«Это может причинить боль». Российский вратарь покорил уникальное достижение в НХЛ

Ещё неделю назад Тарасов был неудачником, которого отправили в АХЛ, а сегодня он сделал то, что не удавалось никому в истории.

К началу нынешней недели вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов был одним из худших голкиперов НХЛ по разнице ожидаемых спасений от голов и реально пропущенных шайб. Его пробивали 42 раза. Хотя согласно статистике он должен был пропустить всего 31-32 шайбы.

Тарасов прочно осел в запасе «Блю Джекетс». Стража ворот даже командировали в АХЛ для набора формы. Казалось, что время 25-летнего Даниила в НХЛ почти завершено.

А в ночь с 18 на 19 января хоккеист установил достижение, которое ранее не покорялось ни одному голкиперу в истории. Тарасов стал первым вратарём, которому удалось оформить свой дебютный шат-аут в матче, где… его команда проиграла!

Как так вышло?

После победы во встрече с «Филадельфией» 15 января, где Даниил отразил 23 из 25 бросков и помог «Коламбусу» в серии буллитов, и игры двумя днями позже с «Сан-Хосе» в качестве бэкапа голкипер вышел с первых минут на матч с «Рейнджерс».

Ещё в прошлом сезоне такая вывеска едва ли привлекла бы много зрителей: лучшая команда лиги против очевидного аутсайдера — что тут интересного? Но вот в нынешней регулярке это матч прямых конкурентов за место в плей-офф. И, к удивлению многих, «Блю Джекетс» уже находятся в топ-8, в то время как «рейнджеры» серьёзно отстали от заветной зоны.

Даниил Тарасов Фото: Pamela Smith/AP Photo/ТАСС

В первом периоде Тарасова особо не беспокоили — приходилось крутиться в створе ворот его коллеге, Игорю Шестёркину. Зато во второй и в третьей двадцатиминутке Даниила загрузили работой. В овертайме голкипер и вовсе дважды остановил Мику Зибанеджада на прорыве, сохранив «Коламбусу» шансы на победу.

В итоге россиянин не позволил «Рейнджерс» забить ни в основное время, ни в овертайме, отразив все 26 бросков. И заработав свой первый «сухарь» в карьере в НХЛ! Да, буллиты не учитываются в такого рода статистике.

«Тарасов сделал несколько отличных сейвов после контратак, которые мы упустили и о которых нам, очевидно, нужно было позаботиться. Даниил провёл сильный матч. Думаю, что все самоотверженно играли перед ним», — сказал главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.

«Синерубашечники» сумели пробить Тарасова только в послематчевой серии. Сначала Даниил остановил Артемия Панарина, потом его наконец-то распечатал Винсент Трочек, но третий буллит вновь остался за вратарём — он не позволил забить Райлли Смиту.

Одноклубники, однако, не смогли достойно поддержать своего голкипера. Ни Кент Джонсон, ни Адам Фантилли, ни Кирилл Марченко не сумели переиграть Шестёркина. Но Тарасов, кажется, совершенно не обижается на них.

«Это была действительно хорошая командная игра. Парни провели потрясающий матч. Они заблокировали много бросков. Они закрыли слот сегодня. Не дали много шансов «Рейнджерс». Я думаю, мы заслужили одно очко», — сказал Даниил.

Материалы по теме Защитник «Коламбуса» Веренски: Тарасов невероятно спокоен в воротах

Самое интересное раскрылось уже после встречи. По данным НХЛ, до Тарасова только 21 вратарь оформил свой первый шат-аут в матче, где его команда не победила. Однако каждый из этих случаев пришёлся на встречу, которая завершилась вничью. То есть как минимум 20 лет назад — до сезона-2004/2005, после которого лига ввела серию буллитов, устранив возможность ничейных исходов.

И так уж вышло, что Тарасов стал первым вратарём, кто проиграл в матче, в котором забрал свой дебютный «сухарь». Тот случай, когда уникальное достижение реально уникальное.

Ещё примечательнее, что это произошло на домашней арене «Рейнджерс» — там же, где Даниил выиграл свою первую встречу в НХЛ.

«Это действительно забавная история, — смущённо сказал Тарасов в интервью FanDuel Sports Network после игры. — Я одержал свою первую победу на «Мэдисон Сквер Гарден». Получается, что здесь я также провёл свой первый «сухой» матч».

Тарасов сумел добраться до дебютного шат-аута в 57-й встрече в НХЛ.

И подарил нам уникальнейшую историю.

Как написал журналист The Athletic Аарон Портцлайн: «Это может причинить немного боли. Возможно, это окажется ответом на вопрос викторины, который никто не сможет вспомнить. Но вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов однажды с улыбкой вспомнит воскресное поражение от «Рейнджерс». Возможно, он даже посмеётся».