хорошо. Теперь я могу улыбаться», — рассказал Кузьменко после матча.

На фоне нарастающих в последнее время разговоров о возможном возвращении в КХЛ по окончании сезона этот гол пришёл в очень нужный для Андрея момент. Он определённо игрок уровня НХЛ, но это ему необходимо доказывать постоянно. Хочется верить, что сегодняшний матч ему в этом поможет, а этот кошмар закончится.