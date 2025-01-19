Новое шоу Кучерова в НХЛ! Ярко отпраздновал гол, отдал 600-й пас и скоро войдёт в историю

«Тампа-Бэй» сейчас достаточно уверенно идёт в тройке лучших команд Атлантического дивизиона, но в очередном матче регулярки НХЛ «молниям» предстояло пройти проверку «Детройтом». «Красные крылья» находятся вне зоны плей-офф, однако команда преобразилась с приходом Тодда Маклеллана и выиграла 8 из 10 встреч под руководством нового тренера.

Но яркая текущая форма не помогла «Детройту» на «Амали-Арене». Пойнт забил быстрый гол уже на третьей минуте матча, а в начале второго периода «Тампа» послала соперников в нокаут тремя голами подряд. В двух из них принял участие Никита Кучеров. Сначала россиянин помог Гюнцелю реализовать большинство, отдав своевременную передачу на пятачок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Кучеров сам проявил мастерство катания, обводки и владения шайбой, забив очень красивый гол. И как нетипично ярко для себя Никита отпраздновал успех!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт 4:0 оформил Чаффи, однако это была ещё не вся программа второго периода. В конце отрезка «Детройт» сумел-таки распечатать Андрея Василевского – Рэймонд отличился в большинстве. Но тут же «Тампа» реализовала свою попытку в численном неравенстве, Рэддиш мощно пальнул издалека, и в этом эпизоде, конечно, не обошлось без мягкой передачи на гол от Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита набрал третье очко в матче, вернувшись на вторую строчку гонки бомбардиров сезона. От невероятного Маккиннона Кучерова отделяет пять очков. Передача на Рэддиша стала 600-й в карьере российского форварда в НХЛ, этого результата он добился, проведя 767 встреч, и это третий по скорости результат среди действующих хоккеистов – быстрее Кучерова были только Кросби (704 матча) и Макдэвид (616). Интересно, что в истории «Тампы» подобный рубеж преодолевал только один хоккеист, и это нынешний партнёр Кучерова защитник Виктор Хедман, отдавший 600-ю передачу в прошлой встрече. Сейчас у шведа уже 601 пас, но нет сомнений, что в ближайших встречах Кучеров станет рекордсменом «молний» по ассистентской результативности, а затем будет наращивать преимущество.

На третий период у «Детройта» вышел другой вратарь, Лайон не пропустил от «Тампы» ни разу, но и Василевского гости не смогли пробить хотя бы во второй раз. Российский вратарь закончил матч с очередной победой и 39 сейвами.